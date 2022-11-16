Новосибирский общепит недолюбливает фрилансеров — результаты нового исследования 2ГИС

Новосибирск занял лишь десятое место в рейтинге городов по уровню приспособленности общепита для «посетителей, с ноутбуками». На первом месте внезапно оказался Ростов-на-Дону, а не Москва и Санкт-Петербург.
Компания 2ГИС опубликовала исследование, посвященное тому, насколько предприятия общественного питания в крупнейших городах России приспособлены для посетителей, которые приходят туда поработать с ноутбуком.
Как пояснили в сервисе, исследователи просто сравнили общий объем заведений с количеством точек, которые появляются на карте по запросу «можно с ноутбуком» и подобным ему. Речь идет не только о возможности подключения к интернету по Wi-Fi, но и наличии рядом со столами розеток.
Всего в рейтинге есть информация о 16 городах России. В среднем поработать с ноутбуком удобно в 42% заведений общепита В тройку лидеров по доле таких заведений вошли Ростов-на-Дону (61,2%), Москва (44,2%) и Санкт-Петербург (43,7%). Хуже всего дела обстоят в Челябинске (33%), Воронеже (32,4%) и Волгограде (29,9%).
Новосибирск на общем фоне выглядит не очень впечатляюще, заняв только десятое место (39%) пропустив вперед и Красноярск, и Екатеринбург.
В целом рестораторы действительно испытывают к любителям поработать смешанные чувства. С одной стороны, возможность спокойно поработать за чашкой кофе может привести в заведение новых клиентов. С другой — такой посетитель может провести в кафе несколько часов, занимая место и не заказав ничего, кроме этой самой чашки кофе.
2ГИС позволяет не только найти нужное заведение или предприятие сферы услуг, но и оставить отзыв о качестве предоставленных услуг. Иногда такие отзывы становятся даже предметом судебных разбирательств.