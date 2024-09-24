Последний шанс: когда в Новосибирске будет еще одна волна потепления — ответ синоптиков

В конце сентября в Новосибирске будет еще одна волна потепления. Об этом рассказали синоптики в Западно-Сибирском гидрометеоцентре.
Как объяснила Татьяна Дягтерева, после похолодания на этой неделе последует повышение температур. Теплыми днями станут 29, 30 сентября и 1 октября.
Дневные температуры поднимутся до +12…+17 градусов. Из области уйдет циклон, из-за которого сейчас в городе похолодало.
На этой неделе в Новосибирске ожидается первый снег. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.