Делу о взрыве на Линейной: лжегазовщики попросились выйти из СИЗО

Жителей Омской области Евгения Кавуна и Ирину Урбах арестовали 10 февраля, спустя сутки после того, как в доме №39 по улице Линейной прогремел взрыв. За несколько дней до трагедии они ходили по квартирам с «инспекцией газового оборудования» — навязывали ремонт, который на самом деле не был необходим. Известно, что Кавун поменял газовые трубки в трёх квартирах, в том числе в той, где предположительно прогремел взрыв.

