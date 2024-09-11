Рано утром Новосибирск скрылся в тумане — чарующие фото

Те, кто встает пораньше, сегодня утром наблюдали густой туман и красивый рассвет Источник: Александр Ощепков/NGS.ru











Рано утром 11 сентября Новосибирск окутал густой туман, его заметили в нескольких районах города. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и снял потрясающе красивые и очень атмосферные осенние кадры.

Мосты будто растворились в молоке Источник: Александр Ощепков/NGS.ru











В 7 часов утра в городе было всего +5 градусов, но едва взошло солнце, воздух начал стремительно прогреваться. Сегодня синоптики обещают потепление до +16 градусов.

Понять, что на фото — дамба Октябрьского моста, не так-то просто Источник: Александр Ощепков/NGS.ru











Осадков метеорологи не прогнозируют ни сегодня, ни завтра.