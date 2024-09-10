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Осень Перепады в 22 градуса: прогноз синоптиков на вторую декаду сентября в Новосибирске

Перепады в 22 градуса: прогноз синоптиков на вторую декаду сентября в Новосибирске

Возможны заморозки до -2 градусов

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2 комментария

Синоптики прогнозируют погоду в пределах нормы

Во второй декаде сентября в Новосибирске возможно похолодание ночью до -2 градусов, а в некоторые дни ожидается потепление до +22 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам синоптика, температурный фон будет держаться в пределах нормы для этого времени года.

— Декада скромная получается, около нормы — это до +10 градусов по городу. В ночные часы температура воздуха составит от +2 до +8 градусов. В отдельные ночи ожидаются заморозки до 0…-2 градусов. Днём возможны колебания от +9…+14 до +16…+22 градусов, — уточнила Наталья Кичанова.

В отдельные дни декады прогнозируют небольшие дожди. До 15 сентября температура воздуха не упадёт ниже +12 градусов, позже возможно понижение до +10 градусов днём из-за дождей и облачности с севера области.

К Новосибирску уже приближается бабье лето. 13 сентября в городе ожидается +21 градус тепла.

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Комментарии
2
Гость
10 сентября 2024, 16:41
а в Краснодаре плюс 28
Гость
10 сентября 2024, 16:54
В Африку хочу.
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