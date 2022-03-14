14 марта понедельник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 116.75
eur 128.95
Тема дняСбой работы у Wildberries
Все новости
Все новости

Сбой работы у Wildberries: новосибирцы не видят своих заказов

В компании сообщают, что специалисты работают над устранением ошибки

4 106
16Обсудить

Поделиться

Наблюдаются сбои в работе сайта и приложении

Наблюдаются сбои в работе сайта и приложении

Поделиться

Днем 14 марта новосибирцы столкнулись со сбоем в работе интернет-магазина Wildberries. У пользователей не отображаются данные профиля, список покупок и история заказов. Сообщение о проблеме опубликовали и на официальной странице Wildberries в соцсети «ВКонтакте».

— На данный момент наблюдается сбой в работе сайта и приложения. Мы работаем над устранением ошибки. Приносим извинения за временные неудобства, — написали там. НГС также отправил запрос по ситуации в пресс-службу компании.

В пункте выдачи заказов на Ленина покупателям также сообщают о сбое в работе платформы. По словам сотрудников точки, как только проблему устранят, все данные восстановятся.

О сбое в редакции сообщили сразу несколько человек.

— В городе у многих сбой в работе Wildberries. У меня и моей подруги, например, не высвечиваются уже заказанные и оплаченные товары! Написано «Ближайших доставок нет». Я дошла до пункта выдачи, менеджер мне сказал, что это массовый сбой: «Пока ничего выдать не можем, ждите». По срокам ничего сказать не могут. У меня теперь даже нет подтверждения оплаты, — написала читательница Елена.

Перебои заметили примерно в 11 часов дня:

— Профиль подвисает, у кого-то пишет «неизвестно», у всех по-разному. Речь про профиль и заказы, — заметил еще один читатель, Иван.

У пользователей возникают трудности и с тем, чтобы дозвониться на горячую линию:

— Без предупреждения в личных кабинетах обнулились все данные, и единый номер перестал отвечать, — рассказала сибирячка Екатерина.

Поделиться

Проблему заметили не только в Новосибирске:

— Не работает сайт, в Новосибирске узнавала у нескольких человек, позвонила в Ярославль сестре — та же история, — сообщила читательница Марианна.

В разделе «Обсуждения» официальной группы маркетплейса «ВКонтакте» за несколько часов появились множество сообщений о перебоях.

Поделиться

Сайт Downdetector тоже сообщает о перебоях с Wildberries — их регистрируют с 10 часов утра. 49% пользователей жалуются на приложение, 40% — на отслеживание заказа, еще 11% — на проблемы с веб-сайтом.

В выходные Новосибирцы столкнулись с перебоями в работе касс сети гипермаркетов «Окей». Покупатели не могли купить товары со скидкой, алкоголь, а также расплатиться картами.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сбой
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter