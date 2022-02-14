Сибирячка продавала орехи через соцсети, но нашла себе мужа — за историю любви она получила пылесос

Жительница Новосибирска Сыдыгма выиграла пылесос из-за своей истории любви. Конкурс на лучшую историю начала отношений проходил в «Объявления Вконтакте». Девушка рассказала на конкурсе, как полтора года назад она разместила объявление в соцсети о продаже мешка орехов, а через 20 минут ей написал покупатель, который после стал ее мужем.

В 2019 году Сыдыгме родители из Бурятии привезли мешок с кедровыми орехами.

— У меня на тот момент стояли брекеты, я не могла щелкать орехи, я их до этого особо не любила. Зачем они мне их привезли? Я поняла, что у меня их остается большое количество. Я решила разместить объявление во «Вконтакте». Разместила, и буквально минут через 20 мне написал Андрей и спросил, сколько стоит, — вспомнила Сыдыгма в беседе с корреспондентом НГС.