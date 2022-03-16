Новосибирцы третий день не видят заказы в Wildberries: компания уже устранила часть ошибок в системе

Клиенты интернет-магазина Wildberries третий день испытывают сложности с доступом к своим заказам. На это жалуются в том числе и жители Новосибирска.

Проблема была зафиксирована 14 марта, в понедельник, тогда в компании заявили, что устраняют ошибки. Накануне 15 марта компания опубликовала второе обращение к своим покупателям.

— Наши специалисты устранили свыше 70% из ошибок: оформление и оплата заказов в мобильных приложениях уже происходят в стандартном режиме. В скором времени будут устранены все оставшиеся ошибки. Отметим, что персональная и финансовая информации наших пользователей не пострадали: данные банковских карт надежно защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем.