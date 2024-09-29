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Осень По грибы, по ягоды «Варево станет ядовито-желтым»: сибирячка нашла на даче странные шампиньоны — почему их нельзя есть

«Варево станет ядовито-желтым»: сибирячка нашла на даче странные шампиньоны — почему их нельзя есть

Такой гриб может испортить блюдо

712
3 комментария

Грибы вызвали подозрение из-за желтых пятен

Жительница Новосибирской области нашла у себя на участке странные шампиньоны. Грибы хорошо пахли, но на них появлялись желтые пятна при надавливании. Оказалось, что такую находку готовить нельзя.

— У шампиньона съедобного есть двойник — шампиньон желтокожий. Он при прикосновении желтеет. Гриб ядовитый, но не смертельно — может вызвать рвоту и диарею. При готовке появляется отвратительный запах фенола. Варево тоже становится ядовито-желтого цвета, — отметила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Отличить съедобный гриб от несъедобного можно не только по желтизне. У вкусного шампиньона есть в основании мешочек, но нет кольца на ножке, как у ядовитого.

Вот такой шампиньон собирать нельзя

В этом году грибной сезон в Новосибирской области выдался не очень щедрым, но есть виды, которые растут вплоть до снега. И они не просто съедобны, а могут стать настоящим украшением стола!

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Комментарии
3
215
1 час
Любой олень, прежде чем брать гриб или готовить его. Зайдет в инет. Там есть статьи и видео. Поцарапай гриб - если желтеет - выкинь. Я таких "..ампиньонов" раз набрал ведро. Но решил проверить))
281039012
5 минут
миколог-любитель, это что за специальность такая? а просто специалистов нет?
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