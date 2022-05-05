Выпил вина и уснул или убил лося? Как скандально известный депутат с друзьями незаконно охотились и почему никого не наказали
НГС раздобыл уникальные документы, которые прольют свет на скрытую от общественности историю
В конце 2017 года несколько товарищей-охотников, один из которых — депутат Заксобрания НСО Николай Мочалин, поймали с незаконно убитым лосем. Эксперт-криминалист посчитал, что животное застрелили, вероятно, из карабина Мочалина. Для следственных действий в отношении такого спецсубъекта, как депутат регионального парламента, требуется согласование прокурора региона. В итоге материалы передавались туда-сюда, пока уголовное дело не прекратили. Сам депутат, услышав об интересе НГС к этой истории, матерится и бросает трубку.
Групповая охота
Вечером 9 ноября 2017 года инспектор ДПС остановил на улице Романова в Черепаново «УАЗ Патриот», в котором находилась шумная компания. В багажнике автомобиля обнаружили тушу свежеубитого лося, разрешением на его добычу охотники не располагали. Остановка машины была не случайной: незадолго до этого в полицию поступила наводка от сотрудника Минприроды.
— Тем днем я увидел эту компанию в УАЗе и еще несколько человек на джипе «Лэнд Крузер» в общедоступных охотугодьях Черепановского района, в 9 км от села Холодное. Тогда при них еще не было лося (я осматривал автомобили) и следов от его перевалки. Я составил в отношении этих лиц два административных протокола за заряженные карабины и еще какой-то, уже не вспомню, — рассказал НГС сотрудник Минприроды на условиях анонимности.
По словам нашего собеседника, несмотря на отсутствие туши зверя, многое указывало на то, что компания охотится командой: при них были собаки, на снегу имелись следы от загонов: это когда несколько автомобилей ездят по кругу для выманивания животного к месторасположению стрелков.
— Тогда я сигнализировал коллегам из МВД, чтобы машины эти по возможности остановили для проверки в последующем, — вспоминает сотрудник Минприроды.
Необходимо было установить, из чьего ружья совершили смертельный выстрел в лося. У охотников изъяли ружья, по предварительной версии силовиков, животное застрелили из карабина Мочалина.
— Совместно с указанными лицами также находился Мочалин Николай Андреевич, у которого в собственности имеется охотничий карабин «Вепрь-КМ» серии ТЛ
Эта экспертиза была не окончательной. Для «решения вопроса в категоричной форме» нужно было провести экспериментальные выстрелы из карабина Мочалина. Но подозреваемый — спецсубъект. Поэтому уголовное дело о незаконной охоте (п. а ч. 1 ст. 258 УК РФ) передали прокурору области, без его санкции нельзя проводить следственные действия в отношении депутата Заксобрания. Это событие и стало началом похорон уголовного дела.
Николай Мочалин — родился 13 мая 1952 года в поселке Сузун Новосибирской области. С 1994 года и по сей день — директор завода железобетонных изделий. По данным «Контур.Фокус», выручка ООО «ПТК ЗЖБИ-4» на конец 2021 года составила 733,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,2 миллиона. В 1997 и в 2001 годах Николай Мочалин избирался депутатом Новосибирского областного совета депутатов. В октябре 2010 стал депутатом Законодательного собрания области, дважды повторно переизбирался. Состоит в комиссии по экологии, в комитетах по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. В 2006 году выходил из фракции «Единая Россия», чтобы «сохранить политическую самостоятельность», но вскоре вернулся обратно. Почетный строитель РФ, награжден медалями «За вклад в развитие законодательства НСО», «За заслуги перед Новосибирском области», «Общественное признание».
Волокита и закрытие дела
— Мочалин на допросе заявил, что не знает, использовал ли кто-то из товарищей его карабин, так как выпил вина и спал в своем джипе. Он отрицал, что стрелял в лося, — говорит источник НГС, знакомый с материалами дела Мочалина.
Прокурор Новосибирской области одобрил передачу уголовного дела по подследственности в следственный комитет региона.
— Запрашиваемое уголовное дело в 2018 году поступало в СК, после чего для дальнейшего расследования было направлено в органы полиции, — кратко ответили на запрос НГС о судьбе уголовного дела в СУ СК РФ НСО, добавив, что дополнительная информация может быть предоставлена лишь с согласия следователя.
Ответ прокуратуры оказался более содержательным.
— Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось. Лицо, причастное к совершению преступления, не установлено, в связи с чем 23.11.2019 следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности преследования (2 года по данной статье), — сообщили НГС в прокуратуре.
Материалы уголовного дела в 2020 году были уничтожены, следует из ответа прокуратуры. Ущерб государству в
— Сообщаю, что уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности преследования. Данное решение согласовано с надзорным органом, — сообщили НГС в МВД НСО.
НГС дважды связывался с Николаем Мочалиным для комментария. Оба разговора не заняли и минуты: выслушав вопросы, депутат отделывался короткой репликой и бросал телефонную трубку.
— Информация от ваших источников — полная хрень. Ты попутал всё! Никакая экспертиза не установила, что стреляли с моего карабина, — сказал Мочалин. После вопроса, участвовал ли он в той охоте, добавил: пошел ты н**й, Виктор! Это ложь полнейшая!
Что говорят юристы
Несколько источников НГС, знакомые с материалами дела, считают, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по более тяжкой статье: незаконная охота в составе группы лиц (ч.2 ст. 258 УК РФ). Срок давности по ней составляет 6 лет, а значит его не закрыли бы до сих пор.
В связи с тем, что эти источники согласились пообщаться лишь на условиях анонимности, НГС попросил юриста Кирилла Кузнецова оценить имеющиеся в распоряжении редакции материалы для комментария.
— Согласно изученной мною практике уже само присутствие депутата с карабином в автомобиле на незаконной охоте, безусловно, образует состав преступления по ч.2 ст. 258 УК. И да, срок давности по ней — 6 лет, — заявил НГС Кузнецов.
По мнению юриста, в данном случае абсолютно не принципиально, кто из присутствовавших стрелял из депутатского карабина.
— Более того — передача оружия другому лицу в принципе запрещена. И в судебной практике это служит сильной презумпцией виновности именно владельца оружия. Незаконность охоты и осознание этого «спящим депутатом» безусловно следует из отсутствия у них лицензий на лося. Тактика же на заматывание дела, подставление «козла отпущения», который потом отскакивает по срокам давности — увы, хорошо знакома. И подобная неторопливость следствия — верный признак отмазывания, — добавил Кузнецов.
В июне 2018 инспектором ДПС остановил в Новосибирске автомобиль Mercedes-Benz — из него вышли два человека. Одним из них был Николай Мочалин, он предъявил сотруднику пропуск-непроверяйку: удостоверение советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения. Этот документ гарантирует владельцу, что его водительское удостоверение, регистрационные документы, перевозимый груз и прочее вплоть до пассажиров авто не подлежат проверке. Такие пропуски-вездеходы влиятельным людям раздавал бывший глава начальник новосибирского ГИБДД Сергей Штельмах, на которого из-за этого возбуждали уголовное дело о превышении должностных полномочий. Впрочем, уголовное дело Штельмаха дважды прекращали.