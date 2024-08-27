«А их есть можно?»: новосибирцы делятся фото необычных черных грибов — миколог объяснила, опасны ли они

Такие грибы обычно принято сушить Источник: Наталья Бушутина / «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область»











В Новосибирской области во всю идет сезон грибов. Люди их разных районов делятся кадрами полных лукошек груздей, белых и рыжиков. Однако сибиряки стали все чаще находить необычные черные грибы, которые удивляют даже опытных любителей тихой охоты.

Грибы сибирячка обнаружила в лесу недалеко от поселка Кудряшовский Источник: Татьяна Чугунова / «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область»

Так сибирячка Татьяна черные грибы обнаружила в лесу недалеко от поселка Кудряшовский. Необычная находка удивила сибирячку, но она решила их все же собрать. Как объяснили знающие грибники в группе «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область» во «Вконтакте», женщине попался вороночник рожковидный или в по-простому — черная лисичка.

— Это съедобный вкусный гриб. Но обычно в пищу употребляется его воронка, а ножка жестковата. В Европе такой гриб считается деликатесом, — объяснила миколог-любитель, один из авторов справочника Татьяна Бульонкова.

Черные грибы нашла и другая сибирячка Наталья Источник: Наталья Бушутина / «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область»











В Финляндии такой гриб называют «черный рожок», а во Франции — «трубой смерти».

Такие грибы вводят в заблуждение даже опытных грибников Источник: Юлия Соколовская / «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область»











Грибы Елена нашли в Кудряшовском бору Источник: Елена Коваль / «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область»











На выходных в Мочище сибирячка наткнулась на полянку с очень необычными грибами — у них вызывающая форма и неприятный запах.