«Варево станет ядовито-желтым»: сибирячка нашла на даче странные шампиньоны — почему их нельзя есть

Грибы вызвали подозрение из-за желтых пятен Источник: читательница НГС Александра











Жительница Новосибирской области нашла у себя на участке странные шампиньоны. Грибы хорошо пахли, но на них появлялись желтые пятна при надавливании. Оказалось, что такую находку готовить нельзя.

— У шампиньона съедобного есть двойник — шампиньон желтокожий. Он при прикосновении желтеет. Гриб ядовитый, но не смертельно — может вызвать рвоту и диарею. При готовке появляется отвратительный запах фенола. Варево тоже становится ядовито-желтого цвета, — отметила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Отличить съедобный гриб от несъедобного можно не только по желтизне. У вкусного шампиньона есть в основании мешочек, но нет кольца на ножке, как у ядовитого.

Вот такой шампиньон собирать нельзя Источник: wikimedia.org









