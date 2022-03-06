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«Пятерочка» и «Ашан» ввели ограничения на продажу базовых продуктов в одни руки — репортаж из магазинов

Таки ограничения встречаются не у всех сетей

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Объявления с просьбой ограничить объем покупки

Объявления с просьбой ограничить объем покупки

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«Пятерочка» и «Ашан» ввели ограничения на продажу базовых продуктов: сахара, соли, растительного масла, риса, гречки и муки. Такие ограничения встречаются не у всех сетей. Корреспондент НГС прошелся по новосибирским магазинам федеральных сетей и сам убедился в этом.

В магазинах сети «Ашан» таблички, призывающие не приобретать товары по низким ценам более определенного количества, появились еще вчера — 5 марта. Теперь один покупатель за раз может приобрести здесь не более 10 кг сахара, не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачек соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп, уточняется в инструкциях на кассах и в зале.

Ретейлеры опасаются, что дешевые продукты будут скупать для перепродажи

Ретейлеры опасаются, что дешевые продукты будут скупать для перепродажи

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Как убедился корреспондент НГС, соответствующие объявления появились в «Ашане» у стеллажей с крупами, сахаром и растительным маслом. Они расположены рядом с продуктами собственного бренда сети «Каждый день» (товары с минимальной ценой в категории). При этом на полках везде имелся и сам товар, хотя было видно, что эта собственная марка пользуется наибольшим спросом.

В пресс-службе отказались от комментариев НГС по поводу причин такого шага, сослались на решение федеральных Минпромторга и Минсельхоза, которые, в свою очередь, поддержали просьбу самих ретейлеров, попросивших об ограничении продажи некоторых товаров в одни руки.

— В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, — говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Ограничения в сети «Пятерочка»

Ограничения в сети «Пятерочка»

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Похожие ограничения сегодня начали действовать и в сети «Пятерочка». На кассах появились объявления, которые предупреждают покупателей, что они не могут приобрести более трех упаковок (весом до одного килограмма) риса, гречки, сахара, муки и соли. Растительное масло ограничено пятью упаковками. В магазине сети на площади Маркса все перечисленные товары были в наличии.

О введении ограничений накануне сообщали в X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»). Это связано с резким ростом спроса на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты.

— По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года. Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров. Подобная временная мера позволит нормализовать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей товарами первой необходимости в необходимых объемах, — процитировал «Интерфакс» сообщение компании.

Товары нижней цены в гипермаркете «Лента» явно пользуются повышенным спросом

Товары нижней цены в гипермаркете «Лента» явно пользуются повышенным спросом

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В других сетях в Новосибирске таких ограничений пока нет. Например, в гипермаркете «Лента» на проспекте Энергетиков на полке с самой дешевой гречкой собственной марки «365» по 68 рублей за пакет остался только ценник. А вот рис того же бренда за 47 рублей имеется в большом количестве. Нет никаких проблем и с приобретением растительного масла по 98 рублей за литровую бутылку. Похожая ситуация пока в магазинах других сетей.

В «Магните» ограничений нет

В «Магните» ограничений нет

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В «Магните» на Комсомольском проспекте обнаружены пустые полки с дешевым рисом (40 рублей за пакет 800 граммов) и пшеном (35 рублей). В «Марии Ра» на Дмитрия Шамшурина с утра отсутствовала гречка по 69,9 рубля и шлифованное пшено по 31,9 руб., а соли «Байкалочка» оставалось буквально несколько пакетов.

При этом приобрести гречку или рис дороже на 20–30%, чем отсутствующие позиции, можно во всех магазинах.

Спустя несколько часов после нашего обхода магазинов стало известно, что ретейлер «Лента» также ввел лимит на число товаров при покупках в магазинах и онлайн. Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

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Ранее министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что запасов в области и городе хватит на недели и месяцы и перебоев с продажей быть не должно.

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