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Осень По грибы, по ягоды Корреспондент НГС нашел в лесу под Новосибирском «седло эльфа» — как оно связано с опасным заболеванием

Корреспондент НГС нашел в лесу под Новосибирском «седло эльфа» — как оно связано с опасным заболеванием

Этот гриб уже появился в исследованиях о БАС

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7 комментариев

Лопастник курчавый особенно уродился в этот год

В лесу под Новосибирском корреспондент НГС обнаружил гриб, который, по некоторым данным, может вызвать смертельное заболевание. Этот гриб, известный как Лопастник курчавый (Helvella crispa — лат.), обнаружен в районе железнодорожной станции Лесная поляна. До недавнего времени Лопастник курчавый считался условно-съедобным.

Недавно западные ученые обнаружили некоторые признаки, что этот гриб может вызывать смертельно опасное заболевание БАС — боковой амиотрофический склероз — через многие годы или даже десятки лет. Правда, это только первые исследования. Например, есть исследование французских экспертов «Кластер БАС с высокой заболеваемостью во Французских Альпах: общая окружающая среда и множественные воздействия», выложенное в национальном архиве научного и академического сообщества Франции HAL.

Заболевание БАС ученые называют «недугом гениев» и «болезнью белой кости» — до сих пор неизвестны причины его возникновения. Оно характеризуется прогрессирующей атрофией различных мышц в организме человека в результате гибели двигательных нейронов. Известно лишь, что болезнь появляется в связи с мутацией в организме разных генов. В год БАС заболевают не более 5-6 человек из 100 тысяч населения. Пока это заболевание считается неизлечимым. 18 июня 2015 года от него умер известный новосибирский музыкант, лидер рок-группы «Коридор» Алексей Костюшкин. Редкой болезнью БАС Алексей болел почти три года.

По некоторым исследованиям, этот гриб может привести к смертельному заболеванию, другие микологи сомневаются в таких выводах

Один из авторов сайта «Грибы Сибири» миколог Татьяна Бульонкова с осторожностью относится к информации о связи Лопастника с болезнью БАС.

— Это — один из сумчатых грибов, как, например, сморчок. Род Helvella, по латыни это значит «седло эльфа». Сверху этот гриб похож на маленькое седло. Как я понимаю, токсины Гельвеллы, как и у строчков, водорастворимые, летучие. Но, конечно, лучше этот гриб не есть. Зачем? Гельвелла ничем не пахнет, как резиновая. Лучше просто полюбоваться и пофотографировать. Но я не думаю, что в ней какие-то чудовищные яды, как в той же Бледной поганке, яд которой приводит к летальному эффекту, — заметила миколог.

В этом году, пояснила Бульонкова, погодные условия таковы, что наросли многие грибы, которых раньше не было видно совсем.

— В этом году очень много странных грибов вылезло — совершенно безумных. Мы такого не видели, наверное, лет 20. У нас, например, везде вырос Вороночник, это такой гриб, как черная лисичка. У нас такие редкие грибы, может, и есть, но все время в виде мицелия — грибницы. И когда происходят какие-то погодные аномалии, вылезают редкие виды. Как тот же Вороночник, — рассказала Татьяна Бульонкова.

На выходных в Мочище сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и неприятный запах.

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Грибы Необычный гриб Лес в Новосибирской области Новосибирск БАС
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Комментарии
7
Grape Reflection 🍇
10 сентября 2024, 18:36
В области чрезвычайная ситуация с распространением инвазивного сорняка недотрога желёзконосная. Наш СНТ бьёт тревогу и требует принятия мер!
Кошь летучая
10 сентября 2024, 18:11
Неужели кто-то захочет это съесть? Хотя - естественный отбор, ветер северный...
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