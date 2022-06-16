Депутат Мочалин потребовал с НГС 10 миллионов после публикации о незаконной охоте

В материале от 5 мая говорится о том, что в ноябре 2017 года инспектор ДПС остановил автомобиль УАЗ, в салоне которого находились несколько мужчин, а в багажнике — туша убитого лося. При этом разрешения на добычу животного у охотников не было. Позже результаты предварительной экспертизы показали, что лось был убит из карабина, принадлежащего Мочалину. Сам депутат заявил силовикам, что не стрелял в животное и не знает, мог ли кто-нибудь из его друзей воспользоваться его оружием, потому что выпил вина и спал. Уголовное дело, возбужденное по факту незаконной охоты, впоследствии было закрыто за истечением срока давности. В начале июня Мочалин обратился в суд. Он потребовал взыскать с НГС и журналиста Виктора Бобровникова по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

