НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

с-з.

 750мм 97%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Судят экс-полицейских
Что готовят к Матчу звезд
Выгодно ли платить по QR-коду
Как добиться лечения по ОМС
Организовать праздник самому
Что происходит с коворкингами
Волна арестов чиновников
Мы в Telegram
Лето По грибы, по ягоды «А их есть можно?»: новосибирцы делятся фото необычных черных грибов — миколог объяснила, опасны ли они

«А их есть можно?»: новосибирцы делятся фото необычных черных грибов — миколог объяснила, опасны ли они

Их находят в разных районах области

577
Написать комментарий

Такие грибы обычно принято сушить

В Новосибирской области во всю идет сезон грибов. Люди их разных районов делятся кадрами полных лукошек груздей, белых и рыжиков. Однако сибиряки стали все чаще находить необычные черные грибы, которые удивляют даже опытных любителей тихой охоты.

Грибы сибирячка обнаружила в лесу недалеко от поселка Кудряшовский

Так сибирячка Татьяна черные грибы обнаружила в лесу недалеко от поселка Кудряшовский. Необычная находка удивила сибирячку, но она решила их все же собрать. Как объяснили знающие грибники в группе «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область» во «Вконтакте», женщине попался вороночник рожковидный или в по-простому — черная лисичка.

— Это съедобный вкусный гриб. Но обычно в пищу употребляется его воронка, а ножка жестковата. В Европе такой гриб считается деликатесом, — объяснила миколог-любитель, один из авторов справочника Татьяна Бульонкова.

Черные грибы нашла и другая сибирячка Наталья

В Финляндии такой гриб называют «черный рожок», а во Франции — «трубой смерти».

Такие грибы вводят в заблуждение даже опытных грибников

Грибы Елена нашли в Кудряшовском бору

На выходных в Мочище сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и неприятный запах.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Грибы Лисички Черные лисички Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 августа 2024, 00:43
Сейчяс выхожу утром за грибами.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Знакомства

Alexey,32

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Влад,48

Николай,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление