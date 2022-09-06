«Мы действительно зарабатывали на пирамиде»: как сибирячка вступила в «МММ» и сколько денег сумела вывести

Жизнь мало чему учит людей — особенно людей азартных и внушаемых. Видя обещания несметного дохода, ради которого ничего не придется делать, они могут думать только об этом доходе, зачастую игнорируя то, что написано под звездочкой и мелким шрифтом. Для совсем юной России в 1990-х финансовая пирамида «МММ» Сергея Мавроди, казалось, стала отличным уроком. Но спустя 20 лет россияне понесли деньги в ее аналог — а затем в 2012, 2015, 2022 годах. Их не смущали ни уголовные дела против основателя пирамиды и крупных участников, ни предупреждения Банка России. Участница «МММ-2011» анонимно рассказала НГС, как и почему вступила в пирамиду, сколько смогла заработать и с чем столкнулась после того, как всё рухнуло. Далее публикуем ее историю от первого лица.
Как я попала в «МММ»
Я знала, конечно, что в 90-х была «МММ», так же под эгидой Мавроди, что были там очень печальные случаи. Понятно, что тогда были, может, более наивные, более доверчивые люди, которые вкладывали огромные суммы, вплоть до продажи квартиры, и много кто потерял деньги. Я четко понимала, что это пирамида и никто ничего не гарантирует.
В 2011 году мой лучший друг, весьма авантюрный человек, предложил мне поучаствовать, потому что сам хотел. Я сначала отказалась, потому что не было больше никого из знакомых, кто участвовал и у кого можно было спросить, как и что. Он вступил, вкинул небольшую сумму на месяц, около 10 тысяч рублей, и получил прибыль. После этого я заинтересовалась: это были живые деньги. У меня как раз появились какие-то более или менее свободные деньги, и я сделала вклад тоже примерно на 10 тысяч, так же на месяц. И через месяц действительно получила прибыль.
Как это работало и сколько можно было заработать
Для получения денег нужно было иметь карту Сбербанка. Всем простым участникам пирамиды советовали брать карты «Моментум», потому что они были с бесплатным обслуживанием. С этой карты я отправляла деньги на определенный счет, и на нее мне приходили проценты.
Вкладывать деньги можно было по номеру карты и фотографии паспорта. Ты скидываешь деньги, и тебя регистрируют в этой системе. Минимум прибыли ты получал, если ты не пенсионер и не в первый раз заводишь деньги, максимум — когда в первый раз заводишь деньги от человека пенсионного возраста. Для вклада от имени пенсионера нужно было пенсионное. В итоге формально меня в этой системе не было — были мои родственники-пенсионеры.
Если ты решишь вывести деньги раньше, никакого процента ты не получишь. И процесс вывода денег был не моментальным. Нужно было подать запрос человеку, через которого ты заводил деньги, и тебе могут в тот же день скинуть твою сумму или проценты вклада, но бывали и задержки.
В пирамиде была система рангов. Люди были поделены на десятки, сотни, тысячи и так далее. Человек, который возглавлял некоторое количество вкладчиков и через которого переходили деньги выше по цепочке, был «десятником». Были еще «сотники», «тысячники» — и так далее.
Если ты становишься «десятником» или «сотником», у тебя уже должна быть не карта «Моментум», а «Сильвер», «Голд», «Платинум» или что-то такое, с платным обслуживанием, которое ты оплачиваешь сам. Мой друг благодаря своей активности, тому, что у него близкие стали подключаться, через какое-то время стал «десятником».
От этого можно отказаться: за то, что ты становишься «десятником», «сотником», тебе зарплату не платят. Деньги скидывают тебе лично на карту, ты запрашиваешь от человека выше, в чьей сотне ты находишься, выплаты своим людям из десятки, и так дальше по цепочке.
Спустя месяц с небольшим ко мне стало больше человек приходить. Я их не то чтобы звала — скорее, рассказывала, что вот так получилось. Из серии «Как дела?» — «Я в "МММ" вступила». И сразу столько вопросов, был действительно живой интерес, люди просили подробностей.
Когда я сама стала «десятником», мой друг уже был «сотником». Я заполняла отчет: вела табличку в Excel, где отмечала, кто, когда и сколько денег завел, была папочка с фотографиями документов. Документы больше никуда не уходили — по крайней мере, у меня никаких сложностей из-за этого не было. У меня вступило много друзей, знакомых, некоторые родственники — мама, дядя, знакомые знакомых. Всего было порядка 15 человек.
Жизнь в пирамиде
Моему другу на тот момент было 24 года, мне 22. Это был очень интересный период жизни. Мы тогда не работали на постоянных работах, это были больше подработки и средние зарплаты, и «МММ» приносило денег больше. Мы достаточно часто встречались в каком-нибудь кафе, и каждая встреча начиналась или частью этой встречи обязательно был разговор про «МММ».
У Сергея Мавроди был канал на YouTube, где он время от времени публиковал видео про то, как дела в пирамиде. Мавроди своеобразный был дядька, и он записывал видео, сидя в каком-то компьютерном кресле в такой позе: одна рука согнута в локте и закинута за голову, а другой он ее держит чуть выше кисти. И вот он сидит так и говорит: «Ну что, какие новости? Да нет никаких новостей, всем всё платится». Для нас это было как лозунг: «Всем всё платится» — и сидим в таких же позах, хихикаем.
