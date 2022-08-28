Бескрайние поля чудес: какие компании пришли на смену «Финико»

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды «Финико» уже второй год гремит на всю страну. Вчерашние адепты компании Кирилла Доронина теперь ненавидят ее основателя. Казалось бы, эта история наряду с историями краха финансовых пирамид «Кэшберри» и «МММ» должна была многому научить доверчивых граждан. Но вера в легкий и быстрый заработок среди россиян по-прежнему жива. Корреспондент NGS55.RU Ирина Буркина решила выяснить, какие компании, похожие на «Финико», сейчас популярны в России и кому сегодня люди добровольно отдают свои кровные (вы удивитесь, но изрядно потрепанная временем схема «принеси денег и приведи друга» до сих пор исправно работает).
В конце июля полиция задержала одну из главных зазывал финансовой пирамиды «Финико» — Анну Серикову, известную под псевдонимом Тиффани. Как рассказал в своем видео блогер и автор YouTube-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров, Тиффани находилась в федеральном розыске и скрывалась от правоохранителей в деревне, расположенной в Ленинградской области. Блогер сам вышел на след «звезды» «Финико» и выдал полиции ее координаты.
Центробанк заявлял о том, что «Финико» имеет все признаки финансовой пирамиды еще в марте прошлого года, однако «инвесторы» игнорировали эту информацию — жажда легкой наживы по своей силе превосходила логику. Предполагаю, что в комментариях под этим материалом появится немало адептов компаний, о которых я расскажу здесь. Они будут писать о том, что эта статья «проплачена», а я просто завидую будущим миллионерам. К подобным комментариям мне не привыкать — точно такие же появлялись под текстом о «Финико», когда пирамида еще не рухнула (а это случилось спустя всего три месяца после публикации).
Не халявщик, а партнер
В один прекрасный день я получила в мессенджере «Телеграм» сообщение такого содержания: «Увидела вас в группе «Пострадавшие от „Финико„»! Решила поделиться. Я тоже была инвестором «Финико» и оставила там кучу денег... и еще в наследство осталось два кредита на круглую сумму. Я долго искала, как выбраться из этой ямы... и нашла надежную реальную возможность. Если интересно, поделюсь».
В чат пострадавших от компании «Финико» я вступила, когда искала героев для своего материала об обманутых инвесторах. Теперь через этот чат меня нашла женщина, которая предложила мне вступить в проект Befree.
Знаменитую фразу Лени Голубкова «Я не халявщик, я партнер» теперь можно перефразировать как «Не пирамида, а касса взаимопомощи». Именно так позиционирует себя компания Befree, клиентам которой обещают «постоянный и неограниченный доход» в американской валюте. Кстати, если верить публичным источникам, сама компания зарегистрирована в США, а ее основательницей является россиянка Анна Михеева. Для того чтобы стать партнером компании, нужно заплатить 20 долларов: 15 долларов — за место «за столом» и еще 5 долларов — за обслуживание платформы. Для старта в компанию нужно пригласить двух знакомых — за каждого новичка вы получите по 15 долларов. Правда, эти деньги забрать нельзя. На них вы покупаете следующий «стол» — за 30 долларов — на семь так называемых «бизнес-мест». Эти места «за столом», помимо вас, должны занять новые адепты, которых позвали вы либо люди, приглашенные вашими знакомыми. Как только все места за столом заняты, вы получаете на счет около 100 долларов. 30 из них можно снять, а на остальные — купить следующий «стол», за который нужно усадить еще больше «партнеров», чтобы снять следующую прибыль — 150 долларов. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что это классическая финансовая пирамида матричного типа — чтобы начать зарабатывать в проекте, нужно привлечь в него других людей. Правда, сами участники компании от причисления себя к финансовым пирамидам открещиваются и упорно называют Befree то «краудфандинговым проектом», то «всемирной кассой взаимопомощи».
Еще одна задача участников — всячески рекламировать проект в соцсетях. «Отбросьте все сомнения и начните сегодня и вы увидите, как изменится ваша жизнь уже завтра». Под такими постами можно встретить косноязычные хвалебные комментарии, которые пишут одни и те же люди.
Одним из главных локомотивов является блогерша Ирина Грановская — еще в прошлом году она активно приглашала людей «инвестировать» в компанию «Финико». Теперь Грановская демонстрирует ремонт в комнате дочери, который она якобы сделала за счет заработанных в Befree денег. Другая участница проекта — Наталья — пока только делает первые шаги: «Встречайте моего нового партнера — Елену. Я получила 150 долларов! Это что-то! Я не могу успокоиться! Я так рада!» — делится она в своем видео и утирает слезы (видимо, это слезы счастья).
