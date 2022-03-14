Сбой работы у Wildberries: новосибирцы не видят своих заказов

Днем 14 марта новосибирцы столкнулись со сбоем в работе интернет-магазина Wildberries. У пользователей не отображаются данные профиля, список покупок и история заказов. Сообщение о проблеме опубликовали и на официальной странице Wildberries в соцсети «ВКонтакте».

— На данный момент наблюдается сбой в работе сайта и приложения. Мы работаем над устранением ошибки. Приносим извинения за временные неудобства, — написали там. НГС также отправил запрос по ситуации в пресс-службу компании.



В пункте выдачи заказов на Ленина покупателям также сообщают о сбое в работе платформы. По словам сотрудников точки, как только проблему устранят, все данные восстановятся.