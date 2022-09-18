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По грибы, по ягодыТест

Съедобный или нет? Тест для грибников — сможете ли вы определить ядовитый гриб или отправитесь в реанимацию

Главное правило любого живого и здорового грибника — не брать ничего незнакомого

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Грибов в лесах Новосибирской области много, но не все они полезные

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Сентябрь — традиционно самый грибной месяц, и каждые выходные в лес устремляются тысячи людей. И некоторые возвращаются с не очень хорошей добычей. Мы подготовили тест, который поможет вам проверить ваши знания и покажет, чем закончится для вас прогулка по лесу — вкусным ужином или реанимацией.

Сначала напомним самое главное правило живого и здорового грибника: «Не знаешь — не бери!»

— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

А теперь проверим ваши знания.

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