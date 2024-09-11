Рано утром Новосибирск скрылся в тумане — чарующие фото

Рано утром 11 сентября Новосибирск окутал густой туман, его заметили в нескольких районах города. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и снял потрясающе красивые и очень атмосферные осенние кадры.
В 7 часов утра в городе было всего +5 градусов, но едва взошло солнце, воздух начал стремительно прогреваться. Сегодня синоптики обещают потепление до +16 градусов.
Осадков метеорологи не прогнозируют ни сегодня, ни завтра.
Ранее НГС писал о том, какую погоду ждать во второй декаде сентября в Новосибирске и области. Перепады температур могут достигать 22 градусов.