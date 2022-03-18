«Это не мой конфликт». Американец, живущий в России, не хочет закрывать пиццерии Papa John’s. Он объяснил нам почему

Американская компания Papa John's прекратила операционную и маркетинговую поддержку почти двух сотен пиццерий своих франчайзи в России. Но
— В компании трудятся более 9000 человек из России, Украины, стран Ближнего Востока, Узбекистана, Китая, Казахстана, Польши и Германии. Они все разные и говорят на разных языках, и благополучие всех этих людей зависит от работы компании… Мы переживаем за всех них и продолжим готовить вкусную пиццу для всех людей. И нести счастье, надежду и свет, — сообщил Уинн в ныне заблокированном Facebook.
Узнав о позиции Уинна, Майкл Макфолл, бывший посол США в России, написал у себя в Twitter, что Papa John’s нужно расторгнуть контракт с американцем. По словам Макфолла, его семья давно любит пиццу этого бренда, но «теперь мы делаем перерыв».
Кто такой Кристофер Уинн?
Кристофер Уинн много лет живет в Москве. Здесь у него русская жена и двухлетняя дочь. Он часто бывает в Штатах, где у него ферма в Колорадо и еще один бизнес — в сфере медицинского каннабиса. Предприниматель приехал в Россию в начале нулевых, какое-то время торговал подержанными компьютерами. В
Как пишет газета The New York Times, бизнесмену не привыкать к западным санкциям. В
Сегодня в числе партнеров и инвесторов PJ Western — Александр Овечкин, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз», инвестиционные компании CapMan (Финляндия) и Baring Vostok (Россия).
В 2022 году Уинн планирует открыть еще
Корреспондент MSK1.RU поговорил с Кристофером о бизнесе и не только.
«У меня и там и здесь родина»
— Бизнес в России и в Америке — разные вещи? Сталкивались у нас с коррупцией или каким-нибудь давлением?
— Я 20 лет продаю пиццу и ни разу не сталкивался с коррупцией. Точка. А народ и в Америке, и в России очень схожий.
— Как сильно ваши рестораны зависят от иностранных поставщиков?
— У нас всё производство — внутри России. Единственное, что нам поставляли из-за рубежа, — это оливки. Оливок сейчас, к сожалению, нет.
— Как санкции повлияли на компанию?
— Сильно. Ситуация повлияла и на поставщиков, и на производителей. Повысилась ставка по кредитам, отсутствуют запасы товара. Мы, как и все другие российские предприятия, страдаем и стараемся решать вопросы. Стараемся по максимуму сдерживать цены, но как быть дальше, не знаю. Ситуация непредсказуемая. Будем думать по мере поступления проблем.
— Что вы думаете об уходе из России McDonald’s и KFC?
— Я не думаю о других, я думаю о наших франчайзи, партнерах и клиентах. Я несу за это ответственность.
— Как относитесь к происходящему на Украине?
— Я американец в России. Это не мой конфликт, я не могу его комментировать, не могу комментировать политику. Но, конечно, это горе. Мне глубоко в душе жаль тех, кто сейчас страдает.
— Как вы давно были на родине, в США?
СЮЖЕТ
— По мне, родина — это там, где есть семья и друзья. Я бываю в Америке часто. У меня там есть друзья, родные, ферма. Но семья и близкие у меня есть и в России. У меня и там и здесь родина. Я люблю свою страну так же, как люблю Россию.
Ранее мы рассказывали о том, сколько денег потеряет McDonald's после закрытия ресторанов в России.