Никаких услуг и товаров помимо «взаимопомощи» компания не предлагает, хотя в рекламе проекта говорится о каком-то мифическом маркетинге. Центробанк уже внес компанию в свой список организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Доступ к сайтам компании заблокирован Роскомнадзором.
Круиз в роскошную жизнь
В «закрытый элитарный клуб» InСruises россиян завлекают путешествиями за полцены. Сам клуб настолько «закрытый», что для того, чтобы в него попасть, достаточно внести членский взнос в размере 200 долларов. Дальше ежемесячно вносить на депозит нужно по 100 долларов — кеш якобы будет преобразовываться во внутреннюю валюту под названием «круизные доллары». Потратить вы их можете только на путешествия. Причем в первый год членства в «закрытом элитарном клубе» можно потратить не более 60% от внесенной вами суммы, на второй год — не более 70%, на третий — не более 80%. Лишь спустя пять лет можно потратить все круизные доллары целиком (а они к этому времени якобы удвоятся). Несложно посчитать, что за пять лет вы перечислите компании ровно 6 тысяч долларов. И нет никаких гарантий в том, что InСruises останется на плаву к этому времени. Кстати, если вам все-таки удастся купить морское путешествие на «круизные доллары», то страховку и расходы на перелет вам придется покрывать самостоятельно.
Доплатив компании еще 195 долларов, вы получаете лицензию «ВИП-партнера», дающую вам право рекламировать круизы, то есть зазывать в InСruises как можно больше людей, готовых отчислять по 100 долларов в месяц за далекую перспективу отправиться в круизное путешествие (приглашать не менее пяти человек в месяц). С каждого нового адепта «партнер» получают баллы, которые можно потратить на круизы. Впрочем, некоторым адептам компании удается прозреть довольно скоро. «Очень стыдно за себя, что так долго закрывала на всё это глаза! Исправно платила 22 месяца, остановилась только в декабре. Потеряла 2200 $. Хотя опытный путешественник. Очень хочется остановить других людей от таких ошибок!» — делится одна из участниц.
Прописка у InСruises американская. Основатель компании InСruises — Майкл Хатчисон якобы является учителем самого Тони Робинсона. А еще много лет назад он сфотографировался с экс-президентом США Биллом Клинтоном — этот снимок красуется на сайте компании как важное достижение Хатчисона.
Несмотря на наличие у компании некого продукта — тех самых круизных путешествий, в конце прошлого года Центробанк внес круизный клуб InСruises в список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды.
Тренинги, на которых учат продавать тренинги
В мотивационных роликах компании NovaVi сообщается, что она объединила «лучшие технологии развития личности и профессиональных навыков человека с проверенными финансовыми инструментами для получения как активного, так и пассивного дохода».
Основателем компании является бизнес-тренер Александр Перевезенцев — опытный сетевик. В своем видео он обещает, что тренинги, которые предлагает NovaVi, помогают людям стать «более успешными и более счастливыми». В его презентации много таких туманных определений. «33 года я отработала в образовании, — рассказывает в своем видео бывшая учительница истории из Ачинска Светлана Мухлыгина. — Искала разные компании в интернете, но натыкалась на лохотрон, где тебе нужно заплатить 150 тысяч, чтобы зарабатывать миллионы, либо на «пирамиде». Но тут нам повезло: дочери пришло предложение присоединиться к компании NovaVi и я сразу зашла на франшизу...»
Франшиза, о которой говорит бывший педагог, стоит около 400 тысяч рублей. Продукт у компании есть — это некие «трансформирующие тренинги», программы которых нигде найти невозможно. По рассказу одной из участниц компании Тамары Магомедовой, становится понятно, что на тренингах людей обучают... продавать эти самые тренинги. Идея бизнеса заключается в том, чтобы позвать в компанию как можно больше людей. Но есть еще один продукт — форкинг — «комплексное решение для спортивного арбитража», с помощью которого пользователь якобы может совершать «умные и эффективные ставки на спорт». Немного напомнило «автоматическую генерацию прибыли», которой славилось «Финико». Думаете, обучившись «форкингу», пользователь начинает зарабатывать на ставках? Нет. В основном зарабатывает на других пользователях, которых ему удалось уговорить пройти аналогичное обучение. Компанию NovaVi также можно найти в реестре компаний с признаками финансовых пирамид Центробанка.
Напомним об этих признаках. Это широкая реклама в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, построение бизнеса по принципу сетевого маркетинга, отсутствие информации о том, как зарабатывает компания или проект. А также — необходимость внесения предварительного взноса для участия, обещание высокой доходности и отсутствие лицензии на привлечение денег.