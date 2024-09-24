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Осень По грибы, по ягоды Сезон опят: новосибирцы находят пни, заросшие грибами, — где они их собирают

Сезон опят: новосибирцы находят пни, заросшие грибами, — где они их собирают

Можно встретить самые разные виды — от осенних до летних

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Грибы собраны в Колыванском районе

В Новосибирской области продолжается грибной сезон. Сейчас самый часто встречающийся гриб — это опята. И новосибирцы находят пни, полностью заросшие этими вкусными грибами.

Большинство видов опят считаются съедобными, но требуют обработки. Следует обязательно отваривать грибы. И главное правило здорового и живого грибника — собирать только знакомые грибы, а если и изучать новые виды, то только с экспертом.

Находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте». Смотрим, где им удалось набрать опят.

Грибочки собраны в Академгородке

Находка из Каракана

Вот это сбор так сбор!

Опята из леса в Бердске

Грибы из леса в Искитимском районе

В середине сентября новосибирцы нашли в лесу фаллюсы. Это достаточно редкие грибы необычной формы.

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