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В гипермаркетах «Окей» технический сбой: новосибирцы не могут купить товар со скидками

В сети объясняют это сбоями в работе оборудования

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В гипермаркете много желтых ценников, но пока по этим ценам товары не продают

В гипермаркете много желтых ценников, но пока по этим ценам товары не продают

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Новосибирцы столкнулись с перебоями в работе касс сети гипермаркетов «Окей». В выходные покупатели не могли купить товары со скидкой, алкоголь, а также расплатиться картами. По наблюдению корреспондента НГС, на 10 марта ситуация не изменилась

Как уточнил журналист, в гипермаркете на Военной 10 марта каждые пять минут делали объявления по громкой связи, что из-за технического сбоя нельзя купить товары по акционным ценам. Кроме того, не работают карты постоянного покупателя.

Как уточнили на стойке информации, сбой в системе произошел не только в магазинах Новосибирска, но и по всей стране. Система не работает четвертый день, сроки устранения неполадок пока неизвестны.

— Карты не пробиваются, скидки не проходят. Технический сбой на всю сеть. Пару дней не работала оплата по банковским картам, но сейчас эта проблема устранена, — ответила корреспонденту НГС сотрудница магазина.

На момент публикации сайт ритейлера не работал. В службе клиентской поддержки сети гипермаркетов «Окей» включен автоответчик, который информирует клиентов о том, что специалисты пытаются устранить технические проблемы. НГС отправил запрос в PR-службу сети гипермаркетов «Окей», на момент публикации ответ не пришел.

В пресс-службе ритейлера 6 марта нашим коллегам из агентства городских новостей «Москва» сообщили, что всему причина технический сбой.

— В настоящее время по причине технического сбоя временно приостановлена продажа алкоголя и не действуют скидки по промотоварам, а также не работает сервис по доставке товаров. Компания делает всё возможное для устранения неполадок и восстановления работы в ближайшее время. Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства, — процитировало издание пресс-службу «Окея».

Ранее НГС сообщал о том, что несколько магазинов ввели ограничения на продажу базовых продуктов в одни руки.

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банковские картыскидки в магазинах
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