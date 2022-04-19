Процедура банкротства завода «Роснано» в Сибири запущена в арбитраже Новосибирска
Сумма исковых требований составила
Новосибирский арбитражный суд начал процедуру самобанкротства ООО «Лиотех-Инновации» — структуры «Роснано», следует из данных картотеки арбитражных дел.
— Ввести наблюдение. Признать требования заявителя обоснованными, — говорится в сообщении. Из карточки дела следует, что сумма исковых требований составляет 432 миллиона рублей.
100% в уставном капитале «Лиотех-Инновации» принадлежит дочернему предприятию АО «Роснано» ООО «Литэко» (в марте
Основным кредитором бывшего «Лиотеха» является «Роснано». Общая задолженность завода перед кредиторами превысила 7,7 миллиарда рублей. Завод «Лиотех» был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литийионных батарей на основе разработок китайской компании.
В конце марта 2022 глава «Роснано» Анатолий Чубайс уехал из России, оставив пост спецпредставителя президента, выяснил Bloomberg.