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Народная премия НГСПодробности

Около 25 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»

Предлагайте и вы свою любимую компанию — возможно, именно она получит награду

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Своего номинанта вы всё еще можете предложить: этап выдвижения продлится до 7 мая

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В этом году «Народная премия НГС» продолжает бить рекорды: поступило около 25 тысяч заявок от новосибирцев, в которых они указывают лучшие, по их мнению, компании города.

Больше всего кандидатов предложили по следующим номинациям: «Медицинский центр года», «Бар и ресторан года» и «Стоматологический центр года».

Про стоматологические центры новосибирцы пишут в комментариях о трепетном, заботливом подходе к лечению зубов у детей.

— Волшебная обстановка, внимательные и добрые врачи. Всё и все располагают, — пишет читатель о своей любимой стоматологии.

В медицинских центрах, как правило, отмечают приятную атмосферу, хорошую диагностику, вежливых сотрудников и профессиональных врачей.

— Уютное, атмосферное место, приятное пиво, живая музыка, — пишут жители города про один из баров Новосибирска в номинации «Бар и ресторан года».

А в одном из ресторанов выделяют вкусную китайскую еду, приятный персонал и хорошую музыку.

Напомним, этап выдвижения номинантов продлится до 7 мая включительно. 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных бизнесов. В него попадают по 10 компаний в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

В 25 кадрах показываем, как прошла презентация «Народной премии НГС».

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