СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 69.42
eur 72.78
Тема дняСтартовал суд о взятках в ТУАД
Все новости
Все новости
Подробности

Выпил вина и уснул или убил лося? Как скандально известный депутат с друзьями незаконно охотились и почему никого не наказали

НГС раздобыл уникальные документы, которые прольют свет на скрытую от общественности историю

370
Николай Мочалин состоит в комитете Заксобрания по природным ресурсам

Николай Мочалин состоит в комитете Заксобрания по природным ресурсам

Поделиться

В конце 2017 года несколько товарищей-охотников, один из которых — депутат Заксобрания НСО Николай Мочалин, поймали с незаконно убитым лосем. Эксперт-криминалист посчитал, что животное застрелили, вероятно, из карабина Мочалина. Для следственных действий в отношении такого спецсубъекта, как депутат регионального парламента, требуется согласование прокурора региона. В итоге материалы передавались туда-сюда, пока уголовное дело не прекратили. Сам депутат, услышав об интересе НГС к этой истории, матерится и бросает трубку.

Групповая охота


Вечером 9 ноября 2017 года инспектор ДПС остановил на улице Романова в Черепаново «УАЗ Патриот», в котором находилась шумная компания. В багажнике автомобиля обнаружили тушу свежеубитого лося, разрешением на его добычу охотники не располагали. Остановка машины была не случайной: незадолго до этого в полицию поступила наводка от сотрудника Минприроды.

— Тем днем я увидел эту компанию в УАЗе и еще несколько человек на джипе «Лэнд Крузер» в общедоступных охотугодьях Черепановского района, в 9 км от села Холодное. Тогда при них еще не было лося (я осматривал автомобили) и следов от его перевалки. Я составил в отношении этих лиц два административных протокола за заряженные карабины и еще какой-то, уже не вспомню, — рассказал НГС сотрудник Минприроды на условиях анонимности.

По словам нашего собеседника, несмотря на отсутствие туши зверя, многое указывало на то, что компания охотится командой: при них были собаки, на снегу имелись следы от загонов: это когда несколько автомобилей ездят по кругу для выманивания животного к месторасположению стрелков.

— Тогда я сигнализировал коллегам из МВД, чтобы машины эти по возможности остановили для проверки в последующем, — вспоминает сотрудник Минприроды.

Необходимо было установить, из чьего ружья совершили смертельный выстрел в лося. У охотников изъяли ружья, по предварительной версии силовиков, животное застрелили из карабина Мочалина.

— Совместно с указанными лицами также находился Мочалин Николай Андреевич, у которого в собственности имеется охотничий карабин «Вепрь-КМ» серии ТЛ № 229 калибра 7,62х39. Согласно заключения эксперта № 506 от 31.01.2018, пули, оболочки которых представлены для исследования, вероятно выстрелены из карабина «Вепрь-КМ» серии ТЛ № 229 калибра 7,62х39 мм, — говорится в постановлении замначальника МВД региона.

Эта экспертиза была не окончательной. Для «решения вопроса в категоричной форме» нужно было провести экспериментальные выстрелы из карабина Мочалина. Но подозреваемый — спецсубъект. Поэтому уголовное дело о незаконной охоте (п. а ч. 1 ст. 258 УК РФ) передали прокурору области, без его санкции нельзя проводить следственные действия в отношении депутата Заксобрания. Это событие и стало началом похорон уголовного дела.

Николай Мочалин — родился 13 мая 1952 года в поселке Сузун Новосибирской области. С 1994 года и по сей день — директор завода железобетонных изделий. По данным «Контур.Фокус», выручка ООО «ПТК ЗЖБИ-4» на конец 2021 года составила 733,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,2 миллиона. В 1997 и в 2001 годах Николай Мочалин избирался депутатом Новосибирского областного совета депутатов. В октябре 2010 стал депутатом Законодательного собрания области, дважды повторно переизбирался. Состоит в комиссии по экологии, в комитетах по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. В 2006 году выходил из фракции «Единая Россия», чтобы «сохранить политическую самостоятельность», но вскоре вернулся обратно. Почетный строитель РФ, награжден медалями «За вклад в развитие законодательства НСО», «За заслуги перед Новосибирском области», «Общественное признание».

Волокита и закрытие дела


— Мочалин на допросе заявил, что не знает, использовал ли кто-то из товарищей его карабин, так как выпил вина и спал в своем джипе. Он отрицал, что стрелял в лося, — говорит источник НГС, знакомый с материалами дела Мочалина.

