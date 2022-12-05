Суд в Новосибирске признал банкротом предприятие Роснано ООО «Литэко»

Новосибирский арбитражный суд признал банкротом компанию ООО «Литэко», управляющей производством литий-ионных батарей на заводе «Лиотех». Информация об этом появилась на сайте суда.
Иск о самобанкротстве ООО «Литэко» подала в январе 2022 года. Сумма исковых требований — порядка 320 млн рублей. В марте Новосибирский арбитражный суд ввел процедуру наблюдения над компанией.
Компания занимается производством электронных печатных плат, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, программного обеспечения и электронного оборудования, розничной торговлей.
По данным «Контур.Фокус», компанию создали в 2016 году в селе Толмачево Новосибирской области. Генеральным компании директором является Борис Зимоненко. Уставный капитал предприятия составляет 222,2 млн рублей, 99,99% в доле которого принадлежит госкорпорации «Роснано», 0,01% — ООО «Рни». На конец 2021 года выручка составила 108,7 млн руб., чистая убыток — 37,5 млн руб.
Ранее в Новосибирске состоялись торги по продаже имущества ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Согласно данным единого федерального реестра сведений, организация признана банкротом.