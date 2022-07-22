СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 56.48
eur 57.11
Тема дняУпала ключевая ставка
Все новости
Все новости
Народная премия НГСПодробности

С шиком и блеском: как визажист открыла сеть салонов красоты в Новосибирске и запустила свою линию косметики

Сначала она работала в вузе за 15 тысяч рублей

331
Наталья Шик со своей дочкой Настей

Наталья Шик со своей дочкой Настей

Поделиться

Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появились несколько новых, одна из которых — «Сделано в Сибири». Пока читатели предлагают своих кандидатов, почитайте, какой вдохновляющей может быть история создания подобного бизнеса. Сейчас Наталья Шик — владелица нескольких популярных салонов красоты и собственной линии косметики под брендом SHIK. А когда-то она жила в Новокузнецке, работала в вузе, получая зарплату в 15 тысяч рублей за месяц и сама даже не красилась. Рассказываем, как сибирячке удалось построить многомиллионный бизнес в декрете.

«Если есть ночь впереди, то я соглашаюсь»

Наталья Шик отучилась в художественной школе, обучалась в колледже, а потом в педагогическом вузе на детского психолога — она участвовала в разных конкурсах, хорошо училась и сдавала экзамены экстерном. На четвертом курсе родила первого ребенка от первого мужа и не стала уходить в академический отпуск, а обучалась самостоятельно, сдавала экзамены — один раз даже пришла с ребенком и положила его на парту. Ответственную и упорную девушку заметила декан и пригласила вести семинары.

— В жизни я всегда на всё соглашалась, даже если не знала, не умела и не понимала, как это делается. Если есть ночь впереди, то я соглашаюсь. Главное, чтобы не сразу. Первая невеста хотела сделать у меня как у визажиста смоки (техника макияжа глаз, при которой создается плавный переход более светлых оттенков теней в более темные. — Прим. ред.). Я не умела этого делать, но была ночь впереди, и я научилась.

Эти качества пригодились Наталье и в дальнейшем. Она вспоминает, что даже не мечтала о визаже, не думала о нем и не красилась до 29 лет — не знала, как это делается и для чего:

— Раньше о макияже было мало информации, сейчас ее много, но до сих пор женщины не умеют краситься. Я попала в эту сферу случайно. Я начала сотрудничать с компанией Mary Kay, где меня научили проводить мастер-классы. Из всего этого процесса мне было интересно не продавать, не ухаживать за лицом, хотя я оттуда многое взяла и сегодня пропагандирую, а красить.

Наталья с сыном Анатолием

Наталья с сыном Анатолием

Поделиться

Наталья многого добилась в этой компании, но потом поняла, что хочет делать макияж людям. При этом молодая мама продолжала работать в педагогическом вузе Новокузнецка и получала 15 тысяч рублей в месяц. За один урок по макияжу в субботу для группы она начала получать тоже 15 тысяч.

— Я поняла, что здесь можно не только получать удовольствие от процесса работы, но еще и зарабатывать. Но я долго продолжала сидеть на двух стульях — днем работала в институте начальником отдела мониторинга качества образования, занималась аккредитацией и лицензированием вуза, а вечером красила людей. Вроде бы тебе и неловко, потому что в те времена это точно была непрестижная профессия. Утром приходишь красивая в вуз, а вечером деньги зарабатываешь, — делится Наталья Шик.

«Для меня всегда были важны брови»

Как-то Наталья через «аську» познакомилась с одним фотографом. Он присылал ссылки на свои работы, которые можно было обсудить на форуме.

— Это сейчас есть гель для бровей, ламинирование, да и вообще культ бровей, а раньше к ним относились проще. Как сняла модель кофту, как брови легли, как зацепились за кофту, так и оставались. Я постоянно советовала фотографу расчесать брови модели. Для меня всегда были важны брови: мне казалось, что если они красивые, то можно больше ничего не делать. И в какой-то момент фотограф мне сказал: «Приедь и расчеши». Я так и сделала, — вспоминает мастер.

Наталья приехала на одну съемку, сделала макияж, расчесала брови — всё получилось красиво, и фотограф позвал ее на следующую съемку. Это было в 2009 году. Фотограф был высокооплачиваемым: со слов Натальи: за экспресс-съемку с макияжем и одну фотографию он брал 2 тысячи рублей — одну оставлял себе, а вторую отдавал Наталье.

— Для меня тогда это было непонятное партнерство: вроде бы я ничего не делаю, люди идут на его имя, а я целую тысячу получаю. Я так ему за это была благодарна, что всегда соглашалась. Так я влилась в эту профессию. Правда, тогда я плохо красила, а фотограф мои огрехи исправлял в Photoshop. Но у меня было интересное видение: я могла построить интересную композицию. Телефонов, которые фотографируют, не было, а аватарки тогда уже всем нужны были, для «ВКонтакте» например. Поэтому их делали у фотографа, мы были в тренде, — вспоминает она.

Ей тогда было 30 лет. Но уже тогда, по словам Натальи, она 30% заработанных денег оставляла себе, а 70% копила, вкладывала снова в бизнес — покупала, например, тени и другую косметику.

