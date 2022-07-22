С шиком и блеском: как визажист открыла сеть салонов красоты в Новосибирске и запустила свою линию косметики
Сначала она работала в вузе за 15 тысяч рублей
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появились несколько новых, одна из которых — «Сделано в Сибири». Пока читатели предлагают своих кандидатов, почитайте, какой вдохновляющей может быть история создания подобного бизнеса. Сейчас Наталья Шик — владелица нескольких популярных салонов красоты и собственной линии косметики под брендом SHIK. А когда-то она жила в Новокузнецке, работала в вузе, получая зарплату в 15 тысяч рублей за месяц и сама даже не красилась. Рассказываем, как сибирячке удалось построить многомиллионный бизнес в декрете.
«Если есть ночь впереди, то я соглашаюсь»
Наталья Шик отучилась в художественной школе, обучалась в колледже, а потом в педагогическом вузе на детского психолога — она участвовала в разных конкурсах, хорошо училась и сдавала экзамены экстерном. На четвертом курсе родила первого ребенка от первого мужа и не стала уходить в академический отпуск, а обучалась самостоятельно, сдавала экзамены — один раз даже пришла с ребенком и положила его на парту. Ответственную и упорную девушку заметила декан и пригласила вести семинары.
— В жизни я всегда на всё соглашалась, даже если не знала, не умела и не понимала, как это делается. Если есть ночь впереди, то я соглашаюсь. Главное, чтобы не сразу. Первая невеста хотела сделать у меня как у визажиста смоки (техника макияжа глаз, при которой создается плавный переход более светлых оттенков теней в более темные. — Прим. ред.). Я не умела этого делать, но была ночь впереди, и я научилась.
Эти качества пригодились Наталье и в дальнейшем. Она вспоминает, что даже не мечтала о визаже, не думала о нем и не красилась до 29 лет — не знала, как это делается и для чего:
— Раньше о макияже было мало информации, сейчас ее много, но до сих пор женщины не умеют краситься. Я попала в эту сферу случайно. Я начала сотрудничать с компанией Mary Kay, где меня научили проводить мастер-классы. Из всего этого процесса мне было интересно не продавать, не ухаживать за лицом, хотя я оттуда многое взяла и сегодня пропагандирую, а красить.
Наталья многого добилась в этой компании, но потом поняла, что хочет делать макияж людям. При этом молодая мама продолжала работать в педагогическом вузе Новокузнецка и получала 15 тысяч рублей в месяц. За один урок по макияжу в субботу для группы она начала получать тоже 15 тысяч.
— Я поняла, что здесь можно не только получать удовольствие от процесса работы, но еще и зарабатывать. Но я долго продолжала сидеть на двух стульях — днем работала в институте начальником отдела мониторинга качества образования, занималась аккредитацией и лицензированием вуза, а вечером красила людей. Вроде бы тебе и неловко, потому что в те времена это точно была непрестижная профессия. Утром приходишь красивая в вуз, а вечером деньги зарабатываешь, — делится Наталья Шик.
«Для меня всегда были важны брови»
Как-то Наталья через «аську» познакомилась с одним фотографом. Он присылал ссылки на свои работы, которые можно было обсудить на форуме.
— Это сейчас есть гель для бровей, ламинирование, да и вообще культ бровей, а раньше к ним относились проще. Как сняла модель кофту, как брови легли, как зацепились за кофту, так и оставались. Я постоянно советовала фотографу расчесать брови модели. Для меня всегда были важны брови: мне казалось, что если они красивые, то можно больше ничего не делать. И в какой-то момент фотограф мне сказал: «Приедь и расчеши». Я так и сделала, — вспоминает мастер.
Наталья приехала на одну съемку, сделала макияж, расчесала брови — всё получилось красиво, и фотограф позвал ее на следующую съемку. Это было в 2009 году. Фотограф был высокооплачиваемым: со слов Натальи: за экспресс-съемку с макияжем и одну фотографию он брал 2 тысячи рублей — одну оставлял себе, а вторую отдавал Наталье.
— Для меня тогда это было непонятное партнерство: вроде бы я ничего не делаю, люди идут на его имя, а я целую тысячу получаю. Я так ему за это была благодарна, что всегда соглашалась. Так я влилась в эту профессию. Правда, тогда я плохо красила, а фотограф мои огрехи исправлял в Photoshop. Но у меня было интересное видение: я могла построить интересную композицию. Телефонов, которые фотографируют, не было, а аватарки тогда уже всем нужны были, для «ВКонтакте» например. Поэтому их делали у фотографа, мы были в тренде, — вспоминает она.
Ей тогда было 30 лет. Но уже тогда, по словам Натальи, она 30% заработанных денег оставляла себе, а 70% копила, вкладывала снова в бизнес — покупала, например, тени и другую косметику.
