СЕЙЧАС -22°С
Пробки 1/10
usd 61.77
eur 64.99
Тема дняПодросток зарезал таксиста
Все новости
Все новости

Суд в Новосибирске признал банкротом предприятие Роснано ООО «Литэко»

Иск о самобанкротстве компания подала в январе 2022 года

255

Завод «Лиотех» был рассчитан на производство аккумуляторов трех видов — на 200, 300 и 700 ампер-часов. Остановка предприятия произошла из-за низкого спроса на продукцию

Поделиться

Новосибирский арбитражный суд признал банкротом компанию ООО «Литэко», управляющей производством литий-ионных батарей на заводе «Лиотех». Информация об этом появилась на сайте суда.

Иск о самобанкротстве ООО «Литэко» подала в январе 2022 года. Сумма исковых требований — порядка 320 млн рублей. В марте Новосибирский арбитражный суд ввел процедуру наблюдения над компанией.

Компания занимается производством электронных печатных плат, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, программного обеспечения и электронного оборудования, розничной торговлей.

По данным «Контур.Фокус», компанию создали в 2016 году в селе Толмачево Новосибирской области. Генеральным компании директором является Борис Зимоненко. Уставный капитал предприятия составляет 222,2 млн рублей, 99,99% в доле которого принадлежит госкорпорации «Роснано», 0,01% — ООО «Рни». На конец 2021 года выручка составила 108,7 млн руб., чистая убыток — 37,5 млн руб.

Ранее в Новосибирске состоялись торги по продаже имущества ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Согласно данным единого федерального реестра сведений, организация признана банкротом.

По теме

НовосибирскБанкротствоЛитэко
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2