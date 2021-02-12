12 февраля пятница
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 6/10
usd 73.76
eur 89.44

Все новости

Все новости

Три миллиона на ветер: сибиряк отдал сбережения всей жизни кооперативу, которому запретил собирать деньги Центробанк

Офисы подозрительной компании работают в 12 городах страны

3 953
40Обсудить

Поделиться

90-летний Василий Клементьевич снял со своих счетов все семейные деньги и отнес их в кредитно-потребительский кооператив «АгроРусь»

90-летний Василий Клементьевич снял со своих счетов все семейные деньги и отнес их в кредитно-потребительский кооператив «АгроРусь»

Поделиться

Новосибирец отдал 3 млн подозрительному кредитному кооперативу

Новосибирец вложил все семейные деньги в размере 3,2 миллиона рублей в кредитно-потребительский кооператив «АгроРусь». В этой компании обещали высокую годовую доходность и дарили пожилому мужчине подарки — мед и коньяк. Его сын, когда узнал о финансовой «операции» своего отца, тут же кинулся забирать деньги в подозрительную, по его мнению, «АгроРусь». Корреспондент НГС Илья Калинин тоже заглянул в офис этой компании, чтобы выяснить, что так испугало мужчину.

Пенсионное вложение на три миллиона

Летом 2020 года 90-летний Василий Клементьевич увидел возле театра «Глобус» рекламу кредитно-потребительского кооператива «АгроРусь», который обещал по вкладам годовую доходность, превышающую чуть ли не в два раза доходность по депозитам крупных банков. Пенсионер решил, что 8,5% годовых — это выгодное предложение, особенно в сравнении с начислениями на его банковские вклады. И сразу пошел снимать деньги, чтобы отдать в «АгроРусь». К тому же рекламировала эту компанию известная и заслуженная артистка России Светлана Тома. Василий Клементьевич всю жизнь проработал военным медиком и финансовые накопления имел достаточные.

О том, как всё происходило, корреспонденту НГС рассказал сын Василия Клементьевича Сергей. Его самого в Новосибирске в то время не было. Узнал о произошедшем Сергей случайно, когда услышал от мамы о нехватке денег.

— Отец поделился со мной этой историей в начале декабря [2020 года]. Меня до этого времени дома не было, я уезжаю на работу в другие регионы с лета по осень. Я когда узнал про приключения своего отца, то впал в легкий шок и ступор. Ладно бы это было в первый раз, но его уже не в первый раз пирамиды разные накалывают. А он начал рассказывать, что там целых 8 с лишним процентов, как ему всякие бумажки показывали, чуть ли не на такси встречали, всякие подарки дарили. И я понимаю, что это делалось для того, чтобы он им еще нес, — рассказал корреспонденту НГС Сергей.

По словам мужчины, в конце июля его отец собрал свои деньги — снял со сберкнижек, гробовые и прочие — и пошел в кооператив «АгроРусь». В первый день Василий Клементьевич принес 100 тысяч рублей, но потом доносил деньги еще несколько раз, пока не набралось почти 1,4 миллиона рублей.

— Я принес им сразу 100 тысяч. И они мне еще дают сертификат на 5000 рублей, который должен быть присоединен к сумме вклада. Но его не зачислили, так как я пришел якобы в последний день действия 8,5%. А на следующий проценты уже были другие. И потом я еще доносил несколько раз деньги. Потом осенью, когда у них опять стали высокие проценты, я принес новую сумму. Мне давали разные подарки: баночку меда, коньяк, — вспомнил Василий Клементьевич.

В очередной раз 90-летний вкладчик пришел в КПК осенью и отдал уже 1,8 миллиона рублей. В общей сложности за лето и осень 2020 года пенсионер принес в «АгроРусь» более 3 миллионов рублей, сняв их со всех своих счетов и счетов супруги. Вклады-паи в кооператив были оформлены двумя договорами: почти на 1,4 миллиона рублей и на 1,8 миллиона рублей. Копии договоров есть в распоряжении редакции НГС.

Офисы компании «АгроРусь» открыты <nobr class="_">в 12 крупных</nobr> городах страны<br>

Офисы компании «АгроРусь» открыты в 12 крупных городах страны

Поделиться

Попытки вернуть свои деньги

Когда сын узнал это и изучил, что пишут в интернете про компанию, он сразу отправился с отцом в кооператив возвращать деньги. По условиям договора, уточнил Сергей, кооператив был обязан вернуть пайщику всю сумму в течение 30 дней.

В конце декабря 2020 года в кооперативе вернули все деньги по первому договору — 1,4 миллиона рублей. В начале января 2021 года в «АгроРусь» должны были вернуть вторую сумму — 1,8 миллиона рублей.

— Наступает нужное число, и мы поехали к ним. Приезжаем, а сотрудница нам начинает объяснять, что ей ничего по смене не передавали, руководство в Москве, да и вообще конец рабочего дня. Так мы препирались, наверное, полчаса. Я вижу, что никакого результата нет, и пока отец призывает ее к совести, я по громкой связи вызываю полицию и говорю, что тут мошенничество в особо крупных размерах. Я просто ориентируюсь в юриспруденции и знаю, что мошенничество в особо крупных размерах — это от миллиона и выше. А тут еще с отягчающими обстоятельствами: по предварительному сговору. И как сотрудница услышала, что я общаюсь с полицией, сразу сказала, что готова сразу отдать часть денег, — сообщил Сергей.

