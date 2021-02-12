Три миллиона на ветер: сибиряк отдал сбережения всей жизни кооперативу, которому запретил собирать деньги Центробанк

Новосибирец отдал 3 млн подозрительному кредитному кооперативу
Новосибирец вложил все семейные деньги в размере
Пенсионное вложение на три миллиона
Летом 2020 года 90-летний Василий Клементьевич увидел возле театра «Глобус» рекламу кредитно-потребительского кооператива «АгроРусь», который обещал по вкладам годовую доходность, превышающую чуть ли не в два раза доходность по депозитам крупных банков. Пенсионер решил, что 8,5%
О том, как всё происходило, корреспонденту НГС рассказал сын Василия Клементьевича Сергей. Его самого в Новосибирске в то время не было. Узнал о произошедшем Сергей случайно, когда услышал от мамы о нехватке денег.
— Отец поделился со мной этой историей в начале декабря [
По словам мужчины, в конце июля его отец собрал свои
— Я принес им сразу 100 тысяч. И они мне еще дают сертификат на
В очередной раз 90-летний вкладчик пришел в КПК осенью и отдал уже
Попытки вернуть свои деньги
Когда сын узнал это и изучил, что пишут в интернете про компанию, он сразу отправился с отцом в кооператив возвращать деньги. По условиям договора, уточнил Сергей, кооператив был обязан вернуть пайщику всю сумму в течение
В конце декабря 2020 года в кооперативе вернули все деньги по первому
— Наступает нужное число, и мы поехали к ним. Приезжаем, а сотрудница нам начинает объяснять, что ей ничего по смене не передавали, руководство в Москве, да и вообще конец рабочего дня. Так мы препирались, наверное, полчаса. Я вижу, что никакого результата нет, и пока отец призывает ее к совести, я по громкой связи вызываю полицию и говорю, что тут мошенничество в особо крупных размерах. Я просто ориентируюсь в юриспруденции и знаю, что мошенничество в особо крупных
В итоге сотрудница «АгроРуси» быстро нашла в кассе
В следующий раз за деньгами Сергей с отцом поехали уже вместе с корреспондентом НГС. Новосибирское отделение КПК «АгроРусь» расположилось в небольшом офисе первого этажа многоэтажки на Дуси
Одна из сотрудниц офиса заметила, что полностью остаток вернуть они не могут, а отдадут опять лишь
— У нас есть в Новосибирске [руководитель], но его личный номер мы
— Я не прошу его личный номер, дайте рабочий, по которому можно найти руководителя. Как его зовут,
— Его Егором зовут. Но не факт, что он возьмет трубку. Егор Васильевич. Вот вам телефон горячей линии.
— Зачем мне телефон горячей линии? Там обычно никто ничего не знает. И фамилию уточните вашего начальника.
— Имени-отчества достаточно будет, мы не имеем права разглашать его фамилию. А вообще в компании [Анна] Мамлеева главная. Вот вам московский
Загадки КПК «АгроРусь»
Как утверждает Сергей, в ходе сбора информации про кооператив «АгроРусь» он обнаружил много странных моментов.
— В чем тут парадокс: вот есть Мамлеева, которая хозяйка или учредитель этой конторы на миллиард девятьсот [миллионов рублей] уставного капитала, а о ней нигде в интернете ничего нет. Словно человек из космоса прилетел с миллиардом и открыл кооператив. Ну, там и масса других нестыковок есть. Лицензия выдана в Питере, зарегистрирована в Москве. Бренд сделан в духе Сбера и
Судя по данным системы «Контур.Фокус», в России зарегистрировано три КПК «АгроРусь»: в октябре
Мамлеева также руководит и ПК ФРА (потребительский кооператив финансового развития агропромышленности. — Прим. ред.) с тем же названием «АгроРусь». Зарегистрирована уже четвертая «АгроРусь» в декабре
Рекламные буклеты «АгроРуси» и ее официальный сайт Kpkagro.ru утверждают: группа компаний с таким названием появилась и работала на агропромышленном рынке России
Второй, не менее серьезный вопрос всплывает, когда начинаешь выяснять, а за счет чего эта структура получает высокую доходность вложенных денег? В разные периоды в кооперативе «АгроРусь» доход по вкладам обещали на уровне
Информация об этом встречается только в рекламных статьях. Например, на сайте бизнес-площадки RichTalk пишут, что основной вид деятельности
— Судя по информации на сайте, среднестатистическая доходность по ряду направлений достигает 135%
Также в интернете нет никакой информации и о деятельности бизнесмена Анны Мамлеевой, сумевшей обеспечить свою группу компаний огромным уставным капиталом в размере
Фигура Мамлеевой при таком ракурсе больше напоминает номинального директора. Кстати, в двух
По данным «Контур.Фокуса», Синев и Карасёв являются учредителями и гендиректорами еще нескольких фирм. Проверка ФНС обнаружила у этих юрлиц массу недостоверных сведений в регистрации, отсутствие активности и отрицательные финансовые индикаторы.
Как Центробанк запрещает работу компаниям «АгроРуси»
В качестве доказательств своей порядочности на сайте и в рекламе «АгроРуси» указывается наличие контроля Банка России за их деятельностью и застрахованная ответственность в Межрегиональном потребительском обществе взаимного страхования.
— Эта страховка вообще не показатель. Есть система государственного страхования банковских вкладов. И пока государство существует, оно дает гарантию, что, даже если банк сгорит, ты вот эту свою минимальную часть из банка получишь. Но КПК к этому не относится. А во-вторых, вот эта организация взаимного
По мнению юристов центра, деятельность отдельных кооперативов напоминает известную финансовую пирамиду «МММ» и длится примерно три года. После чего, заметил юрист, такая структура прекращает свое существование.
Как выяснилось, Банк России действительно ведет контроль за деятельностью КПК «АгроРусь». На сайте Центробанка можно найти выданное кооперативу «АгроРусь» предписание «об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов». Запрет этот выдан еще
— Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
Точно такой же запрет выдан 3 ноября 2020 года появившемуся позже кооперативу «АгроРусь» с регистрацией в Балашихе.
«Хочется других предупредить, чтобы не попались»
По телефону московской головной конторы «АгроРуси» корреспонденту НГС сказали, что фамилию руководителя новосибирского офиса они не знают, находится этот руководитель в Новосибирске, и посоветовали звонить по телефону местной горячей линии. По телефону же новосибирской горячей линии ответили, что руководитель Егор Васильевич, чья фамилия так и осталась в секрете, находится в Москве. Кто из двух офисов обманул корреспондента, выяснить не удалось.
Не удалось разыскать и главного руководителя КПК «АгроРусь» Анну Мамлееву. В московском офисе предложили послать журналистский запрос Мамлеевой по электронной почте. За всё время подготовки материала на отправленный редакцией НГС запрос никто так и не ответил.
Остатки от своего пая в размере
— Да это и не важно: главное, всё вернули, да и других хочется предупредить, чтобы не попались. Думаю, удалось забрать свои деньги благодаря вашему визиту: мне кажется, слегка поднапряглись они. После него они вернули всю сумму примерно
В начале февраля НГС рассказал о странной презентации одной компании, где пенсионерам продавали массажные накидки