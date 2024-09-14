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Осень По грибы, по ягоды Необычный гриб, похожий на коралл, нашел мужчина в лесу под Новосибирском — можно ли его есть

Необычный гриб, похожий на коралл, нашел мужчина в лесу под Новосибирском — можно ли его есть

Этот гриб занесен в Красную книгу

564
5 комментариев

Гриб вырос на дереве

Необычный белый гриб, похожий на коралл, обнаружил мужчина в лесу под Новосибирском. Своей находкой она поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».

Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включен в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году.

— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Оказалось, что, пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу.

Ранее новосибирцы похвастались уловом опят, которые кучей растут на деревьях. Рассматриваем фото корзинок.

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Комментарии
5
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
14 сентября 2024, 18:59
А у мене грипп😒
Grape Reflection 🍇
14 сентября 2024, 18:51
Это ежовик, хватай его и начинай нейрогенез!
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