— Это говорит о том, что никогда не поздно начинать. Представляете, в 29 лет я просто начала краситься, а в 30 стала достаточно известным визажистом. Сегодня в нашей beauty-индустрии это представить и повторить сложно. Сложно даже поверить в себя в 30 лет на таком конкурирующем рынке, а тогда не только конкуренции не было, но и клиентов тоже: женщины не понимали, зачем им нужен макияж, — уверена Наталья.
Сейчас, по ее словам, женщина ходит к визажисту раз в месяц как минимум, а раньше ходила три раза в жизни — на выпускной в школе, на свадьбу в качестве невесты и когда провожали на пенсию. Визажист мог встретиться с одним клиентом только два раза в жизни, и другого формата не было.
Наталья начала заниматься бровями еще и потому, что хотела, чтобы клиент, который в нее однажды поверил, возвращался каждый месяц:
— Я тогда придумала историю о том, что брови нужно делать каждые три недели. Это было инновационно, а сегодня это норма. Я не знала, как выстраивать ценообразование, но знала, что макияж у меня стоит 1500 рублей и я трачу на него час. На брови я трачу 30 минут, значит, их оформление будет стоить 750 рублей. Но я делала их и за 15–20 минут, поэтому решила, что «мои брови» будут стоить 500 рублей, хотя на рынке они тогда стоили 90.
«Мне просто нужны были кисти для учеников»
Из вуза Наталья ушла в 2011 году — в салон на процент. Тогда у нее уже сформировалась серьезная клиентская база, и к ней приезжали даже из других городов. Тогда она ещё не понимала, что нужно создавать свою команду.
— Я начала преподавать, и моя первая ученица спросила меня, почему я не открываю салон, не нанимаю людей. Иногда нужно просто остановиться и задуматься. Я задумалась, и у меня появились первые мастера, всё пошло хорошо. Я сидела в кресле и думала: «Что может в жизни произойти такого, чтобы я всего этого лишилась, столько денег каждый день?». И я забеременела. Беременность — это не трагедия, просто мне пришлось переехать в Новосибирск, где меня вообще никто не знает, — говорит Наталья Шик.
Во время беременности носить тяжелый чемодан визажиста было сложно, поэтому Наталья не могла заниматься поиском новых клиентов в чужом городе.
— У меня был салон, школа, я хорошо зарабатывала, меня все журналы хотят, желающих записаться ко мне я в очередь выстраиваю. Представляете, какая у меня корона была?! И тут обучение закрывается, клиенты ко мне попасть не могут. Я приехала сюда и просто сидела. Помню свою первую клиентку, к которой я приехала в Новосибирске: я звезда, а она меня учит красить! У меня был очень сложный психологический период тогда. Мне пришлось заново доказывать, что я профессионал. Это всё пришлось на период беременности и родов. В Новосибирске конкуренция уже была высокая, — отмечает она.
У Натальи с мужем Олегом в Новосибирске родилась дочь Настя. Семь месяцев Наталья преподавала из дома, потому что обучение приносило больше денег. Потом Наталья поняла, что больше не может совмещать несовместимое — дом и бизнес. И они с мужем открыли первый салон в Новосибирске.
Дальнейшее создание своей линейки кисточек Наталья называет вынужденной историей: тогда был кризис 2013–2014 годов — в декабре она заказала кисточки для январской группы учеников у привычных поставщиков, которые были известны по всей России. Для 15 человек на курсе нужно было много кистей — по 15 на каждого.
— Мне сказали, что партия кистей застряла на таможне, хотя я была уверена, что их делают в России. Из-за скачка доллара выкупить эту партию было еще сложнее. Я вспомнила о новосибирском заводе, который, правда, многие ругали за качество. Я позвонила им и попросила сделать качественно и не писать свое имя. Мне сказали, что под меня могут сделать мое качество и написать мой бренд. Мне сказали, что еще можно выбрать цвет. Я выбрала белый, чтобы в соцсетях красиво смотрелись. Я тогда не думала о своем бренде и производстве, мне просто нужны были кисти для учеников, — объясняет визажист.
В первый такой заказ Наталья вложила 200 тысяч рублей и неожиданно продала их за два дня:
— Представляете, настолько уже сообщество знало мое имя, что был такой интерес? К тому же я создала пушистые кисти, которых не было. Были техники в макияже в духе советских традиций, когда нужно было плотно накладывать косметику, не растушевывая. Я так не делала, у меня не было базового образования визажиста. Я делала как бы неправильно, но это сегодня тренд. Все молодые визажисты, которые поддерживали это направление в макияже, хотели такие кисти. Это был первый фурор. Меня это вдохновило: я могу принести людям пользу и деньги заработать.
А после появилась и косметика. Среди продуктов, которыми Наталья гордится, она выделяет два. Первый — это пудра, которая делает кожу шелковистой, без талька. По словам Натальи, таких продуктов на рынке мало, да еще и по привлекательной цене. Второй — гель для умывания, гель для душа и крем для тела с пребиотиками для восстановления микробиома кожи, который создан с российскими технологами.
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