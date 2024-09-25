В Новосибирске выпал первый снег — видео с удивленным котом

Источник: Новосибирск с огоньком / T.me











В Новосибирске сегодня, 25 сентября, утром выпал первый снег. Видео со снежинками опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Сегодня утром наши читатели в Калининском районе заметили снег, — рассказали в «Новосибирске с огоньком».

Источник: Новосибирск с огоньком / T.me

Снег также заметили и в Толмачево. Как рассказала читательница НГС, он таял, не долетая до земли.

— Он мелкий еще. Его на видео не видно. Три редкие снежинки пролетели, — описала читательница.

Ночью в Новосибирске температура, по данным «Яндекс.Погоды», была около 0 градусов. Сейчас воздух прогрелся до +6 градусов.