Около 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»

В этом году «Народная премия НГС» продолжает бить рекорды: поступило около 25 тысяч заявок от новосибирцев, в которых они указывают лучшие, по их мнению, компании города.
Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Бар и ресторан года» и «Стоматологический центр года».
Про стоматологические центры новосибирцы пишут в комментариях о трепетном, заботливом подходе к лечению зубов у детей.
— Волшебная обстановка, внимательные и добрые врачи. Всё и все располагают, — пишет читатель о своей любимой стоматологии.
В медицинских центрах, как правило, отмечают приятную атмосферу, хорошую диагностику, вежливых сотрудников и профессиональных врачей.
— Уютное, атмосферное место, приятное пиво, живая музыка, — пишут жители города про один из баров Новосибирска в номинации «Бар и ресторан года».
А в одном из ресторанов выделяют вкусную китайскую еду, приятный персонал и хорошую музыку.
Напомним, этап выдвижения номинантов продлится до
Вы можете предложить своих кандидатов и в других 10 номинациях:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
В 25 кадрах показываем, как прошла презентация «Народной премии НГС».