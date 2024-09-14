Необычный гриб, похожий на коралл, нашел мужчина в лесу под Новосибирском — можно ли его есть

Гриб вырос на дереве Источник: Андрей Александров / «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»











Необычный белый гриб, похожий на коралл, обнаружил мужчина в лесу под Новосибирском. Своей находкой она поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».

Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включен в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году.

— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Оказалось, что, пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу.