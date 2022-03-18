«Это не мой конфликт». Американец, живущий в России, не хочет закрывать пиццерии Papa John’s. Он объяснил нам почему

Американская компания Papa John's прекратила операционную и маркетинговую поддержку почти двух сотен пиццерий своих франчайзи в России. Но 45-летний предприниматель из Штатов Кристофер Уинн, который владеет большей частью заведений этого бренда у нас в стране, принял решение не приостанавливать бизнес. В своих соцсетях он заявил, что работа пиццерий продолжится, потому что благополучие его работников напрямую зависит от работы компании.



— В компании трудятся более 9000 человек из России, Украины, стран Ближнего Востока, Узбекистана, Китая, Казахстана, Польши и Германии. Они все разные и говорят на разных языках, и благополучие всех этих людей зависит от работы компании… Мы переживаем за всех них и продолжим готовить вкусную пиццу для всех людей. И нести счастье, надежду и свет, — сообщил Уинн в ныне заблокированном Facebook.