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«Облака, в которых формируется звезда»: яркую туманность снял новосибирский астрофотограф

Ради кадра он отправился на Алтай

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Облака находятся от Земли на расстоянии около 400 световых лет

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Удаленную туманность в созвездии Тельца снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Облака пыли находятся от Земли на расстоянии около 400 световых лет. Ради кадра сибиряк отправился на Алтай.

— Эту туманность снимал на Алтае в Курайской степи. Так как небо на Алтае очень подходящее для съемок, кадр сделал буквально за час. Для сравнения, чтобы снять эту же самую туманность в Новосибирской области, понадобится минимум два с половиной часа. Туманность в созвездии Тельца — это пылевые облака, в которых формируется новая звезда, — пояснил Алексей Поляков.

В сентябре Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.

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