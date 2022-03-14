Сбой работы у Wildberries: новосибирцы не видят своих заказов

Днем 14 марта новосибирцы столкнулись со сбоем в работе интернет-магазина Wildberries. У пользователей не отображаются данные профиля, список покупок и история заказов. Сообщение о проблеме опубликовали и на официальной странице Wildberries в соцсети «ВКонтакте».
— На данный момент наблюдается сбой в работе сайта и приложения. Мы работаем над устранением ошибки. Приносим извинения за временные неудобства, — написали там. НГС также отправил запрос по ситуации в пресс-службу компании.
В пункте выдачи заказов на Ленина покупателям также сообщают о сбое в работе платформы. По словам сотрудников точки, как только проблему устранят, все данные восстановятся.
О сбое в редакции сообщили сразу несколько человек.
— В городе у многих сбой в работе Wildberries. У меня и моей подруги, например, не высвечиваются уже заказанные и оплаченные товары! Написано «Ближайших доставок нет». Я дошла до пункта выдачи, менеджер мне сказал, что это массовый сбой: «Пока ничего выдать не можем, ждите». По срокам ничего сказать не могут. У меня теперь даже нет подтверждения оплаты, — написала читательница Елена.
Перебои заметили примерно в 11 часов дня:
— Профиль подвисает, у кого-то пишет «неизвестно», у всех по-разному. Речь про профиль и заказы, — заметил еще один читатель, Иван.
У пользователей возникают трудности и с тем, чтобы дозвониться на горячую линию:
— Без предупреждения в личных кабинетах обнулились все данные, и единый номер перестал отвечать, — рассказала сибирячка Екатерина.
Проблему заметили не только в Новосибирске:
— Не работает сайт, в Новосибирске узнавала у нескольких человек, позвонила в Ярославль сестре — та же история, — сообщила читательница Марианна.
В разделе «Обсуждения» официальной группы маркетплейса «ВКонтакте» за несколько часов появились множество сообщений о перебоях.
Сайт Downdetector тоже сообщает о перебоях с Wildberries — их регистрируют с 10 часов утра. 49% пользователей жалуются на приложение, 40% — на отслеживание заказа, еще 11% — на проблемы с веб-сайтом.
В выходные Новосибирцы столкнулись с перебоями в работе касс сети гипермаркетов «Окей». Покупатели не могли купить товары со скидкой, алкоголь, а также расплатиться картами.