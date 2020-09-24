Миллиардер Александр Сысоев представил сервис 2ГИС в составе обновленного Сбербанка

2ГИС презентовали как часть Сбербанка
На масштабной конференции «СберКонф», которая проходит в этот четверг, 24 сентября, основатель 2ГИС и миллиардер Александр Сысоев представил сервис как часть нового проекта Сбербанка.
Во время презентации представители банка рассказали о новых сервисах и продуктах для клиентов, «о самой большой трансформации Сбербанка за всю его историю». В презентации приняли участие руководители Сбербанка, менеджмент компаний, входящих в структуру банка, а также актеры и певцы.
Сервис 2ГИС представили на конференции после демонстрации сервиса «Ситимобил». Александр Сысоев рассказывал о возможностях справочника российскому автоблогеру Алану Енилееву.
Александр Сысоев показал, как 2ГИС помогает проложить маршрут, найти информацию о кафе и ресторанах, а также совершать онлайн-покупки.
Видео: СберТВ
Сбербанк подписал документы об инвестициях в развитие 2ГИС летом этого года. Банк приобрел 72% компании, ещё 3% купило О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью выходят из капитала 2ГИС.
Мы поговорили с основателем 2ГИС Александром Сысоевым о том, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам. Почитать можно здесь.