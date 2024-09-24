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Осень Последний шанс: когда в Новосибирске будет еще одна волна потепления — ответ синоптиков

Последний шанс: когда в Новосибирске будет еще одна волна потепления — ответ синоптиков

Температура еще поднимется до +17 градусов

3 487
2 комментария

После похолодания будет несколько теплых дней

В конце сентября в Новосибирске будет еще одна волна потепления. Об этом рассказали синоптики в Западно-Сибирском гидрометеоцентре.

Как объяснила Татьяна Дягтерева, после похолодания на этой неделе последует повышение температур. Теплыми днями станут 29, 30 сентября и 1 октября.

Дневные температуры поднимутся до +12…+17 градусов. Из области уйдет циклон, из-за которого сейчас в городе похолодало.

На этой неделе в Новосибирске ожидается первый снег. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

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Комментарии
2
Гость
38 минут
Волну отопления уже нужно запускать. ночи холодные.
Гость
9 минут
Наши синоптики,мягко говоря,все время «привирают». В прошлый раз,когда обещали 22-23 градуса,больше 18-19 температура не поднялась. Зачем нам о потеплении говорят? Сроки подключения отопления хотят сдвинуть в Новому году ? Да и действительно,средняя за сутки температура опять не 8 положенных градуса,а где-то 3-4. Видимо,а Новосибирске очень сложно определить сроки начала отопительного сезона по погодным условиям ! А не вернуться ли к старым и проверенным условиям ?! Наступило 15 сентября,батареи в домах начали теплеть !!! Мечта!!!!
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