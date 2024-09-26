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Осень Первый снег выпал в Искитиме в сентябре — морозное видео

Первый снег выпал в Искитиме в сентябре — морозное видео

Снег сегодня выпал в нескольких сибирских регионах

1 813
5 комментариев

В Новосибирске тем временем первый снег уже выпал

В Искитиме Новосибирской области 26 сентября выпал снег. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано в Искитиме» в ВК.

Для Искитима это первый снег текущей осенью

Первый снег в Новосибирске выпал ещё накануне, а сегодня это произошло в нескольких сибирских регионах: жители публикуют видео из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской области и Томска.

Сегодня утром на Новосибирскую область обрушились заморозки. Например, в Убинском районе температура воздуха упала до -4,8 градусов. Минусовую температуру наблюдали также других районах области.

Сегодня новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь — ожидаются дожди со снегом и похолодание до -8 градусов.

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Комментарии
5
Поддерживаю
43 минуты
Снег выпал, а когда отопление дадут уже ? Травников левый берег запускать будем ???
Гость
1 час
Тоже мне снег нашли - пара снежинок которые через 5 минут растаяли.
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