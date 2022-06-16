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Депутат Мочалин потребовал с НГС 10 миллионов после публикации о незаконной охоте

Народный избранник заявил, что его оболгали

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На просьбу журналиста прокомментировать историю депутат отвечал нецензурной бранью

На просьбу журналиста прокомментировать историю депутат отвечал нецензурной бранью

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Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Мочалин подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для претензий стала статья «Выпил вина и уснул или убил лося? Как скандально известный депутат с друзьями незаконно охотились и почему никого не наказали» журналиста НГС Виктора Бобровникова.

В материале от 5 мая говорится о том, что в ноябре 2017 года инспектор ДПС остановил автомобиль УАЗ, в салоне которого находились несколько мужчин, а в багажнике — туша убитого лося. При этом разрешения на добычу животного у охотников не было. Позже результаты предварительной экспертизы показали, что лось был убит из карабина, принадлежащего Мочалину. Сам депутат заявил силовикам, что не стрелял в животное и не знает, мог ли кто-нибудь из его друзей воспользоваться его оружием, потому что выпил вина и спал. Уголовное дело, возбужденное по факту незаконной охоты, впоследствии было закрыто за истечением срока давности. В начале июня Мочалин обратился в суд. Он потребовал взыскать с НГС и журналиста Виктора Бобровникова по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Из иска к НГС выяснились новые обстоятельства охоты. Николай Мочалин пытался предотвратить покушение на лося, так следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 апреля 2018 года.

— Перед началом охоты Мочалин Н. А. собрал всех охотников и разъяснил, что все собрались для охоты на косулю, поэтому лося нельзя стрелять ни при каких условиях. Мочалин Н. А. такие разъяснения делает перед каждой охотой, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем, — говорится в постановлении со ссылкой на протокол допроса.

Редакция НГС готовила материал на основе документов и информации от проверенных источников, запрашивала информацию в прокуратуре и Следственном комитете.

— Мы дважды обращались к Николаю Мочалину за поясняющими комментариями, но столкнулись с хамством. Странно, что вместо того чтобы предоставить это постановление, он грубо отказал нашему журналисту Виктору Бобровникову. Поэтому мы были вынуждены довольствоваться информацией от источников и правоохранительных органов, — прокомментировала и. о. главного редактора НГС Елена Гурьянова.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 июля.

В конце мая Железнодорожный суд назначил штраф мужчине, который пришел с разборками в редакцию НГС после публикации о своей знакомой предпринимательнице. Он также должен выплатить автору материала журналисту Илье Калинину 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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