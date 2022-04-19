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Процедура банкротства завода «Роснано» в Сибири запущена в арбитраже Новосибирска

Сумма исковых требований составила 432 млн рублей

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Завод «Лиотех» был рассчитан на производство аккумуляторов трех видов — на 200, 300 и 700 ампер-часов. Остановка предприятия произошла из-за низкого спроса на продукцию

Завод «Лиотех» был рассчитан на производство аккумуляторов трех видов — на 200, 300 и 700 ампер-часов. Остановка предприятия произошла из-за низкого спроса на продукцию

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Новосибирский арбитражный суд начал процедуру самобанкротства ООО «Лиотех-Инновации» — структуры «Роснано», следует из данных картотеки арбитражных дел.

— Ввести наблюдение. Признать требования заявителя обоснованными, — говорится в сообщении. Из карточки дела следует, что сумма исковых требований составляет 432 миллиона рублей.

100% в уставном капитале «Лиотех-Инновации» принадлежит дочернему предприятию АО «Роснано» ООО «Литэко» (в марте 2022-го тоже начало процедуру банкротства, введено внешнее управление).

Основным кредитором бывшего «Лиотеха» является «Роснано». Общая задолженность завода перед кредиторами превысила 7,7 миллиарда рублей. Завод «Лиотех» был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литийионных батарей на основе разработок китайской компании.

В конце марта 2022 глава «Роснано» Анатолий Чубайс уехал из России, оставив пост спецпредставителя президента, выяснил Bloomberg.

Анатолий ЧубайсРоснанобанкротство
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