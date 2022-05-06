Это вообще законно? Чем грозит параллельный импорт санкционки продавцам и покупателям
У параллельного импорта есть плюсы, но минусы перевешивают
В конце марта правительство России приняло постановление, которое разрешает законно проводить параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Параллельный импорт позволяет продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Перечень товаров должны были сформировать в Минпромторге, и на днях этот список наконец появился. Значит мы снова можем покупать новые айфоны? Как вообще будет работать этот механизм и не возникнет ли претензий у правообладателей?
Какие товары попали в список
Перечень товаров от Минпромторга опубликовали
Полный список можно посмотреть в самом приказе, а ниже — некоторые известные бренды, товары которых можно будет завозить в Россию с помощью параллельного импорта.
Как будет работать параллельный импорт
В правительстве рассказывали, что вводят параллельный импорт, чтобы спрос на востребованные зарубежные товары не упал, а цены на них стабилизировались. Все товары из списка Минпромторга будут проходить таможенные и контрольные процедуры, кроме того, на них будет сохраняться гарантия. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отмечает, что параллельный импорт сильно отличается от контрафакта.
— Параллельный импорт — это ввоз в страну и продажа оригинального товара зарубежного производителя без его согласия. Контрафакт — это, по сути, подделки, маскирующиеся под брендовую продукцию. А при параллельном импорте речь идет именно о настоящих фирменных товарах. Но если производитель не поставляет их официально, то они завозятся с использованием иных механизмов — до сих пор такие механизмы были запрещены, — пояснил Марк Гойхман.
По словам эксперта, параллельные неофициальные поставки считались незаконными, например, в таких случаях, когда производители и правообладатели распространяют свои товары только через официальных дистрибьюторов и дилеров. Но сейчас параллельный импорт — это вынужденная необходимость, поскольку многие компании ушли с российского рынка и во многих нужных позициях для производства и потребления заменить их попросту нечем.
— Заместить большую их часть внутренним производством крайне затруднительно или даже невозможно. По меньшей мере не получится сделать это быстро, а потребность остра сейчас. Поэтому приходится дать «зеленый свет» ранее запрещенному параллельному импорту, использовать альтернативные, непрямые способы доставки — практически это узаконенный «серый» импорт, — объяснил Марк Гойхман.
Завозить такие товары придется через другие страны, в которых нет санкционных (и любых других) ограничений на покупку продукции. Для таких целей могут использоваться, например, Турция, Китай, некоторые страны СНГ (Казахстан, Армения, Узбекистан) и другие.
А это вообще законно?
Несмотря на всю неоднозначность этого решения, плюсы для российской экономики очевидны — возобновляются поставки востребованных товаров, которые часто уникальны и незаменимы.
— Удовлетворяется производственный и потребительский спрос на них, рынок наполняется товарами — это ограничивает инфляцию, рост цен, повышает конкуренцию. Продажа этих товаров формирует рабочие места в различных секторах — не только в производстве и торговле, но и в смежных отраслях, например, в транспортировке, складском хозяйстве, кредитовании и страховании. Данные обороты приносят и налоги, пополнение бюджета, доходы работникам и дополнительное пенсионное обеспечение, содействуют общему повышению экономической активности и ВВП, — считает Марк Гойхман.
Но аналитик видит в параллельном импорте и отрицательные стороны. Главный минус — возможные претензии правообладателей. Конечно, потребителям в этом случае ничего не грозит, но к распространителям могут возникнуть вопросы. Правда, для них есть лазейка.
— Юридические основания призван обеспечить недавно принятый в России закон об использовании международного принципа исчерпания прав на товарный знак. В соответствии с ним для продукции, которая широко продается владельцем по всему миру, не может быть ограничений на реализацию и в нашей стране, — пояснил Марк Гойхман.
Множество вопросов к новому постановлению есть и у юриста компании «Бенефактум» Дениса Валдеева. Всё дело в том, что о возможности легального существования параллельного импорта ранее высказывался Конституционный суд РФ — в постановлении
— Основной посыл сводился к следующему: нельзя налагать одинаковую ответственность на тех, кто продает очевидный контрафакт — например, подделку кроссовок, — и на тех, кто продает оригинальные кроссовки, хоть они и импортированы на территорию РФ без согласия правообладателя, — пояснил Денис Валдеев.
И вот спустя четыре года правительство принимает постановление о параллельном импорте, защищая внутренний рынок. Экономические предпосылки этого юристу понятны, а вот с правовой точки зрения не всё так просто.
— Не стоит забывать о том, что на территории России действуют нормы и принципы международного права, в том числе международные договоры. Россия остается участником Договора о ЕАЭС, в котором совершенно противоположный взгляд на вопрос параллельного импорта. При этом по Конституции РФ международные договоры имеют приоритет в сравнении с внутрироссийскими, но это не смутило авторов постановления, — объяснил Валдеев.
Есть сомнения и в юридической силе постановления, поскольку вносить корректировки и уточнения по вопросам параллельного импорта может только Федеральное собрание РФ в формате федерального закона.
— Постановление носит явно избирательный характер, поскольку не предоставляет критериев, по которым определяется перечень товаров, оставляя этот вопрос на усмотрение министерств и ведомств. Такой подход не отличается прозрачностью и вызовет массу вопросов, почему в отношении одних товаров импорт разрешен, а в отношении других — нет. Подобная ситуация может привести к недобросовестной конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства, — рассказал юрист.
Для обычных людей главной проблемой станет отсутствие привычного фирменного сопровождения импортируемых товаров. Производитель не сможет обеспечить гарантию, а также отремонтировать или заменить неисправное изделие.
— Допустим, разбился телефон по вине потребителя, тогда надо искать оригинальный экран, а таких запчастей нет. Тогда вопрос: куда обращаться, где их искать? Придется покупать где-то за границей точно так же. Потребитель покупает на свой страх и риск товар с непонятной гарантией. А если к нему понадобятся комплектующие, непонятно, где их искать и кто будет поставлять, — размышляет Денис Валдеев.
Еще один минус — цена товаров будет выше, чем раньше. Всё из-за того, что завозить продукцию придется через другие страны.
— Увеличение будет происходить за счет накруток промежуточных звеньев, посредников, удлинения пути следования товаров, — рассказал аналитик Марк Гойхман.
Кроме того, оригинальный товар всё равно могут заменить контрафактом на какой-либо стадии поставки. В этом случае неясно, как быть правообладателям с нарушением своих прав.
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— Постановление Конституционного суда прямо допускает возможность отказа правообладателю в защите своих прав. Он не сможет физически определить контрафактную продукцию на рынке, узнать, как ее завезли, кто был нарушителем, и не сможет пресечь эти нарушения, — подытожил юрист.
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