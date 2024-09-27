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Осень Семь кругов сада Заготавливай свое: как собрать семена помидоров — основные правила

Заготавливай свое: как собрать семена помидоров — основные правила

Лучше самим сохранить свои самые любимые сорта

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Какие-то сорта могут в любой момент исчезнуть с прилавков, поэтому стоит перестраховаться

Заготовка семян томатов — долгий и кропотливый процесс. Но точно стоит этим заняться, если вы хотите сохранить полюбившийся сорт, который принес отличный урожай. Для этого понадобятся самые крепкие и здоровые томаты, сито и много терпения. Разбираемся во всех нюансах вместе с агрономом.

Семена с каждым годом становятся всё дороже, а обстановка в мире не добавляет оптимизма — какие-то сорта могут в любой момент исчезнуть с прилавков.

— Семена — это очень дорогая вещь. Фасовка сейчас по 5−10 штук семян, на вес золота получается. Обычно человек, покупая семена, рассчитывает получить какие-то новые ощущения. Но если сорт очень нравится, то всегда нужно запасать его, потому что не факт, что в магазине вы купите такие же качественные в следующем сезоне, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Какие помидоры брать на семена

Семена начинают заготавливать с конца августа и до того времени, пока есть хорошие томаты. Их можно брать даже из зеленых томатов, но лучше выбрать красный, крепкий плод.

— Обычно берут помидоры на семена со второй кисти, если говорить об индетерминантных сортах в теплице, — объяснила Людмила Шубина. — Если на первой кисти были не уродливые помидоры, то можно их брать. Обычно у них происходит плохое опыление и такие плоды для семян не подходят. Сейчас подойдут даже оставшиеся зеленые томаты.

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На помидорах не должно быть пятен, для семян подойдут только здоровые и крепкие плоды.

Как собрать семена помидоров

Перед промывкой семена нужно подержать в собственном соку три дня

Томат нужно аккуратно разрезать ровно посередине и, сжимая каждую часть, как губку, выдавить семена из серединки в банку. На три дня емкость с ними оставляем в покое.

— Нужно дать возможность им подкиснуть. У каждого семечка есть свой околоплодник, слизь, субстанция в виде студня — за три дня кислая среда его разрушит. На этом этапе нельзя добавлять воду, скисать семена должны в собственном соку, — отметила агроном. — Как только жижа закисла, наступает пора отмывать семена.

В банку надо налить воды и аккуратно ее встряхнуть, помешать — все хорошие, тяжелые семена опустятся на дно. После этого нужно аккуратно слить хотя бы половину жижи из верхней части емкости.

— Потом снова водички налить, дать днем отстояться семенам и снова слить. И так раза три-четыре промыть семена, потом откинуть их на мелкое сито, отряхнуть лишнюю влагу. Взять листок обычной газеты — лучше, чтобы это была газета, потому что она легче всего впитывает влагу — вытряхнуть аккуратно семена, — объяснила Людмила Шубина.

На подоконнике семена нужно просушить в течение 4–5 дней. После этого пересыпать их в конверт из бумаги, подписать сорт, месяц и год заготовки.

Как и сколько хранить семена

Максимальный срок хранения семян томата 5-8 лет в зависимости от сорта

Конвертики с семенами можно хранить только в сухом и защищенном от солнца месте. Обычно советуют не использовать их в первый год, но агроном утверждает, что это заблуждение.

— Мы пользуемся семенами в первый год заготовки и всхожесть хорошая, — отметила Людмила Шубина. — Семена томата сохраняют всхожесть от 5 до 8 лет, в зависимости от того, как их заготовили. Лучше на четвертый год обновлять свои запасы.

Хранить семена на кухне не стоит — есть опасность, что ими начнут лакомиться вредители.

— В семенах может завестись пищевая моль. Когда мы покупаем в магазинах крупу, там иногда уже есть личинки. Поэтому хранить семена нужно подальше от кухни, — предупреждает Людмила Шубина.

Что еще почитать про сад и огород

Самое время посеять что-то новенькое в цветнике и поухаживать за уже имеющимися растениями, чтобы весной было меньше хлопот.

В конце сентября на огороде остаются одинокая капуста поздних сортов и, конечно, хрен. Самое время вспомнить об этом полезном овоще и сделать заготовки.

Калину и рябину дачники будут убирать в самую последнюю очередь. Если поторопиться со сбором, то ягоды будут кислыми и горькими.

Вам удалось вырастить что-то необычное? Или гигантский урожай? Делитесь своими успехами с редакцией!

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