— Это говорит о том, что никогда не поздно начинать. Представляете, в 29 лет я просто начала краситься, а в 30 стала достаточно известным визажистом. Сегодня в нашей beauty-индустрии это представить и повторить сложно. Сложно даже поверить в себя в 30 лет на таком конкурирующем рынке, а тогда не только конкуренции не было, но и клиентов тоже: женщины не понимали, зачем им нужен макияж, — уверена Наталья.

Сейчас, по ее словам, женщина ходит к визажисту раз в месяц как минимум, а раньше ходила три раза в жизни — на выпускной в школе, на свадьбу в качестве невесты и когда провожали на пенсию. Визажист мог встретиться с одним клиентом только два раза в жизни, и другого формата не было.

Наталья начала заниматься бровями еще и потому, что хотела, чтобы клиент, который в нее однажды поверил, возвращался каждый месяц:

— Я тогда придумала историю о том, что брови нужно делать каждые три недели. Это было инновационно, а сегодня это норма. Я не знала, как выстраивать ценообразование, но знала, что макияж у меня стоит 1500 рублей и я трачу на него час. На брови я трачу 30 минут, значит, их оформление будет стоить 750 рублей. Но я делала их и за 15–20 минут, поэтому решила, что «мои брови» будут стоить 500 рублей, хотя на рынке они тогда стоили 90.

Продукцию под брендом SHIK продают в сети магазинов «Золотое яблоко» по всей России, а также в Европе и Америке

Продукцию под брендом SHIK продают в сети магазинов «Золотое яблоко» по всей России, а также в Европе и Америке

Поделиться

«Мне просто нужны были кисти для учеников»


Из вуза Наталья ушла в 2011 году — в салон на процент. Тогда у нее уже сформировалась серьезная клиентская база, и к ней приезжали даже из других городов. Тогда она ещё не понимала, что нужно создавать свою команду.

— Я начала преподавать, и моя первая ученица спросила меня, почему я не открываю салон, не нанимаю людей. Иногда нужно просто остановиться и задуматься. Я задумалась, и у меня появились первые мастера, всё пошло хорошо. Я сидела в кресле и думала: «Что может в жизни произойти такого, чтобы я всего этого лишилась, столько денег каждый день?». И я забеременела. Беременность — это не трагедия, просто мне пришлось переехать в Новосибирск, где меня вообще никто не знает, — говорит Наталья Шик.

Во время беременности носить тяжелый чемодан визажиста было сложно, поэтому Наталья не могла заниматься поиском новых клиентов в чужом городе.

— У меня был салон, школа, я хорошо зарабатывала, меня все журналы хотят, желающих записаться ко мне я в очередь выстраиваю. Представляете, какая у меня корона была?! И тут обучение закрывается, клиенты ко мне попасть не могут. Я приехала сюда и просто сидела. Помню свою первую клиентку, к которой я приехала в Новосибирске: я звезда, а она меня учит красить! У меня был очень сложный психологический период тогда. Мне пришлось заново доказывать, что я профессионал. Это всё пришлось на период беременности и родов. В Новосибирске конкуренция уже была высокая, — отмечает она.

У Натальи с мужем Олегом в Новосибирске родилась дочь Настя. Семь месяцев Наталья преподавала из дома, потому что обучение приносило больше денег. Потом Наталья поняла, что больше не может совмещать несовместимое — дом и бизнес. И они с мужем открыли первый салон в Новосибирске.

Дальнейшее создание своей линейки кисточек Наталья называет вынужденной историей: тогда был кризис 2013–2014 годов — в декабре она заказала кисточки для январской группы учеников у привычных поставщиков, которые были известны по всей России. Для 15 человек на курсе нужно было много кистей — по 15 на каждого.

— Мне сказали, что партия кистей застряла на таможне, хотя я была уверена, что их делают в России. Из-за скачка доллара выкупить эту партию было еще сложнее. Я вспомнила о новосибирском заводе, который, правда, многие ругали за качество. Я позвонила им и попросила сделать качественно и не писать свое имя. Мне сказали, что под меня могут сделать мое качество и написать мой бренд. Мне сказали, что еще можно выбрать цвет. Я выбрала белый, чтобы в соцсетях красиво смотрелись. Я тогда не думала о своем бренде и производстве, мне просто нужны были кисти для учеников, — объясняет визажист.

В первый такой заказ Наталья вложила 200 тысяч рублей и неожиданно продала их за два дня:

— Представляете, настолько уже сообщество знало мое имя, что был такой интерес? К тому же я создала пушистые кисти, которых не было. Были техники в макияже в духе советских традиций, когда нужно было плотно накладывать косметику, не растушевывая. Я так не делала, у меня не было базового образования визажиста. Я делала как бы неправильно, но это сегодня тренд. Все молодые визажисты, которые поддерживали это направление в макияже, хотели такие кисти. Это был первый фурор. Меня это вдохновило: я могу принести людям пользу и деньги заработать.

А после появилась и косметика. Среди продуктов, которыми Наталья гордится, она выделяет два. Первый — это пудра, которая делает кожу шелковистой, без талька. По словам Натальи, таких продуктов на рынке мало, да еще и по привлекательной цене. Второй — гель для умывания, гель для душа и крем для тела с пребиотиками для восстановления микробиома кожи, который создан с российскими технологами.

Ранее мы рассказывали о том, как маленький «Цветочный» на улице Ленина в Новосибирске превратился в популярный бренд.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961) 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

По теме

Народная премиякосметикабизнес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2