От заморозков только слаще: когда собирать калину и рябину

Яркие ягоды прокормят не только дачников, но и птиц Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Калину и рябину дачники будут убирать в самую последнюю очередь. Если поторопиться со сбором, то ягоды станут кислыми и горькими. Нужно дождаться крепких заморозков, чтобы получить вкусный урожай и прекрасное варенье с пастилой.

Когда собирать калину

Дерево, растущее на даче, даст более сладкие плоды, чем дикое, поэтому ягоды уже можно собирать. Первые легкие заморозки прошли, поэтому пора срывать дачную калину для заготовок.

— Сорта сейчас достаточно сладкие высаживают, чтобы не тянуть со сбором. А вот для дикой калины нужен более серьезный холод. Стоит дождаться заморозков в -5 градусов и уже тогда ее собирать. Иначе будет слишком кислая ягода, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как только температура опустится до -5 градусов, то тянуть со сбором будет нельзя — аппетитную ягоду начнет склевывать птица. В Новосибирской области такие заморозки ожидаются в конце третьей декады.

Из калины можно приготовить очень вкусные угощения: пастилу, варенье, желе. Но употреблять их разрешено далеко не всем. Людям с проблемами с ЖКТ, язвами, гастритом, низким давлением лучше не есть калину.

Когда собирать красную рябину

Из красной рябины можно приготовить очень вкусные джемы и желе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как и в случае с калиной, главную роль играет место, где спела ягода. Если это выведенные сладкие сорта на даче, то к сбору можно приступать уже сейчас. Другое дело — дикая ягода. Ее также стоит собирать только после достаточно сильных заморозков. Это время с конца сентября и всю первую декаду октября.

— В черте города, конечно, я бы не рекомендовала ягоды собирать. Пусть птицам остается. А вот в лесу почему бы и не собрать? Красная рябина — очень полезная ягода, — отметила специалист. — Настойки, джемы, желе, сиропы — что душе угодно!

Если собрать красную рябину слишком рано, то в свежем виде она не будет долго храниться. В этом случае лучше высушить ягоды или сразу отправить на переработку.

Когда собирать черноплодную рябину

Черноплодную рябину чаще всего используют в компотах, поэтому ягоды стараются собрать как можно раньше. Определить, поспела ли ягода, достаточно просто.

— Надавите на ягодку и посмотрите, какой будет сок. Если он вышел легко, имеет темно-рубиновый, насыщенный цвет, то можно смело собирать черноплодную рябину, — подчеркнула эксперт.

Собирать ягоду можно со второй декады сентября и до начала октября. Ее добавляют не только в компоты, но и делают вкусное варенье и джемы.

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