«А вот мой муж — бывший стриптизер»: 10 необычных знакомств, закончившихся большой любовью

Что есть любовь? А где ее искать? Иногда кажется, что твоя судьба сама тебя найдет, но так ли это? Специально к 14 февраля, Дню всех влюбленных, мы собрали 10 милых, необычных и захватывающих историй от читателей об их знакомстве с любимыми.
Марина, поход на Алтае
— Подруга позвала меня на Алтай. Собиралась компания, где я никого не знала. Да и ехать я не очень хотела, так как только вернулась из отпуска. Когда приехали на место, увидела своего будущего мужа и задумалась, откуда я его знаю, лицо знакомое (но мы не виделись никогда). Готовили шашлыки, а мой тогда еще будущий муж был ответственным за музыку. Мне понравилась песня группы «А-Студио» под названием «Сердце к сердцу» (потом на свадьбе у нас под нее был первый танец). Так вот, я его замучила просьбами включить эту песню. Вечером мы с ним ходили на берег, смотрели на звезды и ржали, как два дурака.
На следующий день решили всем табором сходить на остров Патмос в церквушку. И там, ставя свечи Богородице, я попросила о встрече со своей истинной любовью. Саша тоже стоял в это время рядом — видимо, Богородица не стала долго думать и решила обоих нас огреть любовью. На следующий день мы уехали в город и всё, муж уже от меня не отстал — и молодец. Сейчас у нас две прекрасные дочери, и мы реально счастливы.
Читательница НГС, муж — бывший стриптизер
— В 19 лет я в расстроенных чувствах с подругами впервые пришла в известный в то время клуб. У меня не сложились отношения с предыдущим молодым человеком. Одна из подруг всю дорогу еще подбадривала меня: «Да, не переживай ты из-за него, ты еще сегодня, как Королёва, с Тарзаном уйдешь». Так и вышло.
Будущий муж в тот день танцевал гоу-гоу, но я даже не обратила внимания. В какой-то момент он вышел из гримерки и пошел на выход. Так как он был в белой футболке, я его перепутала с аниматором и схватила за руку. Познакомились, обменялись телефонами, он предложил подвезти нас с подругами домой. Ни о чем серьезном даже мыслей не было. Первое свидание было недели через две. Он заехал за мной в университет. Когда я впервые увидела его после клуба, он совсем мне не понравился. Но были красивые ухаживания: цветы, подарки, кино, кафе. Он меня завоевал.
В самый пик страстей и моей влюбленности он ушел на год в армию. Я ждала, тосковала, переживала. Служил недалеко и, даже будучи в армии, всё равно в увольнениях умудрялся находить средства мне на цветы. Вернулся из армии и активно начал танцевать в клубах. Периодически он брал меня с собой, я видела, чем он занимается, видела множество женщин вокруг него, множество поклонниц. Не всё было просто: расставались, снова сходились, была ревность, честно говоря, не беспочвенная. Но я знала, с кем познакомилась, и ответственность за свой выбор несла сама.
Через 4 года мы поженились, родилась дочь. Со временем «стриптиз» сошел на нет. Мы стали старше, умнее и мудрее, да и сама эпоха стриптиза в Новосибирске к 2012–2013 году подошла к концу. Стали жить обычной жизнью с обычными проблемами. Иногда еще где-нибудь могу сказать: «А вот мой муж — бывший стриптизер». Дочери 10 лет. Я ей говорила, что с папой познакомились в клубе, но без подробностей. Рано еще знать. Мы с мужем до сих пор трудимся, учимся в отношениях. И секретов любви никаких нет. Основное — это сама любовь и умение прощать.
Алена, знакомство в такси
— В тот вечер мы с подругой вышли из кино и стали ловить машину, чтобы поехать домой (такси не особо было распространено). Я не очень хотела ехать в той машине, так как там было двое парней, а подруга выходила раньше меня — опасненько. Но в результате она меня уговорила. Потом один из парней попросил у меня номер телефона, я забила ему свой контакт и забыла об этом. Через неделю сам мне написал, встретились. Уже после второго свидания я поняла, что этот человек должен стать моим мужем. Но предложения пришлось ждать 3 года. Постскриптум: в день нашего знакомства они с друзьями поспорили, кто больше соберет номеров телефонов девушек за вечер. Вот такая история!
