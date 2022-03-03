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Тема дняТолпы новосибирцев нагрянули в ИКЕА
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ИКЕА на паузе. Что мы потеряем после закрытия всех магазинов в России

Разбираемся, как долго придется жить без шведских гипермаркетов

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IKEA в России закроется до 31 мая

IKEA в России закроется до 31 мая

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ИКЕА закроется по всей России уже 4 марта. Сеть приняла решение об остановке продаж из-за ситуации на Украине. Пока компания уверяет, что вернется к работе 31 мая, но не все верят в такой оптимизм. Мы разобрались, что потеряет Россия с уходом ИКЕА (пусть и временным).

Накануне закрытия в магазины ИКЕА приехали толпы людей — они постарались купить всё, что так давно хотели, но откладывали. У касс выстроились очереди из покупателей с заполненными доверху корзинами. Посмотрите наше видео.

Итак, ИКЕА не будет работать в России с 3 марта по 31 мая 2022 года. На эти три месяца мы потеряем все магазины и студии ИКЕА в 12 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени, а также в Краснодарском крае (Адыгея).

Кроме того, в России остановятся все производства шведского бренда. Фабрики ИКЕА работают в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Красной Поляне (Кировская область), Подберезье (Новгородская область). По данным группы компаний «Ингка» (управляет ИКЕА), на производствах и в магазинах работают в общей сложности 15 000 человек. Всем им компания обещает продолжать платить зарплаты.

Отметим, что закрытие IKEA оказалось неожиданностью. Буквально накануне мы разбирались в перспективах компании в текущей ситуации, и в IKEA утверждали, что не собираются закрываться. Сотрудники гипермаркетов узнали о решении руководства из СМИ. По данным портала E1.RU, накануне сообщения с сотрудниками провели собрание, где сообщили, что компания не планирует уходить из России.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Из-за военных действий на Украине работу в России приостановили также магазины H&M, Canon и re:Store, правда, последний открылся уже через сутки после закрытия магазинов.

Всю информацию о военной операции на Украине мы собираем в онлайн-трансляции.

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