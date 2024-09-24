Сезон опят: новосибирцы находят пни, заросшие грибами, — где они их собирают

В Новосибирской области продолжается грибной сезон. Сейчас самый часто встречающийся гриб — это опята. И новосибирцы находят пни, полностью заросшие этими вкусными грибами.
Большинство видов опят считаются съедобными, но требуют обработки. Следует обязательно отваривать грибы. И главное правило здорового и живого грибника — собирать только знакомые грибы, а если и изучать новые виды, то только с экспертом.
Находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте». Смотрим, где им удалось набрать опят.
В середине сентября новосибирцы нашли в лесу фаллюсы. Это достаточно редкие грибы необычной формы.