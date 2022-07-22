С шиком и блеском: как визажист открыла сеть салонов красоты в Новосибирске и запустила свою линию косметики

— Это говорит о том, что никогда не поздно начинать. Представляете, в 29 лет я просто начала краситься, а в 30 стала достаточно известным визажистом. Сегодня в нашей beauty-индустрии это представить и повторить сложно. Сложно даже поверить в себя в 30 лет на таком конкурирующем рынке, а тогда не только конкуренции не было, но и клиентов тоже: женщины не понимали, зачем им нужен макияж, — уверена Наталья.

Сейчас, по ее словам, женщина ходит к визажисту раз в месяц как минимум, а раньше ходила три раза в жизни — на выпускной в школе, на свадьбу в качестве невесты и когда провожали на пенсию. Визажист мог встретиться с одним клиентом только два раза в жизни, и другого формата не было.



Наталья начала заниматься бровями еще и потому, что хотела, чтобы клиент, который в нее однажды поверил, возвращался каждый месяц:



— Я тогда придумала историю о том, что брови нужно делать каждые три недели. Это было инновационно, а сегодня это норма. Я не знала, как выстраивать ценообразование, но знала, что макияж у меня стоит 1500 рублей и я трачу на него час. На брови я трачу 30 минут, значит, их оформление будет стоить 750 рублей. Но я делала их и за 15–20 минут, поэтому решила, что «мои брови» будут стоить 500 рублей, хотя на рынке они тогда стоили 90.