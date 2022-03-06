«Пятерочка» и «Ашан» ввели ограничения на продажу базовых продуктов в одни руки — репортаж из магазинов

«Пятерочка» и «Ашан» ввели ограничения на продажу базовых продуктов: сахара, соли, растительного масла, риса, гречки и муки. Такие ограничения встречаются не у всех сетей. Корреспондент НГС прошелся по новосибирским магазинам федеральных сетей и сам убедился в этом.



В магазинах сети «Ашан» таблички, призывающие не приобретать товары по низким ценам более определенного количества, появились еще вчера — 5 марта . Теперь один покупатель за раз может приобрести здесь не более 10 кг сахара, не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачек соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп, уточняется в инструкциях на кассах и в зале.

