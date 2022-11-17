Новосибирцы устремились в парки и скверы в поисках осенних плодов — что они собирают и можно ли это есть

Новосибирцы перед серьезными снегопадами устремились в парки и скверы, чтобы собрать маньчжурский орех. Фотографии пользователи выкладывают в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
Найти орехи можно в Первомайском районе в парках, на Монументе Славы.
— Маньчжурский орех у нас растет хорошо, но я бы не советовала его садить на участке в
При этом новосибирцы утверждают, что орех напоминает по вкусу грецкий. Он используется в кондитерских изделиях и в настойках.
В начале этого года мы рассказывали, как сибирячка, продавая орехи через соцсети, нашла себе мужа.