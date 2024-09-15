Бережно к почкам: как обрезать осенью виноград и укрыть его правильно на зиму

При правильном уходе виноград прекрасно спеет и в Сибири Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Виноград прекрасно растет и спеет даже в Сибири. Но важно правильно обрезать осенью растения и укрывать, чтобы защитить от суровых морозов. Совсем скоро наступит время, чтобы заняться этими важными делами — разбираемся вместе с агрономом, как всё сделать правильно.

Обрезка винограда осенью

Осенью обязательно проводят обрезку винограда. Без нее полноценный и здоровый урожай на следующий год не получить.

— Формирующую обрезку проводят, только когда лоза полностью вызрела: стала темной, немного хрустит при сгибании. Обычно это период с 10-го по 20 октября, — обозначила сроки Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В первый год виноград осенью не обрезают, а просто укрывают на зиму. На второй год у растения уже две лозы — два прута, которые идут от саженца. Агроном объяснила, что на каждом прутике нужно оставить по восемь почек, а всё, что выше — отрезать. Весной из восьми почек нужно будет оставить только четыре.

На третий год у винограда будет уже четыре крепкие лозы. Пора формировать веер — на каждой лозе оставить по восемь почек. Если ветки слабые, то можно оставлять даже меньше почек — до двух.

— Виноград плодоносит только на молодых побегах, поэтому на четвертый и последующие годы на каждой старой ветви нужно оставлять по одной молодой на 4–8 почек, — советует агроном.

В итоге получится мощное и здоровое растение.

Какие сорта винограда посадить

При выборе сортов нужно обращать внимание не только на желаемый цвет ягод, но и устойчивость к болезням Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новые сорта можно высаживать и осенью, но важно правильно выбрать саженец. Лоза должна быть вызревшей. Для посадки лучше всего выбирать устойчивые к перепадам температуры и болезням сорта.

— Отлично растет у нас «Алладин», «Анжелика», «Виктория», «Краса Севера». Стоит попробовать и такие сорта, как «Победа», «Симпатия», — перечислила агроном. — Выращивание винограда в Сибири — это не такая сложная задача, как кажется. Он прекрасно выспевает.

Сорт «Викинг» считается одним из самых раннеспелых, он созревает за 100–110 дней. Ягоды у него темно-синие. «Восторг Черный» также поспеет за 110–115 дней. Среди винограда с розовыми ягодами стоит обратить внимание на ранний сорт «Гелиос».

Среди сортов с зелеными ягодами быстрее всего спеет «Кеша», «Флора», а также «Мускат Янтарный».

Как виноград укрыть на зиму

От правильного укрытия зависит здоровье лозы Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В Сибири и на Урале виноград обязательно нужно пригибать и укрывать на зиму — позволить себе выращивать высокие кусты без укрытия могут только самые южные регионы страны. Виноград нужно закрыть к третьей декаде октября, когда температура по ночам уже будет опускаться ниже –5 градусов, чтобы растение не выпрело.

— Сначала обрежьте аккуратно виноград и потом уже пригибайте, постепенно надавливая к земле. При траншейном способе выращивания лозу просто заглубляют так, чтобы на поверхности не находилась. Нужно крючком закрепить ее к земле, — отметила агроном.

Сверху лозу нужно накрыть пленкой и набросать листового опада, обрезков веток, лапник.

— Важно, чтобы под пленкой не было ничего, кроме лозы: нужно убрать все сорняки, листья, всю органику, чтобы виноград потом не выпрел, — предупредила Людмила Шубина. — Сверху можно набросать, чтобы получилась такое одеяло.

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