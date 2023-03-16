Немцы сдались: сеть METRO Cash&Carry отменила вход по карточкам в свои магазины — что происходит в Новосибирске

Формат гипермаркетов в последние годы практически не развивается. Даже лидер этого сегмента «Лента» открывает только супермаркеты и магазины у дома. В этом году на рынке появится еще и новый игрок в нише дискаунтеров — сеть «Чижик». Как считают эксперты, дискаунтеры могут еще сильнее подорвать позиции крупноформатных магазинов, если предложат базовые товары по более низким ценам.