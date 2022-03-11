В гипермаркетах «Окей» технический сбой: новосибирцы не могут купить товар со скидками

Новосибирцы столкнулись с перебоями в работе касс сети гипермаркетов «Окей». В выходные покупатели не могли купить товары со скидкой, алкоголь, а также расплатиться картами. По наблюдению корреспондента НГС, на
Как уточнил журналист, в гипермаркете на Военной
Как уточнили на стойке информации, сбой в системе произошел не только в магазинах Новосибирска, но и по всей стране. Система не работает четвертый день, сроки устранения неполадок пока неизвестны.
— Карты не пробиваются, скидки не проходят. Технический сбой на всю сеть. Пару дней не работала оплата по банковским картам, но сейчас эта проблема устранена, — ответила корреспонденту НГС сотрудница магазина.
На момент публикации сайт ритейлера не работал. В службе клиентской поддержки сети гипермаркетов «Окей» включен автоответчик, который информирует клиентов о том, что специалисты пытаются устранить технические проблемы. НГС отправил запрос в PR-службу сети гипермаркетов «Окей», на момент публикации ответ не пришел.
В пресс-службе ритейлера 6 марта нашим коллегам из агентства городских новостей «Москва» сообщили, что всему причина технический сбой.
— В настоящее время по причине технического сбоя временно приостановлена продажа алкоголя и не действуют скидки по промотоварам, а также не работает сервис по доставке товаров. Компания делает всё возможное для устранения неполадок и восстановления работы в ближайшее время. Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства, — процитировало издание пресс-службу «Окея».
Ранее НГС сообщал о том, что несколько магазинов ввели ограничения на продажу базовых продуктов в одни руки.