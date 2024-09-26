Первый снег выпал в Искитиме в сентябре — морозное видео

В Искитиме Новосибирской области 26 сентября выпал снег. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано в Искитиме» в ВК.
Первый снег в Новосибирске выпал ещё накануне, а сегодня это произошло в нескольких сибирских регионах: жители публикуют видео из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской области и Томска.
Сегодня утром на Новосибирскую область обрушились заморозки. Например, в Убинском районе температура воздуха упала до -4,8 градусов. Минусовую температуру наблюдали также других районах области.
Сегодня новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь — ожидаются дожди со снегом и похолодание до -8 градусов.