Выпил вина и уснул или убил лося? Как скандально известный депутат с друзьями незаконно охотились и почему никого не наказали

Групповая охота

Вечером 9 ноября 2017 года инспектор ДПС остановил на улице Романова в Черепаново «УАЗ Патриот», в котором находилась шумная компания. В багажнике автомобиля обнаружили тушу свежеубитого лося, разрешением на его добычу охотники не располагали. Остановка машины была не случайной: незадолго до этого в полицию поступила наводка от сотрудника Минприроды.

— Тем днем я увидел эту компанию в УАЗе и еще несколько человек на джипе «Лэнд Крузер» в общедоступных охотугодьях Черепановского района, в 9 км от села Холодное. Тогда при них еще не было лося (я осматривал автомобили) и следов от его перевалки. Я составил в отношении этих лиц два административных протокола за заряженные карабины и еще какой-то, уже не вспомню, — рассказал НГС сотрудник Минприроды на условиях анонимности.



По словам нашего собеседника, несмотря на отсутствие туши зверя, многое указывало на то, что компания охотится командой: при них были собаки, на снегу имелись следы от загонов: это когда несколько автомобилей ездят по кругу для выманивания животного к месторасположению стрелков.

