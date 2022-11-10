Отзыв за 12 миллионов: новосибирцы прокомментировали работу юриста на 2ГИС — она обиделась и подала в суд

Семейная пара из Новосибирска решила усыновить ребенка. За помощью они обратились к юристу Марине Рогалевой, но ее работа клиентов не устроила: правозащитница затянула процесс и вообще подготовила заявление не в тот суд, в который было нужно. О своем негативном опыте сотрудничества с Рогалевой супруги написали в отзывах на «Флампе» и 2ГИС. Посчитав себя оскобленной, юрист подала на них в суд, потребовав 12 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Со сторонами конфликта пообщался журналист НГС.
Одно дело, два суда
В 2021 году программист Антон Сидельников с супругой решились на третьего ребенка. Вдобавок к двоим детям они решили усыновить третьего, нашли в одном из детдомов полуторогодовалого мальчишку. К лету Сидельниковы уже прошли все необходимые инстанции, оставалось лишь положительное решение суда, но юридического опыта ни у Антона, ни у его жены не было, и на семейном совете они решили подыскать специалиста.
— В 2ГИС мы нашли юридическую контору в Советском районе, неподалеку от нашего места жительства. Юрист Марина Рогалева согласилась нам подготовить заявление в суд на усыновление. Мы собрали необходимые документы, внесли предоплату. Она сказала, что заявление нужно подавать в ближайший суд по месту прописки, то есть в Центральный районный суд, хотя фактически мы жили в Академгородке. Марина уверенно стояла на своем, мы не стали с ней спорить — юрист всё-таки, — рассказал НГС Антон Сидельников.
Когда документы были отправлены, супругам поступил звонок от недоумевающего секретаря из Центрального районного суда.
— Она спросила, где мы живем и где располагается орган опеки, в который мы обращались по вопросам усыновления. Услышав, что в Советском районе, она спросила, почему заявление подается в Центральный. По словам секретаря, «это неудобно и создаст всем сложности». Реакция Марины Рогалевой на наши вопросы оказалась не совсем адекватной: юрист чуть ли не скандал нам закатила, хотя сама не права была, — продолжил рассказ Сидельников.
В итоге бюрократические проволочки заняли больше трех месяцев: Антон Сидельников сам писал ходатайство о передаче дела в суд другого района, между судами оно ходило 20 дней, и рассмотрение назначили только на март следующего года. В переписке по электронной почте (есть в распоряжении НГС) Марина Рогалева обозначила цену за представительство семьи в суде.
— Один человеко-день в суде у меня стоит 5000 рублей. Если нужна дополнительная консультация, готова принять вас. Консультация стоит 1000 рублей, — написала юрист.
Посовещавшись, супруги решили от ее услуг отказаться.
— Мы и так потеряли слишком много времени, как я считаю, по ее вине. В итоге без участия Рогалевой мы успешно завершили дело, усыновив мальчика. О своем опыте взаимодействия с Рогалевой мы написали отзывы в 2ГИС и на «Флампе», чтобы люди знали, с каким качеством сервиса они могут столкнуться, — добавил Антон. — Марина повела себя супер непрофессионально и по-человечески неэтично.
Публикация отзывов о юристе для Сидельниковых обернулась новым судебным процессом: она потребовала с них 12 миллионов рублей в качестве компенсации «ущерба деловой репутации».
Иск на 12 миллионов
В отзыве на работу Марины Рогалевой, которая работает от имени «Центра юридических услуг и аналитики», Антон Сидельников подробно расписал хронологию событий, указав на допущенные юристом ошибки и затягивание дела.
— Список документов Рогалева запрашивала по одному, что весьма растянулось. В общем, юристу, который не знает простейшей разницы между местом жительства и местом регистрации, я бы не доверил ничего, — подытожил Антон в отзыве в 2ГИС и на «Флампе».
Юрист в ответ подала на него иск в Арбитражный суд Новосибирской области. Ущерб деловой репутации и свои моральные страдания она оценила в 12 миллионов рублей. Также она потребовала удалить отзыв с сайта 2ГИС и запретить ответчику в дальнейшем публиковать на этой площадке другие отзывы.
— Модераторы тщательно проверили отзывы Антона Сидельникова — их было два. Первый не нарушает правил 2ГИС и «Флампа», поэтому был оставлен на площадках. Второй по смыслу дублировал первый и поэтому был удален модераторами, — сообщили НГС в юридической службе 2ГИС. — Наши правила рекомендуют всю информацию объединять в одном отзыве с единой оценкой. В соответствии с этой рекомендацией пользователь отредактировал первый отзыв.
Если отзыв не нарушает правил 2ГИС и «Флампа», но компания по-прежнему считает, что ее опорочили, она вправе обратиться в суд. В таких случаях площадка руководствуется решением суда и обязана его исполнить, привлекаясь в качестве третьего лица. Но 28 августа арбитражный суд отказался удовлетворить иск Рогалевой.
— Истцом не доказан факт распространения ответчиком сведений порочащего характера, — говорится в решении суда. — Сведения, указанные в отзыве, не подлежат опровержению: часть содержащихся в отзыве фраз является не сведениями о фактах, а мнением и суждением автора отзыва, другая часть фраз не порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца. Требования истца являются безосновательными и удовлетворению не подлежат.
Марина Рогалева обжаловала это решение, но 13 октября проиграла и в апелляционном суде.
Позиция Марины Рогалевой
Останавливаться Марина Рогалева, судя по ее разговору с НГС, не намерена.
— Я готовлю кассационную жалобу на решение суда, это дело еще не закончено, — сказала она и тут же поинтересовалась, сколько будет стоить ее интервью.
— Для вас это будет бесплатно.
— Вы не поняли. Сколько вы мне должны заплатить за интервью? — продолжила торговлю юрист.
— Если честно, я не думал об этом. Как насчет общения на бесплатной основе?
— Нет, мне это не интересно! Бесплатно интервью я давать не буду. До свидания, — закончила беседу Рогалева.
В 2ГИС НГС пояснили, что отзыв Сидельникова останется в системе, так как он не нарушает правил сервиса и не был признан судом порочащим честь и деловую репутацию Марины Рогалевой.
Сейчас в суде Центрального района Новосибирска идет схожий процесс. Депутат Заксобрания Николай Мочалин увидел в материале НГС «сведения, порочащие его честь и достоинство». При этом политик оказался скромнее Рогалевой и запросил всего 10 миллионов рублей за свои моральные терзания.