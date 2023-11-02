Звездопад Леониды пронесется над Новосибирском — когда за ним наблюдать

Лучше всего наблюдать за звездопадом в предутренние часы. В это время лунный свет не будет скрывать метеоры. Созвездие Льва выглядит как фигура в виде трапеции. Найти его можно с помощью приложения-путеводителя по звездному небу. Лучше всего наблюдать за звездопадом за городом, где небо не засвечено.

