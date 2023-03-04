Здесь был ВИНАП: корреспонденты НГС проникли на легендарный старый пивзавод — кто и что там теперь варит

Во дворе здания на Петухова легкая неразбериха. Легковые машины арендаторов и клиентов вперемешку с фурами, растаявший снег под ногами, понять, кто именно занимает эти помещения сейчас, со стороны непросто. Лишь уже ближе к концу, в глубине, возникает скромный баннер бренда «Медный великан», натянутый на облупленную, потрескавшуюся стену. Компания арендует здесь помещения десять лет, но открыться для широкой публики решила только сейчас. До сих пор ее знают в основном за счет небольших фирменных магазинов, торгующих на розлив.