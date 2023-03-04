Здесь был ВИНАП: корреспонденты НГС проникли на легендарный старый пивзавод — кто и что там теперь варит

АО «ВИНАП» было в 90-х и начале 2000-х настоящим финансово-промышленным гигантом, крупнейшим за Уралом производителем спиртных и безалкогольных напитков. Но к концу нулевых предприятие не смогло приспособиться к меняющейся ситуации на рынке и как-то тихо, без скандалов, кануло в небытие. Осталась только вывеска на бывшем заводоуправлении. Но жизнь в цехах не прекратилась, там давно работают новые арендаторы. Обозреватель и фотокорреспондент НГС посетили бывшие цеха завода по производству «вин, напитков и пива», которые сейчас занимает «Новосибирская пивоваренная компания» (НПК), более известная как пивоварня «Медный великан».
Во дворе здания на Петухова легкая неразбериха. Легковые машины арендаторов и клиентов вперемешку с фурами, растаявший снег под ногами, понять, кто именно занимает эти помещения сейчас, со стороны непросто. Лишь уже ближе к концу, в глубине, возникает скромный баннер бренда «Медный великан», натянутый на облупленную, потрескавшуюся стену. Компания арендует здесь помещения десять лет, но открыться для широкой публики решила только сейчас. До сих пор ее знают в основном за счет небольших фирменных магазинов, торгующих на розлив.
Оборудование самой пивоварни и тем более линии розлива, конечно, новые, но в самих помещениях, похоже, изменилось мало что: те же лабиринты, ведущие из цеха в цех. На комплексах испанского производства, установленных в солодовнях, год изготовления 1993-й. Хотя на предприятии говорят, что запустили солодовню только в 2021 году.
Сами солодовни представляют собой огромные вытянутые ванны, в которых проращивается зерно. Сам процесс не меняется со времен древнего Шумера: попав во влажную теплую среду, зерно начинает вырабатывать сахара, которые нужны будущему растению. Прошедшее через такой процесс (он называется соложением) зерно становится сырьем для будущего напитка.
Сердце любой пивоварни — емкости, где происходит затирание (смешивание солода с горячей водой) и варка, в процессе которой и образуется жидкость, содержащая алкоголь. В «Медном великане» очень гордятся своими медными емкостями. Когда-то медь использовали повсеместно, потому что она не ржавеет, да и обрабатывать этот металл значительно проще, чем сталь.
Сейчас медь применяют в дистилляции на старых винокурнях. Но что касается пива, такое оборудование можно встретить разве что в каких-то небольших, заслуженных европейских пивоварнях. Даже производители дорогого крафтового пива обходятся нейтральной сталью. Зачем такое винтажное устройство при производстве массового пива, не очень понятно, но смотрится красиво.
На линиях розлива всё более или менее предсказуемо. Разве что линии эти совсем новые, кое-где с экранов не убрана даже защитная пленка, в уже готовых пластиковых бутылках роботизированная станция собирает товар на палеты, которые потом развозит по складу автопогрузчик. Во времена ВИНАПа здесь такого, конечно, не водилось.
Руководитель «Новосибирской пивоваренной компании» Алексей Селиванов полон оптимизма и говорит, что его предприятие хотело бы в перспективе расширить производство за счет оставшихся помещений здания бывшего ВИНАПа.
— Мы обратились к собственнику этого здания, Юрию Владимировичу Верясову, и надеемся, что он нас поддержит и производство напитков вернется во всё это здание, — говорит Селиванов.
Верясов был руководителем и самым крупным акционером ВИНАПа. Последние годы о нём практически ничего не слышно. По данным «Контур.Фокуса», сейчас у бывшего алкогольного магната остается больше десятка действующих предприятий, правда, половина из них в 2021 году была убыточна. В основном эти юрлица занимаются сдачей недвижимости в аренду.
Есть среди них и ООО «Винап», но к производству алкоголя оно отношения не имеет (в качестве профиля деятельности указано оказание гостиничных услуг). Про единственное же предприятие, имевшее прямое отношение к производству напитков, ООО «Сибирский характер» (создано в 2006 году для производства водки вне структуры старого ВИНАПа) сказано, что оно исключено из реестра юридических лиц. Еще Юрий Верясов указан в качестве председателя некоммерческого партнерства «Организация казаков "Сибирского казачьего войска"».
У самой НПК сейчас единственный учредитель — Евгений Сорокин, который строит бизнес как вертикальный холдинг: от сельхозпредприятия до торгового дома. НПК не очень большое, но неплохо себя чувствующее предприятие. В позапрошлом году компания продала напитков на 457 млн рублей, получив чистую прибыль на 7,2 млн рублей.
Кроме пива НПК делает сладкую газировку и квас. В прошлом году компания присоединилась к числу российских производителей, которые кинулись выпускать собственную колу. Сотрудники даже говорят, что их вариант получился похожим на пепси. Это подается как некая преемственность, ведь пепси-колу выпускали в Новосибирске именно в этом здании еще в начале 80-х годов прошлого века.
Компания сейчас пытается зарегистрировать целый список брендов (в основном это виды пива), среди них есть название со ставшей уже привычной композицией: «Пиво и Точка». Если регистрацию одобрят, возможно, на новосибирских улицах появится еще одна сеть.
ВИНАП ушел с рынка еще в середине 2000-х, когда предприятие не смогло погасить долги по налогам. С тех пор его помещения сдавались в аренду другим компаниям, которые использовали его как склады. То, что в эти стены вернулось производство, в любом случае не может не радовать.
Лучшие времена ВИНАПа пришлись на 90-е годы, когда у предприятия практически не было конкурентов в регионе. Те, кто помнит «Товарища Бендера» и «Смуглую леди» (бренды ВИНАПа), наверняка смогут ответить правильно и на вопросы о рекламе 90-х.