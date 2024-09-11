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Осень Рано утром Новосибирск скрылся в тумане — чарующие фото

Рано утром Новосибирск скрылся в тумане — чарующие фото

День обещает быть ясным и теплым

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Те, кто встает пораньше, сегодня утром наблюдали густой туман и красивый рассвет

Рано утром 11 сентября Новосибирск окутал густой туман, его заметили в нескольких районах города. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и снял потрясающе красивые и очень атмосферные осенние кадры.

Мосты будто растворились в молоке

В 7 часов утра в городе было всего +5 градусов, но едва взошло солнце, воздух начал стремительно прогреваться. Сегодня синоптики обещают потепление до +16 градусов.

Понять, что на фото — дамба Октябрьского моста, не так-то просто

Осадков метеорологи не прогнозируют ни сегодня, ни завтра.

Ранее НГС писал о том, какую погоду ждать во второй декаде сентября в Новосибирске и области. Перепады температур могут достигать 22 градусов.

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