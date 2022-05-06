Это вообще законно? Чем грозит параллельный импорт санкционки продавцам и покупателям

— Параллельный импорт — это ввоз в страну и продажа оригинального товара зарубежного производителя без его согласия. Контрафакт — это, по сути, подделки, маскирующиеся под брендовую продукцию. А при параллельном импорте речь идет именно о настоящих фирменных товарах. Но если производитель не поставляет их официально, то они завозятся с использованием иных механизмов — до сих пор такие механизмы были запрещены, — пояснил Марк Гойхман.

По словам эксперта, параллельные неофициальные поставки считались незаконными, например, в таких случаях, когда производители и правообладатели распространяют свои товары только через официальных дистрибьюторов и дилеров. Но сейчас параллельный импорт — это вынужденная необходимость, поскольку многие компании ушли с российского рынка и во многих нужных позициях для производства и потребления заменить их попросту нечем.

— Заместить большую их часть внутренним производством крайне затруднительно или даже невозможно. По меньшей мере не получится сделать это быстро, а потребность остра сейчас. Поэтому приходится дать «зеленый свет» ранее запрещенному параллельному импорту, использовать альтернативные, непрямые способы доставки — практически это узаконенный «серый» импорт, — объяснил Марк Гойхман.