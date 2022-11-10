Отзыв за 12 миллионов: новосибирцы прокомментировали работу юриста на 2ГИС — она обиделась и подала в суд

Одно дело, два суда

В 2021 году программист Антон Сидельников с супругой решились на третьего ребенка. Вдобавок к двоим детям они решили усыновить третьего, нашли в одном из детдомов полуторогодовалого мальчишку. К лету Сидельниковы уже прошли все необходимые инстанции, оставалось лишь положительное решение суда, но юридического опыта ни у Антона, ни у его жены не было, и на семейном совете они решили подыскать специалиста.



— В 2ГИС мы нашли юридическую контору в Советском районе, неподалеку от нашего места жительства. Юрист Марина Рогалева согласилась нам подготовить заявление в суд на усыновление. Мы собрали необходимые документы, внесли предоплату. Она сказала, что заявление нужно подавать в ближайший суд по месту прописки, то есть в Центральный районный суд, хотя фактически мы жили в Академгородке. Марина уверенно стояла на своем, мы не стали с ней спорить — юрист всё-таки, — рассказал НГС Антон Сидельников.

