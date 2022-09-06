«Мы действительно зарабатывали на пирамиде»: как сибирячка вступила в «МММ» и сколько денег сумела вывести

Как я попала в «МММ»

Я знала, конечно, что в 90-х была «МММ», так же под эгидой Мавроди, что были там очень печальные случаи. Понятно, что тогда были, может, более наивные, более доверчивые люди, которые вкладывали огромные суммы, вплоть до продажи квартиры, и много кто потерял деньги. Я четко понимала, что это пирамида и никто ничего не гарантирует.



В 2011 году мой лучший друг, весьма авантюрный человек, предложил мне поучаствовать, потому что сам хотел. Я сначала отказалась, потому что не было больше никого из знакомых, кто участвовал и у кого можно было спросить, как и что. Он вступил, вкинул небольшую сумму на месяц, около 10 тысяч рублей, и получил прибыль. После этого я заинтересовалась: это были живые деньги. У меня как раз появились какие-то более или менее свободные деньги, и я сделала вклад тоже примерно на 10 тысяч, так же на месяц. И через месяц действительно получила прибыль.

