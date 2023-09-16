Сибирячка похвасталась урожаем осенних грибов — смотрим фото корзинок, собранных за 4 часа

Жительница Новосибирска похвасталась отличным урожаем грибов в лесах Коченевского района. 14 сентября около 14:00 Лариса отправилась на тихую охоту для закрытия сезона, но решила вернуться еще раз. К 18:00 женщина собрала несколько корзинок аппетитных находок.
По словам сибирячки в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» «ВКонтакте», груздей остается мало, они сухие, но корзинку все равно удалось насобирать. Лариса отмечает отличные, чистые и красивые подосиновики и подберезовики.
— Было три корзинки грибов, одну обменяла на ранетки. Поездкой довольна. Благодарю лес. Сезон не закрыт, — написала женщина.
В сентябре житель Новосибирска нашел в Академгородке краснокнижный гриб Клавариадельфус язычковый. Он выглядит необычно, но не очень ценный в пищевом плане.