Сеть доставки суши «Ёбидоёби» должна изменить название по решению суда

Арбитражный суд Красноярского края обязал изменить название у сети доставки суши «Ёбидоёби» — компания должна сделать это в течение трех месяцев со дня решения. Иск подавала налоговая, претензии к названию были также и у антимонопольной службы. Суд посчитал, что слово «Ёбидоёби» противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», так как название компании находится в открытом доступе и с большой долей вероятности может ассоциироваться с бранной ненормативной лексикой.
Сама компания настаивала, что их название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, однако доказательства в суд не предоставила. Это же объяснение находится и на официальном сайте компании: «Ёбидоёби» [曜土曜日| Ё:би доё:би] в переводе с японского означает "День недели — суббота"».
Борьба с названием сети доставки суши шла несколько лет. Как сообщают NGS24.RU, в феврале 2016 года в антимонопольную службу обратилось управление архитектуры Красноярска, но тогда комиссия не нашла признаков нарушения закона о рекламе. В октябре 2022 года антимонопольные службы возбудили дело в отношении компании из-за рекламы со словами: «Хочешь Чпоки ки?» Аналогичные проблемы у фирмы сейчас в Калининграде из-за слогана «Закажи КУНИ ЛИ». А в Волгограде еще в 2021 году признали эту фразу нарушением закона о рекламе.
Сеть «Ёбидоёби» появилась в Красноярске, сейчас это федеральный проект — точки расположены от Калининграда до Владивостока. Компания зарегистрирована в Саранске. Она принадлежит красноярцам Константину Замену и Дмитрию Прадеду. В 2022 году компания заработала 184,1 миллиона рублей, чистая прибыль составила 10 миллионов.