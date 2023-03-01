Делу о взрыве на Линейной: лжегазовщики попросились выйти из СИЗО

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляции омичей Евгения Кавуна и Ирины Урбах, которые проходят обвиняемыми по делу о взрыве бытового газа в доме на Линейной. Оба пытались оспорить решение суда о заключении под стражу.
— С учетом мнения прокуроров, возражавших против удовлетворения жалоб защитников в интересах обвиняемых, суд оставил без изменения решения Центрального районного суда, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Жителей Омской области Евгения Кавуна и Ирину Урбах арестовали 10 февраля, спустя сутки после того, как в доме №39 по улице Линейной прогремел взрыв. За несколько дней до трагедии они ходили по квартирам с «инспекцией газового оборудования» — навязывали ремонт, который на самом деле не был необходим. Известно, что Кавун поменял газовые трубки в трёх квартирах, в том числе в той, где предположительно прогремел взрыв.
Следователи обвинили Кавуна и Урбах в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». Редакция НГС провела собственное расследование и выяснила, что работа омичей — лишь часть большой мошеннической схемы, которая действует на территории нескольких российских городов.
9 февраля в доме №39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, ещё 39 пострадали. Власти решили снести поврежденный дом. Губернатор Новосибирской области заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию. На эти цели из бюджета будет выделено 333,5 млн рублей.
Новосибирцы тем временем попросили разбить на месте трагедии парк или сквер с аллеей памяти погибшим.