Съедобный или нет? Тест для грибников — сможете ли вы определить ядовитый гриб или отправитесь в реанимацию
Главное правило любого живого и здорового грибника — не брать ничего незнакомого
Сентябрь — традиционно самый грибной месяц, и каждые выходные в лес устремляются тысячи людей. И некоторые возвращаются с не очень хорошей добычей. Мы подготовили тест, который поможет вам проверить ваши знания и покажет, чем закончится для вас прогулка по лесу — вкусным ужином или реанимацией.
Сначала напомним самое главное правило живого и здорового грибника: «Не знаешь — не бери!»
— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
А теперь проверим ваши знания.