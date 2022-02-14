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Сибирячка продавала орехи через соцсети, но нашла себе мужа — за историю любви она получила пылесос

Пара сыграла свадьбу в прошедшем августе

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История пары началась в 2019 году

История пары началась в 2019 году

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Жительница Новосибирска Сыдыгма выиграла пылесос из-за своей истории любви. Конкурс на лучшую историю начала отношений проходил в «Объявления Вконтакте». Девушка рассказала на конкурсе, как полтора года назад она разместила объявление в соцсети о продаже мешка орехов, а через 20 минут ей написал покупатель, который после стал ее мужем.

В 2019 году Сыдыгме родители из Бурятии привезли мешок с кедровыми орехами.

— У меня на тот момент стояли брекеты, я не могла щелкать орехи, я их до этого особо не любила. Зачем они мне их привезли? Я поняла, что у меня их остается большое количество. Я решила разместить объявление во «Вконтакте». Разместила, и буквально минут через 20 мне написал Андрей и спросил, сколько стоит, — вспомнила Сыдыгма в беседе с корреспондентом НГС.

История пары началась с сообщения во «Вконтакте»

История пары началась с сообщения во «Вконтакте»

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Андрей попросил маленький пакетик за 300 рублей. После того как девушка передала ему пакет, они продолжили общение.

— Андрей был первый, кто написал про орешки. Спустя время я удалила само объявление и дальше орешки дощелкал Андрей, но уже бесплатно, — смеется девушка.

Пара познакомилась 18 мая, а в начале июля они уже съехались. В августе 2021 года они сыграли свадьбу. И именно там им поступило предложение рассказать свою историю.

— Началось с того, что у меня есть друг, который работает в соцсети «Вконтакте». Он был на нашей свадьбе. Когда он услышал нашу историю на свадьбе, то сказал, что эта история подходит для какого-нибудь интервью на 14 февраля. Мы посмеялись и забыли. Когда конкурс объявили, друг написал мне и сказал, что мы идеально подходим, — рассказала Сыдыгма.

История сибирячки стала лучшей в конкурсе. Как рассказали в пресс-службе «Объявлений ВКонтакте», к 14 февраля в подарок влюбленные получат умный пылесос Xiaomi.

Новосибирцы рассказали, с чего начинались их отношения со вторыми половинками. Прочтите о 10 необычных знакомствах, закончившихся большой любовью.

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14 февралясвадьба
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