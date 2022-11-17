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Новосибирцы устремились в парки и скверы в поисках осенних плодов — что они собирают и можно ли это есть

Вы точно видели эти красивые деревья

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Такие орехи, конечно, на любителя

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Новосибирцы перед серьезными снегопадами устремились в парки и скверы, чтобы собрать маньчжурский орех. Фотографии пользователи выкладывают в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

Найти орехи можно в Первомайском районе в парках, на Монументе Славы.

— Маньчжурский орех у нас растет хорошо, но я бы не советовала его садить на участке в 6–8 соток. Он достаточно агрессивно захватывает пространство и имеет мощную корневую систему. При этом это очень красивое дерево, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Вкус у них на любителя. Я считаю их несъедобными, сильно горчат. Их еще открыть непросто.

При этом новосибирцы утверждают, что орех напоминает по вкусу грецкий. Он используется в кондитерских изделиях и в настойках.

В начале этого года мы рассказывали, как сибирячка, продавая орехи через соцсети, нашла себе мужа.

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