В итоге сотрудница «АгроРуси» быстро нашла в кассе 650 тысяч рублей. Прибывшие полицейские выслушали историю и попросили пострадавших написать объяснение. В случае необходимости, пояснили они, позже можно будет написать заявление о мошенничестве и приложить к нему это объяснение.

В следующий раз за деньгами Сергей с отцом поехали уже вместе с корреспондентом НГС. Новосибирское отделение КПК «АгроРусь» расположилось в небольшом офисе первого этажа многоэтажки на Дуси Ковальчук, 250. В помещение попадаешь практически сразу с улицы: здесь минимум предметов интерьера, две девушки-менеджера, висящие на стенах сертификаты, лицензии и реклама. Один рекламный стенд сообщал, что компания имеет 12 офисов в стране: от Санкт-Петербурга и Москвы до Красноярска и Новосибирска.

Одна из сотрудниц офиса заметила, что полностью остаток вернуть они не могут, а отдадут опять лишь часть — 200 тысяч. После выдачи денег корреспондент НГС попросил девушек дать контакт руководителя новосибирского филиала, чтобы получить официальный комментарий.

— У нас есть в Новосибирске [руководитель], но его личный номер мы не даем, — заметила одна из девушек.

— Я не прошу его личный номер, дайте рабочий, по которому можно найти руководителя. Как его зовут, кстати? — настаивал корреспондент.

— Его Егором зовут. Но не факт, что он возьмет трубку. Егор Васильевич. Вот вам телефон горячей линии.

— Зачем мне телефон горячей линии? Там обычно никто ничего не знает. И фамилию уточните вашего начальника.

— Имени-отчества достаточно будет, мы не имеем права разглашать его фамилию. А вообще в компании [Анна] Мамлеева главная. Вот вам московский номер, — держала оборону сотрудница новосибирского офиса.

Новосибирский офис «АгроРуси» на улице Дуси <nobr class="_">Ковальчук, 250</nobr>

Новосибирский офис «АгроРуси» на улице Дуси Ковальчук, 250

Поделиться

Загадки КПК «АгроРусь»

Как утверждает Сергей, в ходе сбора информации про кооператив «АгроРусь» он обнаружил много странных моментов.

— В чем тут парадокс: вот есть Мамлеева, которая хозяйка или учредитель этой конторы на миллиард девятьсот [миллионов рублей] уставного капитала, а о ней нигде в интернете ничего нет. Словно человек из космоса прилетел с миллиардом и открыл кооператив. Ну, там и масса других нестыковок есть. Лицензия выдана в Питере, зарегистрирована в Москве. Бренд сделан в духе Сбера и Россельхозбанка, — перечисляет странные детали из своего мини-расследования Сергей.

Судя по данным системы «Контур.Фокус», в России зарегистрировано три КПК «АгроРусь»: в октябре 2019 года — в городе Одинцово Московской области, а в феврале и октябре 2020 года — в подмосковных Балашихе и Дмитрове. Все три — действующие. Тот филиал, что находится в Новосибирске, судя по оформленным договорам на вклады, является одинцовским, а вот если верить лицензии на стене офиса на Дуси Ковальчук — балашиховским. Впрочем, у всех трех кооперативов председатель правления один и тот же — Мамлеева Анна Валерьевна.

Мамлеева также руководит и ПК ФРА (потребительский кооператив финансового развития агропромышленности. — Прим. ред.) с тем же названием «АгроРусь». Зарегистрирована уже четвертая «АгроРусь» в декабре 2019 года в Москве.

Рекламные буклеты «АгроРуси» и ее официальный сайт Kpkagro.ru утверждают: группа компаний с таким названием появилась и работала на агропромышленном рынке России с 2014 года. В ГК «АгроРусь», судя по той же рекламе, входят КПК и ПК ФРА. И вот тут возникает первый серьезный вопрос, ответ на который никто не может дать: как ГК «АгроРусь» существует с 2014 года, если все ее участники образованы в 2019–2020 годах?

Второй, не менее серьезный вопрос всплывает, когда начинаешь выяснять, а за счет чего эта структура получает высокую доходность вложенных денег? В разные периоды в кооперативе «АгроРусь» доход по вкладам обещали на уровне 7,5–10,8% годовых, в то время как по депозитам ведущих банков эти цифры были в 1,5–2 раза ниже.

Информация об этом встречается только в рекламных статьях. Например, на сайте бизнес-площадки RichTalk пишут, что основной вид деятельности ГК — выращивание и реализация зерновых культур (рис, зернобобовые, масличные и волокнистые прядильные культуры), овощей, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, в том числе трюфелей; разведение молочных, мясных и других пород крупного рогатого скота, лошадей и буйволов. В другом месте указано, что ГК сотрудничает с хозяйствами, которые разводят форель в Карелии, устрицы на Сахалине и выращивают виноград в Краснодарском крае. При этом нигде не указано ни одно конкретное название, но везде подчеркивается высокая доходность.

