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Осень «Ветер берегов арктических морей»: синоптики — о погоде в Новосибирске в следующие три дня

«Ветер берегов арктических морей»: синоптики — о погоде в Новосибирске в следующие три дня

Ждать особенного тепла не стоит, бабье лето в этом году скромное

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6 комментариев

В городе будет прохладно и сухо

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни: бабье лето в этом году оказалось скромным

В четверг, 12 сентября ночью будет +3…+5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13… +15 градусов. Ветер будет с северо-востока, со скоростью 2-7 м/с ночью. Днем он усилится до 4-9 м/с и продолжит дуть в последний день рабочей недели.

В пятницу, 13-го в городе потеплеет еще сильнее +4… +6 градусов ночью, днем — +15… +17 градусов.

14 сентября ночная температура составит +7 …+9 градусов, днем — +17 …+19 градусов, ветер изменит направление на северное и будет дуть со скоростью 3-8 м/с

— Это уже бабье лето, но достаточно скромное, потому что ветер несет прохладные воздушные массы с Ханты-Мансийска, с Ямало-Ненецкого автононого округа, — объяснила начальник метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Холодная воздушная масса идет к нам с берегов арктических морей, через Томскую область. Поэтому ощущается прохлада.

Ранее НГС опубликовал предварительный прогноз синоптиков на сентябрь.

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Комментарии
6
Обозреватель
11 сентября 2024, 15:16
Надо построить Сибирскую стену отделяющую север от Сибири, чтобы к нам только воздух с Казахстана поступал теплый и сухой
Гость
11 сентября 2024, 15:40
С чего вы вообще взяли, что это бабье лето? Бабье лето позже.
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