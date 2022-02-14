«А вот мой муж — бывший стриптизер»: 10 необычных знакомств, закончившихся большой любовью

Что есть любовь? А где ее искать? Иногда кажется, что твоя судьба сама тебя найдет, но так ли это? Специально к 14 февраля, Дню всех влюбленных, мы собрали 10 милых, необычных и захватывающих историй от читателей об их знакомстве с любимыми.

Марина, поход на Алтае

— Подруга позвала меня на Алтай. Собиралась компания, где я никого не знала. Да и ехать я не очень хотела, так как только вернулась из отпуска. Когда приехали на место, увидела своего будущего мужа и задумалась, откуда я его знаю, лицо знакомое (но мы не виделись никогда). Готовили шашлыки, а мой тогда еще будущий муж был ответственным за музыку. Мне понравилась песня группы «А-Студио» под названием «Сердце к сердцу» (потом на свадьбе у нас под нее был первый танец). Так вот, я его замучила просьбами включить эту песню. Вечером мы с ним ходили на берег, смотрели на звезды и ржали, как два дурака.



На следующий день решили всем табором сходить на остров Патмос в церквушку. И там, ставя свечи Богородице, я попросила о встрече со своей истинной любовью. Саша тоже стоял в это время рядом — видимо, Богородица не стала долго думать и решила обоих нас огреть любовью. На следующий день мы уехали в город и всё, муж уже от меня не отстал — и молодец. Сейчас у нас две прекрасные дочери, и мы реально счастливы.

