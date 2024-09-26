Зря не срезаете: 7 вкуснейших сибирских грибов, которые можно собирать до первого снега, — где их найти

Съедобные грибы могут встретиться даже в ноябре! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году грибной сезон в Новосибирской области выдался не очень щедрым, поэтому многие стараются его продлить, при этом проходят мимо достаточно вкусных экземпляров. Часть видов, которые растут вплоть до снега, не просто съедобны, а могут стать настоящим украшением стола!

Белый гриб сосновый

Боровик будем собирать еще долго Источник: A.Oshepkov











В борах можно найти один из самых распространенных видов белых грибов — сосновый. Он может расти вплоть до конца октября.

— Главное, чтобы не было очень низких температур на протяжении нескольких дней. Тогда расти будет, — отметила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Можно попытать удачу в Караканском бору, в хвойных лесах Искитимского и Колыванского районов.

Рядовка фиолетовая

Рядовка фиолетовая получила свое название из-за цвета Источник: Mycology.su











Рядовка фиолетовая — яркий гриб, которые многие обходят стороной. А зря! У гриба отличный вкус, и растет он в это время почти повсеместно. Его можно встретить даже в пределах городских лесов — в Академгородке, Первомайском районе.

— Ее сразу видно и легко определить. Растет группками. Цвет может меняться в зависимости от возраста, но всё равно остается в фиолетовых или лиловых тонах, — объяснила специалист. — Запах очень сильный, грибной. На вкус гриб очень приятный, может быть немного ореховым.

Рядовка отлично переносит заморозки. Собирать можно как в хвойных, так и в лиственных лесах.

Гигрофор Гедриха

Спутать сейчас этот гриб с чем-то опасным будет трудно из-за круглой головки Источник: Mycology.su











В березовых лесах постепенно сходят на нет подберезовики и белые грибы, а вот Гигрофор Гедриха можно будет найти вплоть до конца октября.

— Его можно собирать до того момента, когда береза полностью сбросит листву, — подчеркнула Татьяна Бульонкова. — У гриба нежная бежевато-белая окраска и липкая, слизистая шляпка с ножкой.

Грибники не часто делятся информацией о гигрофоре Источник: Inaturalist.org











У гигрофора бежевые пластинки. Он не имеет яркого запаха. Чаще всего используется в консервировании.

Черный груздь

При срезании у гриба может выделяться млечный сок Источник: Mycology.su











Ученые спорят о съедобности черного груздя — исследования дают противоречивые данные, но грибники любят этот вид за насыщенный вкус. Это очень стойкий к заморозкам груздь. Он может встречаться в лесах даже в ноябре.

— Черный груздь растет в хвойных (с елью) и смешанных лесах (с березой), большими группами, реже одиночно, часто — в основании крупных деревьев. В Новосибирской области широко распространен, а в Академгородке можно встретить и в черте жилой застройки, — отметила эксперт.

Черный груздь нужно искать в основании деревьев Источник: Inaturalist.org











Черный груздь солят и маринуют. Его нужно вымачивать, чтобы убрать лишнюю горечь. Гриб можно встретить в Спирино, в районе Красного Яра, Карпысака, Успенки.

Паутинник золотисто-рыжий

Паутинник не подойдет для жарки Источник: mycology.su











Паутинник золотисто-рыжий или желтый нужно искать в приобских борах. Именно в них сложились идеальные условия для его роста — ему нужны минерализированные почвы.

— Паутинник золотисто-рыжий не подойдет для жарки, а вот для маринования вполне сгодится. Он достаточно вкусный, хоть и не с ярким грибным ароматом. При этом у него плотная текстура, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель.

Паутинник золотисто-рыжий нужно искать в приобских борах Источник: Inaturalist.org











Она добавила, что перепутать его достаточно трудно — у гриба яркий желто-оранжевый цвет. И даже ножка у него обычно слегка окрашена, как бы с желтыми чешуйками.

Гриб легко найти в Пироговском и Шлюзовском борах Академгородка и в Караканском бору до конца октября, если не будет долгих заморозков.

Валуй

Поверхность гриба слизистая, а приятный запах может быть только у молодых экземпляров Источник: Mycology.su











Валуи также используют в засолках. Растет группами в лиственных и смешанных лесах практически повсеместно в нашем регионе.

— В этом году валуи просто огромные. Размером с белые грибы, еще и очень крепкие. Их видно сразу. Растут группами, — отметила эксперт. — Но собирать нужно именно молодые грибы, которые приятно пахнут. Потом будут сильно горчить.

Валуи маринуют Источник: Mycology.su











Валуи всё равно придется вымачивать 3–4 суток, дважды меняя воду и только потом солить.

Гриб можно встретить и собрать в Академгородке, Кудряшовском бору и в районе Криводановки.

Дождевик грушевидный

Дождевики съедобны только в молодом виде — пока белые Источник: Mycology.su











Дождевик грушевидный растет на древесине, поэтому, по словам специалиста, собрать его можно даже в конце октября.

— Они не зависят от состояния дерева, идет ли сок, поэтому плодоносят до поздней осени. Но дождевики съедобны только молодые, пока белые, — подчеркнула Татьяна Бульонкова.

Они растут большими группами на гнилой древесине преимущественно лиственных пород. Нужно искать пни и валежник, которые уже начали активно разлагаться.

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