В гипермаркетах «Окей» технический сбой: новосибирцы не могут купить товар со скидками

Новосибирцы столкнулись с перебоями в работе касс сети гипермаркетов «Окей». В выходные покупатели не могли купить товары со скидкой, алкоголь, а также расплатиться картами. По наблюдению корреспондента НГС, на 10 марта ситуация не изменилась



Как уточнил журналист, в гипермаркете на Военной 10 марта каждые пять минут делали объявления по громкой связи, что из-за технического сбоя нельзя купить товары по акционным ценам. Кроме того, не работают карты постоянного покупателя.

Как уточнили на стойке информации, сбой в системе произошел не только в магазинах Новосибирска, но и по всей стране. Система не работает четвертый день, сроки устранения неполадок пока неизвестны.