Мы обсуждали, как у нас дела в наших десятках, сотнях, потому что было действительно прикольно. Да, это халява, есть чувство наживы, но это интересный опыт, азарт — люди же играют в казано и покер: ты точно понимаешь, что можешь всё потерять. Когда приходил новый человек, ему обязательно говорили, что никаких гарантий нет, вы вкладываетесь на свой страх и риск. Да, это пирамида, никто ничего не скрывает: пока люди вкладывают деньги, в пирамиде они есть и идут выплаты. Если перестанут вкладывать и начнут их массово забирать, пирамида рухнет, и многие всё потеряют, если не успеют вывести вложенное.
Я вкладывала, наверное, в течение трех месяцев: закидывала и выводила деньги несколько раз. Какую-то часть прибыли, до 50%, оставляла себе. Люди вносили разные суммы, от 5–10 тысяч рублей. Самый большой вклад, который через мою десятку прошел, — это 200 тысяч рублей. Их закинул мой знакомый, причем не близкий друг, а просто знакомый, у которого было большое желание заработать. С этих 200 тысяч у меня за месяц было порядка 40% прибыли — это то, что получила я.
Мы действительно зарабатывали на пирамиде. Не сказать, что у меня были космические заработки: кто был у истоков пирамиды и делал быстрые вклады по месяцу, те хорошо заработали и всё получили, там были миллионные прибыли. Я заработала, может, около 100 тысяч рублей — для 2011 года это была внушительная сумма. Я смогла позволить себе какие-то маленькие женские радости, могла позволить себе не работать с утра до вечера.
Для нас это был просто интересный опыт. Это не было плохо или хорошо: схема была прозрачная, никто ни от кого ничего не скрывал. Насколько я знаю, были случаи, что кто-то из верхов, у кого было около тысячи вкладчиков, сбегали с деньгами. Подробности до меня не доходили, не знаю, что с ними стало, нашли их или не нашли. Я считаю, что это очень некрасиво и так делать нельзя. В том числе из-за таких случаев пирамида рухнула быстрее.
Как всё рухнуло
В какой-то момент начались сложности с выведением денег. Никаких новостей, что пирамида рухнула, не было, но я заметила, что что-то происходит. Если раньше всё было достаточно быстро: запросил деньги по окончании вклада — получил, то стало как-то дольше, сложнее, начали вытаскивать деньги с более высоких в иерархии людей. Видно было, что всё идет к падению пирамиды.
У меня на тот момент был открытый вклад — на удачу я закинула маленькую сумму на год, хотя понимала, что пирамида год не проживет. Еще и обещания казались нереальными: будто ты вложишь 3–5 тысяч, а спустя год получишь миллион. Это ведь даже звучит нереально! Тот маленький вклад я вывести не успела, он остался в пирамиде, как и вклад примерно на 50 тысяч рублей, который я закинула на месяц за пару недель до того, как начались проблемы.
Конечно, как только я почувствовала, надо было бить во все колокола и стараться выводить деньги. По идее, я могла вывести свой вклад без процентов из своей же десятки, но у меня такой суммы на карте не было: те, кто хотел вложиться из моих знакомых, уже вложились, часть денег у меня попросили выше кому-то перевести на выплату процентов. На мой процент мне уже не хватало.
Когда всё начало рушиться, я стала намекать своим друзьям, что что-то не так: эти задержки — это не нормально, такого раньше не было, а пирамида — ненадежное дело. Люди решали сами, выводить или нет, все знали правила, и отношения ни с кем у меня не испортились.
Если у тебя запрашивают деньги несколько человек в один день, просто свою сумму или процент, ты был вправе расставить приоритеты сам. Никто не следил, в какое время пришел какой запрос, кто должен быть первым.
В моей десятке вкладывалась одна из очень близких подруг, закидывала не очень большую сумму — около 10 тысяч. Мне хватало денег, чтобы ей отдать ее прибыль. Кто-то еще запросил вывод, но у меня была возможность выбора, кому выплатить первым, а на всех денег не хватало. И я сказала подруге: что-то не так, но на твой процент у меня хватает, давай выведем. Она могла эту сумму вложить дальше, но я сказала: «Нет, давай выведем» — и настояла на своем.
Буквально через неделю никакие деньги, которые у меня запрашивали, я не могла вытянуть: на моей карте кончились, выше по цепочке тоже не было — всё повыводили, а новые не вкладывали. Знакомый, который вкладывал 200 тысяч, делал вклад не на месяц, а на три месяца или полгода, и вывести не успел — ни саму сумму, ни выигрыш. Кое-кто из родственников у меня потерял порядка 30 тысяч, но больших сумм не было: родственникам я сразу говорила, что лучше много не вкладывать, потому что я на себя такую ответственность не возьму.
Спустя какое-то время после того, как пирамида рухнула, даже месяца не прошло, как начались звонки с разных телефонов. Меня спрашивали: «А вы такая-то? Вы делали вклад в "МММ"?» Звонили якобы вернуть выплаты, и это продолжалось на протяжении долгих лет. Если рухнула пирамида в 2012 году, то звонить мне перестали в прошлом году. В первое время звонили буквально каждый день, потом реже, но всё равно кто-то да позвонит.
Насколько я знаю, на моего друга один из тех, кто не смог вывести свой вклад, подал в суд. Заявлял, что мой друг у него деньги украл, но никаких доказательств кражи не предоставил. Все переводы были добровольными, никто никого не заставлял, данные никуда не утекали. Люди просто потратили своё время и деньги на юристов: всё же основано на пирамиде, с кем-то судиться было бессмысленно. Что было в пирамиде — осталось в пирамиде.
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