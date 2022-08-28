Бескрайние поля чудес: какие компании пришли на смену «Финико»

В чат пострадавших от компании «Финико» я вступила, когда искала героев для своего материала об обманутых инвесторах. Теперь через этот чат меня нашла женщина, которая предложила мне вступить в проект Befree.

Знаменитую фразу Лени Голубкова «Я не халявщик, я партнер» теперь можно перефразировать как «Не пирамида, а касса взаимопомощи». Именно так позиционирует себя компания Befree, клиентам которой обещают «постоянный и неограниченный доход» в американской валюте. Кстати, если верить публичным источникам, сама компания зарегистрирована в США, а ее основательницей является россиянка Анна Михеева. Для того чтобы стать партнером компании, нужно заплатить 20 долларов: 15 долларов — за место «за столом» и еще 5 долларов — за обслуживание платформы. Для старта в компанию нужно пригласить двух знакомых — за каждого новичка вы получите по 15 долларов. Правда, эти деньги забрать нельзя. На них вы покупаете следующий «стол» — за 30 долларов — на семь так называемых «бизнес-мест». Эти места «за столом», помимо вас, должны занять новые адепты, которых позвали вы либо люди, приглашенные вашими знакомыми. Как только все места за столом заняты, вы получаете на счет около 100 долларов. 30 из них можно снять, а на остальные — купить следующий «стол», за который нужно усадить еще больше «партнеров», чтобы снять следующую прибыль — 150 долларов. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что это классическая финансовая пирамида матричного типа — чтобы начать зарабатывать в проекте, нужно привлечь в него других людей. Правда, сами участники компании от причисления себя к финансовым пирамидам открещиваются и упорно называют Befree то «краудфандинговым проектом», то «всемирной кассой взаимопомощи».