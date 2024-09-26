Дожди с мокрым снегом и -8 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь

Серьезные перепады температуры не ожидаются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона.

В первой декаде средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2–3 градуса и будет колебаться ночью от +5… +10 градусов до +2… -3 градусов. Днем от +15… +20 градусов до +3… +8 градусов. Дожди, порывистый ветер ожидаются в отдельные дни декады.

— Во второй декаде средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы на градус и будет колебаться в темное время суток от +2… +7 градусов (местами от 0… -3 градуса) до -1… -6 градусов (местами 0… +2 градуса), в дневные часы от +8… +13 градусов до 0… +5 градусов. Дожди с мокрым снегом ожидаются в большинстве дней декады, — говорится в документе.

В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается около нормы. В ночные часы ожидается от +2… -3 градусов (местами до -8 градусов), днем от +2… +7 градусов (местами 0… -3 градусов). Смешанные осадки ожидаются в большинстве дней декады.