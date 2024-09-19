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Экология Мягкий на ощупь: сибирячка нашла мохнатый гриб — рассматриваем его снимки

Мягкий на ощупь: сибирячка нашла мохнатый гриб — рассматриваем его снимки

Она не знает название этого вида

2 061
8 комментариев

Его нашли в Сузунском районе

Жительница Новосибирской области Олеся заявила, что увидела в лесу необычную находку — мохнатый гриб. Его фотографией она поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

Сибирячка рассказала НГС, что заметила гриб в Сузунском бору в четверг, 19 сентября.

— Такой гриб вижу впервые, название не знаю. Срезать не смогла, так как у него очень жесткая ножка. Вырвался с корнем. Разорвать тоже не смогла, — объяснила Олеся. — (Какой, — прим.ред) на запах, не знаю, — побоялась. Сверху «мех» у него мягкий на ощупь.

Жительница Новосибирской области уточнила, что оставила гриб в лесу. Размеры необычной находки составили около 5-6 сантиметров.

НГС обратился к одному из авторов новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяне Бульонковой с просьбой уточнить, что обнаружила женщина. Она сообщила, что это престарелый гриб рода Гиднеллум, возможно, бывший Гиднеллум голубой.

— У этих грибов «долгоиграющие», жесткие плодовые тела, которые могут сохраняться в таком мумифицированном виде несколько месяцев и даже до следующего сезона. Гиднеллумы — естественная часть сообществ старовозрастных сосновых лесов. Они чувствительны к загрязнению азотом, поэтому их присутствие можно считать признаком здоровья и ценности этого участка соснового леса, — сообщил специалист.

В начале сентября корреспондент НГС обнаружил гриб, который, по некоторым данным, может вызвать смертельное заболевание.

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Комментарии
9
14314447
52 минуты
поганка
Гость
46 минут
"Вырвала с корнем", "пыталась разорвать". Вот так и надо поступать с редкими грибами!
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