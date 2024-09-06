Еще маленькие: новосибирские грибники начали ведрами собирать опята — впечатляющие фото

В Новосибирской области начался сезон опят, которые растут большими группами на деревьях. Как сообщают грибники в группе «Грибы и грибные места Новосибирской области» в телеграм-канале, пока еще опята маленькие и только начинают расти. Но некоторые уже поделились фотографиями с ведрами собранных грибов.
— Сегодня в Кудряшах. Большие не нашли, к сожалению, — написала Лора в начале недели.
— Кудряши. Совсем малыши, получилось полведра всего за 1,5 часа, — поделилась фотографией Мария.
Сейчас в лесах много разных грибов помимо опят.
— За Академом, в сторону Ключей — опят почти нет, много лисичек собрали, редко встречаются подберезовики, но зато первый раз нашлась веселка, — объяснила Елена.
— Совсем мало еще, из знакомых мест один пенек, — отмечает Ксения.
Вчера, 5 сентября, Алексей снял в Кудряшовском бору уже большой урожай опят и поделился видео в группе. В беседе грибников предполагают, что на предстоящих выходных грибов будет уже больше.
Лето закончилось, но грибной сезон в самом разгаре. Рассказываем, какие грибы нужно собирать в сентябре.