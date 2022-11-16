Новосибирский общепит недолюбливает фрилансеров — результаты нового исследования 2ГИС

Новосибирск занял лишь десятое место в рейтинге городов по уровню приспособленности общепита для «посетителей, с ноутбуками». На первом месте внезапно оказался Ростов-на-Дону, а не Москва и Санкт-Петербург.



Компания 2ГИС опубликовала исследование, посвященное тому, насколько предприятия общественного питания в крупнейших городах России приспособлены для посетителей, которые приходят туда поработать с ноутбуком.