Прокурор Новосибирской области одобрил передачу уголовного дела по подследственности в следственный комитет региона.

— Запрашиваемое уголовное дело в 2018 году поступало в СК, после чего для дальнейшего расследования было направлено в органы полиции, — кратко ответили на запрос НГС о судьбе уголовного дела в СУ СК РФ НСО, добавив, что дополнительная информация может быть предоставлена лишь с согласия следователя.

Ответ прокуратуры оказался более содержательным.

— Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось. Лицо, причастное к совершению преступления, не установлено, в связи с чем 23.11.2019 следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности преследования (2 года по данной статье), — сообщили НГС в прокуратуре.

Материалы уголовного дела в 2020 году были уничтожены, следует из ответа прокуратуры. Ущерб государству в 120 000 рублей (следует из материалов дела) не возместит никто. За неспешное расследование, которое закончилось, по сути, ничем, тоже никто не ответит.

Ответ полиции на запрос НГС оказался малосодержательным

Ответ полиции на запрос НГС оказался малосодержательным

Поделиться

— Сообщаю, что уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности преследования. Данное решение согласовано с надзорным органом, — сообщили НГС в МВД НСО.

НГС дважды связывался с Николаем Мочалиным для комментария. Оба разговора не заняли и минуты: выслушав вопросы, депутат отделывался короткой репликой и бросал телефонную трубку.

— Информация от ваших источников — полная хрень. Ты попутал всё! Никакая экспертиза не установила, что стреляли с моего карабина, — сказал Мочалин. После вопроса, участвовал ли он в той охоте, добавил: пошел ты н**й, Виктор! Это ложь полнейшая!

Что говорят юристы


Несколько источников НГС, знакомые с материалами дела, считают, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по более тяжкой статье: незаконная охота в составе группы лиц (ч.2 ст. 258 УК РФ). Срок давности по ней составляет 6 лет, а значит его не закрыли бы до сих пор.

Николай Мочалин ранее <a href="https://ksonline.ru/444332/deputat-nikolaj-mochalin-vmesto-ohrany-zhivotnogo-mira-inspektory-imitiruyut-burnuyu-deyatelnost/" class="_ io-leave-page" target="_blank">обвинял охотоведов Минприроды</a> в том, что они имитируют бурную деятельность, несправедливо придираясь к охотникам

Николай Мочалин ранее обвинял охотоведов Минприроды в том, что они имитируют бурную деятельность, несправедливо придираясь к охотникам

Поделиться

В связи с тем, что эти источники согласились пообщаться лишь на условиях анонимности, НГС попросил юриста Кирилла Кузнецова оценить имеющиеся в распоряжении редакции материалы для комментария.

— Согласно изученной мною практике уже само присутствие депутата с карабином в автомобиле на незаконной охоте, безусловно, образует состав преступления по ч.2 ст. 258 УК. И да, срок давности по ней — 6 лет, — заявил НГС Кузнецов.

По мнению юриста, в данном случае абсолютно не принципиально, кто из присутствовавших стрелял из депутатского карабина.

— Более того — передача оружия другому лицу в принципе запрещена. И в судебной практике это служит сильной презумпцией виновности именно владельца оружия. Незаконность охоты и осознание этого «спящим депутатом» безусловно следует из отсутствия у них лицензий на лося. Тактика же на заматывание дела, подставление «козла отпущения», который потом отскакивает по срокам давности — увы, хорошо знакома. И подобная неторопливость следствия — верный признак отмазывания, — добавил Кузнецов.

22 апреля 2022 года депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину <a href="https://pravo.ru/news/240499/" class="_ io-leave-page" target="_blank">дали три года условно</a> за незаконное убийство лося

22 апреля 2022 года депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину дали три года условно за незаконное убийство лося

Поделиться

В июне 2018 инспектором ДПС остановил в Новосибирске автомобиль Mercedes-Benz — из него вышли два человека. Одним из них был Николай Мочалин, он предъявил сотруднику пропуск-непроверяйку: удостоверение советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения. Этот документ гарантирует владельцу, что его водительское удостоверение, регистрационные документы, перевозимый груз и прочее вплоть до пассажиров авто не подлежат проверке. Такие пропуски-вездеходы влиятельным людям раздавал бывший глава начальник новосибирского ГИБДД Сергей Штельмах, на которого из-за этого возбуждали уголовное дело о превышении должностных полномочий. Впрочем, уголовное дело Штельмаха дважды прекращали.

По теме (5)

коррупциянезаконная охотаубийство лосяволокитакруговая порука
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2