Новосибирцы третий день не видят заказы в Wildberries: компания уже устранила часть ошибок в системе

Клиенты интернет-магазина Wildberries третий день испытывают сложности с доступом к своим заказам. На это жалуются в том числе и жители Новосибирска.
Проблема была зафиксирована 14 марта, в понедельник, тогда в компании заявили, что устраняют ошибки. Накануне 15 марта компания опубликовала второе обращение к своим покупателям.
— Наши специалисты устранили свыше 70% из ошибок: оформление и оплата заказов в мобильных приложениях уже происходят в стандартном режиме. В скором времени будут устранены все оставшиеся ошибки. Отметим, что персональная и финансовая информации наших пользователей не пострадали: данные банковских карт надежно защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем.
16 марта новосибирцы до сих пор испытывают проблемы в работе с интернет-магазином.
— 15 марта я весь день не могла зайти в свой профиль, мне не приходил код подтверждения. Сегодня 16 марта я зашла в аккаунт, но по-прежнему не вижу активных доставок и истории покупок, — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Светлана.
Еще один читатель НГС предоставил скриншот приложения, в котором заметно, что сейчас не отражаются ожидаемые доставки. Заказы, по объяснению читателя, были сделаны в день перед сбоем. При этом неоплаченные товары в корзине отражаются.
Также в официальном сообществе маркетплейса во «ВКонтакте» в настоящий момент продолжают появляться сообщения о неполадках в работе.
В выходные Новосибирцы столкнулись с перебоями в работе касс сети гипермаркетов «Окей». Покупатели не могли купить товары со скидкой, алкоголь, а также расплатиться картами.