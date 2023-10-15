«Облака, в которых формируется звезда»: яркую туманность снял новосибирский астрофотограф

Удаленную туманность в созвездии Тельца снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Облака пыли находятся от Земли на расстоянии около 400 световых лет. Ради кадра сибиряк отправился на Алтай.
— Эту туманность снимал на Алтае в Курайской степи. Так как небо на Алтае очень подходящее для съемок, кадр сделал буквально за час. Для сравнения, чтобы снять эту же самую туманность в Новосибирской области, понадобится минимум два с половиной часа. Туманность в созвездии Тельца — это пылевые облака, в которых формируется новая звезда, — пояснил Алексей Поляков.
В сентябре Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.