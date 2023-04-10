Сеть доставки суши «Ёбидоёби» должна изменить название по решению суда

Сеть «Ёбидоёби» появилась в Красноярске, сейчас это федеральный проект — точки расположены от Калининграда до Владивостока. Компания зарегистрирована в Саранске. Она принадлежит красноярцам Константину Замену и Дмитрию Прадеду. В 2022 году компания заработала 184,1 миллиона рублей, чистая прибыль составила 10 миллионов.