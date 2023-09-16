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Сибирячка похвасталась урожаем осенних грибов — смотрим фото корзинок, собранных за 4 часа

Женщина добыла грузди, подосиновики и подберезовики

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Из трех корзинок у любительницы тихой охоты осталось две — одну она обменяла на ранетки

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Жительница Новосибирска похвасталась отличным урожаем грибов в лесах Коченевского района. 14 сентября около 14:00 Лариса отправилась на тихую охоту для закрытия сезона, но решила вернуться еще раз. К 18:00 женщина собрала несколько корзинок аппетитных находок.

Грибы растут чистые и красивые

Грибы растут чистые и красивые

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По словам сибирячки в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» «ВКонтакте», груздей остается мало, они сухие, но корзинку все равно удалось насобирать. Лариса отмечает отличные, чистые и красивые подосиновики и подберезовики.

Осенний урожай отличный и аппетитный

Осенний урожай отличный и аппетитный

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— Было три корзинки грибов, одну обменяла на ранетки. Поездкой довольна. Благодарю лес. Сезон не закрыт, — написала женщина.

Лариса пообещала вернуться сюда снова

Лариса пообещала вернуться сюда снова

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В сентябре житель Новосибирска нашел в Академгородке краснокнижный гриб Клавариадельфус язычковый. Он выглядит необычно, но не очень ценный в пищевом плане.

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ГрибыТихая охотаНовосибирская областьЛесУрожай
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