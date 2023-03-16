Немцы сдались: сеть METRO Cash&Carry отменила вход по карточкам в свои магазины — что происходит в Новосибирске

Сеть METRO Cash&Carry объявила, что с 16 марта перестала требовать карты покупателей при входе и оплате товаров. Изначально сеть позиционировала себя как торговый центр для мелкооптовых покупателей. В Новосибирске магазин теперь также будет работать в формате обычного гипермаркета.
Как говорится в заявлении компании, с 16 марта METRO отменяет вход в торговые центры по всей России по картам. Ранее для того, чтобы сделать там покупки (и даже просто зайти внутрь), нужно было предъявить кару покупателя.
— Наша цель — разрушить стереотип о недоступности торговых центров METRO. Компания ожидает, что снятие последнего барьера на входе в торговые центры позволит большему количеству клиентов узнать о преимуществах закупки по мелкооптовым ценам, — приводятся в сообщении слова генерального директора METRO Россия Йоханнеса Толая.
Сеть METRO Cash&Carry открыла первый магазин в Новосибирске в 2007 году. На тот момент он обслуживал только представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сначала это привело к тому, что отдельные предприятия начали предлагать за деньги оформить карту сети от лица работающей (или попросту фиктивной) компании. Концепция предполагала, что покупки там будут делать прежде всего представители малого бизнеса: одиночные магазины, предприятия общепита и отели, а также компании, которые хотят провести корпоративный праздник или обеспечить офис посудой.
Однако российский (и сибирский в частности) малый бизнес, судя по всему, не очень оправдал ожидания ритейлера. Тогда в 2014 году компания создала сеть магазинов «Фасоль», которые открывались по франчайзингу и получали определенные скидки при закупке товаров в METRO. В Новосибирск этот проект пришел в 2018 году. В том же году компания начала выдавать карты всем желающим, однако для их получения всё равно нужно было потратить некоторое время, предъявить документы и, разумеется, носить карту с собой (или иметь соответствующее мобильное приложение).
Нынешний шаг выглядит очередным отступлением от изначальной концепции. Теперь METRO превращается в обычный гипермаркет — такой же, как «Лента» или «Ашан». В компании обещают, что все преимущества, которые получали обладатели карт (кешбэк, купоны и персональные скидки) сохранятся. Просто теперь эти карты станут обычными картами лояльности. Покупки в магазинах можно будет совершать и без них.
Сейчас у METRO в Новосибирске три торговых центра. Больше крупноформатных магазинов такого масштаба только у «Ленты» (девять).
Формат гипермаркетов в последние годы практически не развивается. Даже лидер этого сегмента «Лента» открывает только супермаркеты и магазины у дома. В этом году на рынке появится еще и новый игрок в нише дискаунтеров — сеть «Чижик». Как считают эксперты, дискаунтеры могут еще сильнее подорвать позиции крупноформатных магазинов, если предложат базовые товары по более низким ценам.