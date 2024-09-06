Еще маленькие: новосибирские грибники начали ведрами собирать опята — впечатляющие фото

Опята растут на деревьях Источник: «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал











В Новосибирской области начался сезон опят, которые растут большими группами на деревьях. Как сообщают грибники в группе «Грибы и грибные места Новосибирской области» в телеграм-канале, пока еще опята маленькие и только начинают расти. Но некоторые уже поделились фотографиями с ведрами собранных грибов.

Опята собирают весь сентябрь Источник: Лора / «Грибы и грибные места Новосибирской области» / телеграм-канал

— Сегодня в Кудряшах. Большие не нашли, к сожалению, — написала Лора в начале недели.

Сейчас грибы еще маленькие Источник: Мария / «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал











— Кудряши. Совсем малыши, получилось полведра всего за 1,5 часа, — поделилась фотографией Мария.

Больше всего фотографий с опятами из Кудряшевского бора Источник: Яна / «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал











Автор фото предполагает, что пока опят еще немного Источник: «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал











А вот такой урожай увидела Ирина в поселке Бибиха Источник: «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал

Опята растут большими группами Источник: «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал

Сейчас в лесах много разных грибов помимо опят.

— За Академом, в сторону Ключей — опят почти нет, много лисичек собрали, редко встречаются подберезовики, но зато первый раз нашлась веселка, — объяснила Елена.

Опята — один из самых популярных грибов в России Источник: Ксения / «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал

— Совсем мало еще, из знакомых мест один пенек, — отмечает Ксения.

Вчера, 5 сентября, Алексей снял в Кудряшовском бору уже большой урожай опят и поделился видео в группе. В беседе грибников предполагают, что на предстоящих выходных грибов будет уже больше.

К выходным опят может стать больше Источник: «Грибы и грибные места Новосибирской области»/ телеграм-канал