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Звездопад Леониды пронесется над Новосибирском — когда за ним наблюдать

Метеорный поток начнется в ноябре

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Для наблюдения за звездопадом лучше поехать за город

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В небе над Новосибирском можно будет увидеть метеорный поток Леониды. Он начнется 6 ноября, максимум ожидается 18 ноября.

Подробнее о явлении рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Радиант потока — место, из которого на небе вылетают метеоры — находится в созвездии Льва. Поэтому звездопад и получил свое название. Падающие звезды появляются тогда, когда Земля проходит через шлейф частиц кометы Темпеля-Туттля.

— Наибольшее впечатление поток сможет произвести в ночь на 18 ноября, в канун максимума активности. Около полуночи созвездие Льва начнет восходить в небо на северо-востоке. Чем выше созвездие окажется в небе, тем большее количество метеоров можно наблюдать, — объяснил Олег Кашин.

Лучше всего наблюдать за звездопадом в предутренние часы. В это время лунный свет не будет скрывать метеоры. Созвездие Льва выглядит как фигура в виде трапеции. Найти его можно с помощью приложения-путеводителя по звездному небу. Лучше всего наблюдать за звездопадом за городом, где небо не засвечено.

Ранее НГС писал о том, что новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимок яркой туманности в созвездии Тельца. Посмотрите на удивительный кадр, за которым пришлось ехать на Алтай.

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