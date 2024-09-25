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Осень В Новосибирске выпал первый снег — видео с удивленным котом

В Новосибирске выпал первый снег — видео с удивленным котом

Снег был совсем небольшим и редким

7 109
24 комментария

В Новосибирске сегодня, 25 сентября, утром выпал первый снег. Видео со снежинками опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Сегодня утром наши читатели в Калининском районе заметили снег, — рассказали в «Новосибирске с огоньком».

Снег также заметили и в Толмачево. Как рассказала читательница НГС, он таял, не долетая до земли.

— Он мелкий еще. Его на видео не видно. Три редкие снежинки пролетели, — описала читательница.

Ночью в Новосибирске температура, по данным «Яндекс.Погоды», была около 0 градусов. Сейчас воздух прогрелся до +6 градусов.

В Новосибирске на этой неделе ожидается сильное похолодание. Но к концу сентября будет потепление. Температуры поднимутся до +17 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
24
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
1 час
прекрасный вид из окна)))...
киборг
1 час
лижбы что нибудь написать
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