Степан, служебный роман
— Я начинающий следователь, она начинающий помощник прокурора Краснозёрского района. Захожу в здание, у меня в руках какие-то документы, принтер. Гляжу, сидит какая-то перепуганная девушка за столом, заваленным бумагами. И мне сразу захотелось ей помочь разобраться с этим завалом. А потом пошло-поехало: предложил помощь, она не отказалась. Сегодня, 14 февраля, исполняется 13 лет со дня нашей свадьбы. Секрет брака, наверное, заключен в умении слышать друг друга, идти на компромиссы, разговаривать о проблемах, позволять своей второй половине быть собой, не переделывать под себя. Вот и всё!
Проха, неожиданный поворот после клуба
— Мы с женой познакомились в ночном клубе. Она пришла с подругой, которая искала своего парня. А я приехал на продолжение мальчишника. При этом каждый из нас представился чужими именами. А на следующий день мы встретились. Смешно было, она мне говорит: «Правда, я не Маша!» Я посмеялся и сказал: «А я и не Паша!» Мы встречались две недели, и затем я улетел в Таиланд. Планировал улететь на три года, но вернулся через месяц, сделал предложение, и мы улетели в Таиланд уже вместе. Познакомились мы 16 августа
Амина, сфотографировала будущего мужа
— Мы познакомились в Новосибирске на Сабантуе — это наш национальный праздник. Мы такие события стараемся не пропускать, так как национальная культура очень важна в нашей жизни. Я была с фотоаппаратом и просто делала снимки случайных прохожих. И тут мимо проходил мой будущий муж. Он повернулся в мою сторону, и я его запечатлела. Общение началось через неделю и вскоре переросло в нечто большое, в трепетное чувство. Видимо, так появилась любовь. Через некоторое время после праздника мы поженились, и сейчас у нас трое детей.
Секрет крепкого брака прост: нужно любить и верить друг другу. И всегда быть вместе, несмотря ни на что.
Антонина, любовь после сна
— Наше знакомство произошло в Крыму, мы отдыхали в одном доме. Точнее я приехала к брату, а он, как оказалось, — к другу. Общение не предвещало ничего серьезного. В день отъезда моего будущего супруга с отдыха, мне приснился сон, что он ругает меня за то, что я его не проводила. Мне во сне стало стыдно. Я резко открыла глаза, посмотрела на время и поняла, что опоздала, чтобы проводить его. Выбежала на балкон, смотрю — а такси с ним отъезжает.
Всё сон этот из головы не выходил весь оставшийся отдых. Потом начали переписываться и выяснилось, что мы живем на соседних улицах. Он как-то еще и обслуживался у меня (я работаю парикмахером). Потом начали гулять, общаться. Он знакомил меня со своими друзьями, я его — со своими. Уже месяца через два начали встречаться. Все знакомые смеялись, угораздило же в Крым съездить. А жили мы тогда в маленьком городке — в Карасуке.
Валя, встреча на ледяных горках
— Мы познакомились на горке. Я пришла с подругой с целью найти парня: на горке в основном вся молодежь 14–
Секретных ингредиентов любви и счастливых отношений несколько. Во-первых, это уважение. Есть мое мнение, есть его — они могут не совпадать, но от этого не становятся неправильными. Во-вторых, честность. Как бы вы ни боялись обидеть человека, лучше сразу говорить как есть. Чтоб не копить обид и недосказанности. А еще нужно прислушиваться друг к другу, разговаривать по душам, проводить время вместе. И знать, что все трудности временные и решать их легче вдвоем.
Светлана, ошиблась контактом в аське
— Однажды в аське (ICQ — популярный мессенджер
Читатель НГС, встретились 1 января
— Последнее время праздновал Новый год с друзьями. Однажды захотел заехать к родителям, а после боя курантов поехать к друзьям. Неожиданно позвонила подруга и позвала праздновать к себе через пару домов от родителей. Почему-то согласился, хотя обычно отказывал ей во встрече. Она праздновала в компании друзей, поэтому я встретил там двух девушек — будущую жену и ее подругу. Сначала понравилась подруга, но почему-то общаться начали больше и ближе с будущей женой. Через 3 месяца сделал предложение, в тот же год поженились. Сейчас женаты уже несколько лет, воспитываем ребенка. Наверное, если бы в ту новогоднюю ночь я, как всегда, отказал подруге во встрече, то так и не встретил бы свою жену.