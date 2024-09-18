Новосибирцы нашли в лесу фаллюсы — разглядываем грибы интригующей формы

Новосибирцы нашли в лесу возле станции Мочище необычные грибы. Ранее в этих местах они подобных не видели.
На сайте новосибирских микологов указано, что такой гриб относится к одному из видов веселок. Изначально он растет в форме яйца, а после выпускает отросток. Ножка у гриба гладкая и белая, шляпка наоборот сморщенная и темно-коричневая. Ее вторая часть напоминает кружево.
— Плодовое тело вначале имеет вид белого, сероватого или слегка желтоватого шара (или яйца) довольно крупных размеров, диаметром до 5–6 см. Находиться в таком виде может долго: 3–4 недели. При созревании оболочка разрывается на 2–3 лопасти, — говорится на сайте новосибирских микологов Мycology.su.
На портале «Мои грибы. Открытый клуб грибоводства» веселку еще называют вонючим сморчком и фаллюсом нескромным из-за внешнего сходства. Такие названия распространены в народе и у грибников.
Веселки внесены в Красную книгу России, но считаются съедобными, пока находятся именно в форме яйца.
Недавно белый гриб, похожий на коралл, обнаружил мужчина в лесу под Новосибирском.