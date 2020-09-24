Миллиардер Александр Сысоев представил сервис 2ГИС в составе обновленного Сбербанка

На масштабной конференции «СберКонф», которая проходит в этот четверг, 24 сентября, основатель 2ГИС и миллиардер Александр Сысоев представил сервис как часть нового проекта Сбербанка.



Во время презентации представители банка рассказали о новых сервисах и продуктах для клиентов, «о самой большой трансформации Сбербанка за всю его историю». В презентации приняли участие руководители Сбербанка, менеджмент компаний, входящих в структуру банка, а также актеры и певцы.

Сервис 2ГИС представили на конференции после демонстрации сервиса «Ситимобил». Александр Сысоев рассказывал о возможностях справочника российскому автоблогеру Алану Енилееву.