— Судя по информации на сайте, среднестатистическая доходность по ряду направлений достигает 135% годовых, — пишет о ГК «АгроРусь» портал Otziv-broker.com.

Также в интернете нет никакой информации и о деятельности бизнесмена Анны Мамлеевой, сумевшей обеспечить свою группу компаний огромным уставным капиталом в размере 1,9 миллиарда рублей. Впрочем, этот уставной капитал ничем не подтвержден и в «Контур.Фокусе» не обозначен. О Мамлеевой удалось узнать только из данных ЕГРИП, и то лишь то, что ее ИНН выдан в Кемеровской области.

Фигура Мамлеевой при таком ракурсе больше напоминает номинального директора. Кстати, в двух КПК — одинцовском и балашиховском, когда они назывались «Взаимодействие» и «Согласие» — до переименования в «АгроРусь», Мамлеева сменила на председательских постах Владислава Синева и Руслана Карасёва. Эти персоны выглядят такими же номинальными руководителями.

По данным «Контур.Фокуса», Синев и Карасёв являются учредителями и гендиректорами еще нескольких фирм. Проверка ФНС обнаружила у этих юрлиц массу недостоверных сведений в регистрации, отсутствие активности и отрицательные финансовые индикаторы.

По одному документу новосибирский офис КПК «АгроРусь» относится к фирме, зарегистрированной в Одинцово, а <nobr class="_">по другому —</nobr> <nobr class="_">в Балашихе</nobr>

По одному документу новосибирский офис КПК «АгроРусь» относится к фирме, зарегистрированной в Одинцово, а по другому — в Балашихе

Поделиться

Как Центробанк запрещает работу компаниям «АгроРуси»

В качестве доказательств своей порядочности на сайте и в рекламе «АгроРуси» указывается наличие контроля Банка России за их деятельностью и застрахованная ответственность в Межрегиональном потребительском обществе взаимного страхования.

— Эта страховка вообще не показатель. Есть система государственного страхования банковских вкладов. И пока государство существует, оно дает гарантию, что, даже если банк сгорит, ты вот эту свою минимальную часть из банка получишь. Но КПК к этому не относится. А во-вторых, вот эта организация взаимного страхования — что по факту означает? Что несколько фирм договорились и просто организовали новую организацию — какое-нибудь ООО «Взаимное страхование», — пояснили корреспонденту НГС в московском «Городском Консультационном Центре», юристы которого неоднократно сталкивались с различными КПК, в том числе и мошенническими.

По мнению юристов центра, деятельность отдельных кооперативов напоминает известную финансовую пирамиду «МММ» и длится примерно три года. После чего, заметил юрист, такая структура прекращает свое существование.

Как выяснилось, Банк России действительно ведет контроль за деятельностью КПК «АгроРусь». На сайте Центробанка можно найти выданное кооперативу «АгроРусь» предписание «об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов». Запрет этот выдан еще 29 июля 2020 года кооперативу, зарегистрированному в Одинцово.

— Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам, — уточняет Центробанк.

Точно такой же запрет выдан 3 ноября 2020 года появившемуся позже кооперативу «АгроРусь» с регистрацией в Балашихе.

«Хочется других предупредить, чтобы не попались»

По телефону московской головной конторы «АгроРуси» корреспонденту НГС сказали, что фамилию руководителя новосибирского офиса они не знают, находится этот руководитель в Новосибирске, и посоветовали звонить по телефону местной горячей линии. По телефону же новосибирской горячей линии ответили, что руководитель Егор Васильевич, чья фамилия так и осталась в секрете, находится в Москве. Кто из двух офисов обманул корреспондента, выяснить не удалось.

Не удалось разыскать и главного руководителя КПК «АгроРусь» Анну Мамлееву. В московском офисе предложили послать журналистский запрос Мамлеевой по электронной почте. За всё время подготовки материала на отправленный редакцией НГС запрос никто так и не ответил.

Остатки от своего пая в размере 1,8 миллиона рублей Василий Клементьевич сумел забрать из кооператива только в начале февраля. Его сын Сергей заметил, что штрафные санкции, предусмотренные договором, кооператив в полном объеме не выполнил: вместо положенных 300–400 рублей КПК заплатил всего 38 рублей.

— Да это и не важно: главное, всё вернули, да и других хочется предупредить, чтобы не попались. Думаю, удалось забрать свои деньги благодаря вашему визиту: мне кажется, слегка поднапряглись они. После него они вернули всю сумму примерно в 700 тысяч за три раза, — рассказал корреспонденту НГС сын 90-летнего Василия Клементьевича Сергей.

В начале февраля НГС рассказал о странной презентации одной компании, где пенсионерам продавали массажные накидки за 240 тысяч рублей. Корреспондента НГС, пришедшего на презентацию в качестве обычного гостя, сначала пустили в зал, но вскоре оттуда выгнали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

кооперативмошенничествообман вкладчиковпотребительские кредитные кооперативы«АгроРусь»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...