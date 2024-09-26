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Осень Заморозки до -4,8 градусов пришли в Новосибирскую область: карта самых холодных районов

Заморозки до -4,8 градусов пришли в Новосибирскую область: карта самых холодных районов

В западную часть региона пришли холода

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2 комментария

Температуры опустились ниже нуля

Утром 26 сентября в Убинском районе Новосибирской области похолодало до -4,8 градусов. Информация об этом появилась на карте Западно-Сибирского УГМС.

Заморозки затронули всю западную часть региона: до -4,3 градусов температура понизилась в Каргате, а в Чулыме — до -1,8 градуса.

Похолодало сразу в нескольких районах области

Холодно также в Кочках (-2,5 градуса), Купино (-3,5 градуса), Усть-Тарке (-2,4 градуса). До -2,5 градусов понизилась температура воздуха в Кочках.

В пригороде Новосибирска теплее — в Искитиме температура составила +0,6 градуса. В областном центре тем временем температура воздуха держится на уровне 0 градусов. В течение дня может потеплеть до +7 градусов.

Напомним, накануне в Новосибирске выпал первый снег.

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Комментарии
2
Mr. President
6 минут
шо европка подмерзатi ?)))
Гость
2 минуты
но зато мы в новосибирске по порфирию иванову в жилых домах закаляемся в угоду бога бурого угля никак не подавится все мало
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