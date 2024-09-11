«Ветер берегов арктических морей»: синоптики — о погоде в Новосибирске в следующие три дня

В городе будет прохладно и сухо Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни: бабье лето в этом году оказалось скромным

В четверг, 12 сентября ночью будет +3…+5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13… +15 градусов. Ветер будет с северо-востока, со скоростью 2-7 м/с ночью. Днем он усилится до 4-9 м/с и продолжит дуть в последний день рабочей недели.

В пятницу, 13-го в городе потеплеет еще сильнее +4… +6 градусов ночью, днем — +15… +17 градусов.

14 сентября ночная температура составит +7 …+9 градусов, днем — +17 …+19 градусов, ветер изменит направление на северное и будет дуть со скоростью 3-8 м/с

— Это уже бабье лето, но достаточно скромное, потому что ветер несет прохладные воздушные массы с Ханты-Мансийска, с Ямало-Ненецкого автононого округа, — объяснила начальник метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Холодная воздушная масса идет к нам с берегов арктических морей, через Томскую область. Поэтому ощущается прохлада.