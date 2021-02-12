Три миллиона на ветер: сибиряк отдал сбережения всей жизни кооперативу, которому запретил собирать деньги Центробанк

Судя по данным системы «Контур.Фокус», в России зарегистрировано три КПК «АгроРусь»: в октябре 2019 года — в городе Одинцово Московской области, а в феврале и октябре 2020 года — в подмосковных Балашихе и Дмитрове. Все три — действующие. Тот филиал, что находится в Новосибирске, судя по оформленным договорам на вклады, является одинцовским, а вот если верить лицензии на стене офиса на Дуси Ковальчук — балашиховским. Впрочем, у всех трех кооперативов председатель правления один и тот же — Мамлеева Анна Валерьевна.

Мамлеева также руководит и ПК ФРА (потребительский кооператив финансового развития агропромышленности. — Прим. ред.) с тем же названием «АгроРусь». Зарегистрирована уже четвертая «АгроРусь» в декабре 2019 года в Москве .

Рекламные буклеты «АгроРуси» и ее официальный сайт Kpkagro.ru утверждают: группа компаний с таким названием появилась и работала на агропромышленном рынке России с 2014 года . В ГК «АгроРусь», судя по той же рекламе, входят КПК и ПК ФРА. И вот тут возникает первый серьезный вопрос, ответ на который никто не может дать: как ГК «АгроРусь» существует с 2014 года , если все ее участники образованы в 2019–2020 годах ?

Второй, не менее серьезный вопрос всплывает, когда начинаешь выяснять, а за счет чего эта структура получает высокую доходность вложенных денег? В разные периоды в кооперативе «АгроРусь» доход по вкладам обещали на уровне 7,5–10,8% годовых, в то время как по депозитам ведущих банков эти цифры были в 1,5–2 раза ниже.

Информация об этом встречается только в рекламных статьях. Например, на сайте бизнес-площадки RichTalk пишут, что основной вид деятельности ГК — выращивание и реализация зерновых культур (рис, зернобобовые, масличные и волокнистые прядильные культуры), овощей, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, в том числе трюфелей; разведение молочных, мясных и других пород крупного рогатого скота, лошадей и буйволов. В другом месте указано, что ГК сотрудничает с хозяйствами, которые разводят форель в Карелии, устрицы на Сахалине и выращивают виноград в Краснодарском крае. При этом нигде не указано ни одно конкретное название, но везде подчеркивается высокая доходность.

— Судя по информации на сайте, среднестатистическая доходность по ряду направлений достигает 135% годовых, — пишет о ГК «АгроРусь» портал Otziv-broker.com .

Также в интернете нет никакой информации и о деятельности бизнесмена Анны Мамлеевой, сумевшей обеспечить свою группу компаний огромным уставным капиталом в размере 1,9 миллиарда рублей. Впрочем, этот уставной капитал ничем не подтвержден и в «Контур.Фокусе» не обозначен. О Мамлеевой удалось узнать только из данных ЕГРИП, и то лишь то, что ее ИНН выдан в Кемеровской области.

Фигура Мамлеевой при таком ракурсе больше напоминает номинального директора. Кстати, в двух КПК — одинцовском и балашиховском, когда они назывались «Взаимодействие» и «Согласие» — до переименования в «АгроРусь», Мамлеева сменила на председательских постах Владислава Синева и Руслана Карасёва. Эти персоны выглядят такими же номинальными руководителями.

По данным «Контур.Фокуса», Синев и Карасёв являются учредителями и гендиректорами еще нескольких фирм. Проверка ФНС обнаружила у этих юрлиц массу недостоверных сведений в регистрации, отсутствие активности и отрицательные финансовые индикаторы.

